Bělobrádek: Krize lidi otráví. Nepřijdou k volbám, nebo budou volit extremisty

před 45 minutami

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek trvá na dvou věcech. Jednak po prezidentovi Miloši Zemanovi požaduje, aby dodržel ústavu a podle požadavku premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) odvolal ministra financí Andreje Babiše. Za druhé odmítá možnost předčasných voleb, a to dost razantně. "Nejsme příznivci předčasných voleb a nepodporujeme je," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz s tím, že by bylo dětinské vyhlašovat předčasné volby krátce před těmi řádnými. Konflikt ve vládě chce vyřešit v řádu dní, protože jinak z něj mohou těžit i extremistické strany.

Prezident Miloš Zeman ve středu v Liberci navrhl demisi celé vlády, následná rekonstrukce vlády by skončila odchodem premiéra Sobotky i vicepremiéra Babiše, přičemž všechny strany by si ponechaly své resorty. Je to tak?

Vzhledem k tomu, že to pan Babiš řekl, tak to mohu jen potvrdit.

Je podle vás rozumné vrátit se k variantě bez Babiše i bez Sobotky?

Nevidím k vládě bez Sobotky důvod. Zastáváme názor, že prezident by měl jednat podle ústavy, a pokud premiér navrhne odvolání člena vlády, tak by ho měl odvolat.

Proč ne? Vždyť to byla varianta, s níž přišel sám premiér Sobotka.

S nikým se neradil a s nikým z nás to nekonzultoval. Respektoval jsem to jako jednu z možných variant, která může celou situaci odblokovat. Pak se rozhodl jinak a zase to respektuji. Předpokládám, že tato varianta ve hře není, a dokud není, tak jediný správný a ústavně nezbytný postup je, aby prezident konal.

Je v současné době postup prezidenta, který podmiňuje a odkládá odvolání ministra Babiše na dobu po návratu z Číny, neústavní?

To mi nepřísluší hodnotit, protože není daná konkrétní lhůta. Ale domnívám se, že ze stanovisek ústavních právníků k tomu musí dojít v řádech dnů nebo týdnů. Pokud by to trvalo více než několik týdnů - tři, čtyři týdny -, tak už to skutečně není neprodleně. Ovšem zákon může vykládat pouze soud.

Do Číny mohli letět i bez prezidenta

Nebylo podle vás trochu přepjaté, že dva vaši ministři v této situaci hlasovali proti tomu, aby prezident odjel do Číny, přestože je to státní návštěva, má se tam setkat s čínským prezidentem a letí s ním 200 podnikatelů?

Dvě stě podnikatelů mohlo letět i tak a misi mohl vést ministr průmyslu. V hlasování jsem se zdržel, myslím, že by to bylo více symbolické. Nicméně, rozhodli se podle svého vědomí a svědomí.

Přece jen jsou to ministři za vaši stranu. Státní návštěva je domluvená schůzka s hlavou významné světové velmoci. Je přiměřené zablokovat ji kvůli vnitropolitické krizi?

Máme i případ, kdy se kvůli vnitropolitické krizi zrušila zahraniční cesta do USA. V tom nevidím nic nepatřičného.

Je podle vás čas na vyvolání kompetenčního sporu mezi premiérem a prezidentem, nebo dokonce podání žaloby na prezidenta za hrubé porušení ústavy?

Pokud se bude celá situace protahovat v řádech týdnů, má smysl situaci dále neprodlužovat. Senátoři jsou připraveni tuto žalobu podat.

Pro to jsou však potřeba hlasy nejen tří pětin senátorů, ale také tří pětin poslanců.

Před chvílí jsem mluvil o symbolice, to je jedna věc. A druhá věc je, jak se bude celá situace vyvíjet. Spousta zákonodárců, pokud to přesáhne nějaké další limity, o tom bude vážně přemýšlet. Někteří jsou rozhodnuti už nyní. Jsem připraven přiklonit se k tomu, pokud to bude trvat dlouho. Je potřeba si ale uvědomit, že to je záležitost, která má zásadní dopad na další výklady a další precedenty, a domnívám se, že pro nás všechny je nejlepší, aby se ta situace vyřešila skutečně v řádu dnů.

Schůze o Babišovi měla smysl

Mělo středeční jednání sněmovny o Andreji Babišovi smysl? Nebylo to tak, jak říkal prezident, že poslanci sedm hodin žvaní a pak přijmou usnesení, které krizi ještě prohloubí?

Neříkal bych, že se ve sněmovně žvaní nebo že je to žvanírna. Je to dehonestování ústavní instituce. Jsem přesvědčen, že bylo správné podpořit tuto zvláštní schůzi. Navíc, řečeno s Masarykem, demokracie je diskuse. Je pravda, že někdy mám trochu jiné představy o tom, co diskuse je, nicméně domnívám se, že debata má vždycky smysl, protože občané mohou slyšet, co si o té situaci myslí politici, a udělat si obrázek, kdo je pro ně důvěryhodný, a kdo je podle nich třeba i pokrytec.

Když jste včera probírali tu krizi a její řešení, padl tam návrh, kdo by mohl být příštím premiérem? Padl tam návrh, že byste to mohl být vy?

Ne.

A přijal byste takovou možnost?

Pan prezident se mě na to ptal, když jsme spolu diskutovali na Hradě. Reagoval jsem, že je to nabídka, která se neodmítá. Samozřejmě to neplatí za každé situace, to snad všichni víme. Ale já si když tak počkám až po volbách. To byl vtip.

Pokud hnutí ANO navrhne, že budoucí ministryní financí má být paní náměstkyně Schillerová, je to pro vás přijatelná alternativa?

Z koaliční smlouvy vyplývá, že je to věc hnutí ANO. Nikomu jsem nekádroval jeho členy vlády a nehodlám to dělat ani dál.

Sociální demokracie s osobou paní Schillerové jisté problémy má a požaduje, aby bylo prokázáno, že Finanční správa, která spadala pod náměstkyni Schillerovou, skutečně šetřila korunové dluhopisy.

To je ale jejich problém.

Vám je to jedno?

Neříkám, že je mi to jedno, ale je to jejich problém a já budu respektovat koaliční smlouvu.

Nemyslíte si, že tím, jak s ČSSD trváte na odvolání pana Babiše, blokujete celou situaci?

Řešení situace je jediné možné a ústavní - prezident odvolá člena vlády na návrh premiéra. Trvám na tom z ústavních principů. Nenavrhl jsem odvolání pana Babiše, nebylo to rozhodnutí ČSSD a KDU-ČSL, ale bylo to rozhodnutí premiéra. A ať si o tom myslím, co chci, ať s tím souhlasím, či nesouhlasím, tak v této situaci je jediné možné řešení dodržovat ústavu. Je to zodpovědnost premiéra.

Předčasné volby? Dětinské, nezodpovědné

Jak se stavíte k předčasným volbám?

Nejsme příznivci předčasných voleb a nepodporujeme je.

Proč ne? Může to být čistý řez, prodlužování agonie někdy nemá smysl.

Máte pravdu, ale pět měsíců před řádnými volbami dělat peklo ústřední volební komisi, starostům, zaměstnancům obcí a ambasád, protože všechno bude v obrovském stresu a presu kvůli dvěma měsícům… To mi připadá trochu dětinské. Jsou jiná řešení a domnívám se, že bychom to měli zodpovědně vyřešit, a nikoli alibisticky říci "teď se s tím nedá nic dělat". Já bych to pochopil, kdyby to bylo v situaci jeden, dva roky před volbami, to smysl má. Ale takto mi to přijde, obzvláště v zářijovém termínu, nezodpovědné.

Rozhodnutí ohledně předčasných voleb bude platit i ve chvíli, kdy začnou hnutí ANO dramaticky padat preference?

To nemá vliv na naše rozhodování. Jsme přesvědčeni, že je zodpovědné, abychom dokončili svůj mandát. Jaké jsou preference, je sekundární.

Komu krize pomáhá, komu ubližuje?

Podle mě nepomáhá nikomu.

S názorem voličů nehne ani o milimetr? Na žádnou stranu?

Myslím, že pohne a pohne je směrem k nedůvěře k politice jako takové a systému jako takovému. To není ve prospěch žádného občana.

Mohlo by to vést k tomu, že k volbám přijde méně lidí, mohli by se přiklonit k méně systémovým subjektům? Jak tomu mám rozumět?

Lidé budou otrávení, k volbám nepřijdou, nebo budou volit extremisty.

Máme šanci na 13 procent

Máte nějaké interní průzkumy, ze kterých vyplývá, jaké preference má KDU-ČSL v koalici se starosty? Jaké jsou výsledky?

Děláme si potenciály. Máme šanci získat 13 procent voličů. A když připočítáme ty, pro něž jsme druhou volbou, tak je výsledek 22 procent - málokdy se ale toto maximum povede vytěžit. Avšak vzhledem k tomu, že jsme v podstatě ještě nic neudělali a společné logo budeme představovat v pondělí, tak to považuji za celkem solidní začátek. Zvlášť když se podíváte, na jakých číslech, sice před masivní volební kampaní, bylo hnutí ANO v tomto období před volbami.

Na čí voliče se chcete soustředit? Kde si myslíte, že můžete získat nejvíce voličů?

Kromě komunistů a Okamury asi všude. To je výhoda středové strany.

Zaměříte se na nějakou stranu?

Ne. Soustředíme se na voliče, abychom jim nabídli alternativu vedle Bohuslava nebo Andreje. Je tu další řešení, síla, která se spojuje právě proto, že tu chybí volitelný subjekt, který na jedné straně má historii a na druhé straně má i novou dynamiku. Síla, která dává i novou kvalitu a ukazuje, že v České republice je subjekt, který má ve svém vedení dva předsedy a dva místopředsedy mezi 32 a 36 lety. Slyšíte ve sněmovně výčitky, co Kalousek udělal za posledních 20 let, co Babiš udělal za posledních 20 let, co Sobotka odhlasovat za posledních 20 let. To je v podstatě hrozné. Je potřeba za 90. lety nebo za posledními 20 lety uzavřít kapitolu a dívat se dopředu.

Už utichly v KDU-ČSL hlasy, které říkají, že spojenectví se Starosty a nezávislými je přinejmenším riskantní?

Neutichly a myslím, že je legitimní, že zaznívají. Zítra budu na jižní Moravě a ve Zlínském kraji, v sobotu budu na Vysočině a chystám se i do Moravskoslezského kraje. Z dřívějšího speciálního setkání na Vysočině odpůrci této společné koalice odjížděli jako její přesvědčení zastánci. Jde o to mluvit s lidmi. Starostové měli smlouvu až do konce roku, tím pádem bylo na vyjednávání málo času. A to je i důvod, proč chci na sjezdu navrhnout, abychom o koaliční smlouvě hlasovali, přestože to není podle stanov nutné.

Jak velká je pravděpodobnost, že společné logo KDU-ČSL a Starostů, které chcete představovat, budete moci strčit do šuplíku?

Je to spekulace, ale předpokládám, že malá.

Nahrávka? Závažné podezření

Současná krize eskalovala, když se objevily různým způsobem pořízené nahrávky rozhovorů Andreje Babiše s dnes už bývalým novinářem MF Dnes. Co je podle vás horší? To, že někdo tímto způsobem odposlouchává vicepremiéra, nebo obsah nahrávek?

Obojí je stejně špatné, obojí se musí vyšetřit, a my jsme proto požádali pana premiéra, aby svolal Bezpečnostní radu státu. Musí se vyšetřit forma i obsah.

Měla by se podle vás policie zajímat o roli Andreje Babiše, který se podle toho, co z nahrávek vyplývá, velice živě zajímal o informace z živého policejního spisu?

Samozřejmě se musí vyšetřit, zda se jedná o sestříhanou nahrávku, zda je to podvrh, zda se to skutečně stalo. Je to velmi závažné podezření.

Otázka zněla, zda by měla policie prověřovat přímo roli Andreje Babiše.

Pokud je účastníkem této nahrávky, tak to pochopitelně musí vyšetřit, ale to je záležitost policie nebo orgánů činných v trestním řízení, protože v tom případě by se stal trestný čin.

Bráním se pražské paranoie

Ve středu v Liberci se vás jeden z demonstrantů ptal, zda je pravda, že policie chce již tři měsíce obvinit Andreje Babiše a že to blokuje státní zastupitelství. Přímo jste to nevyvrátil a řekl jste, že jste spekulace také slyšel. Co přesně jste slyšel?

Přesně to, co říkal ten pán. Ale opravdu nejsem fanoušek komentování spekulací.

Nepřikládáte takovým informacím žádnou váhu?

Snažím se bránit pražské paranoie. Pražská paranoia je pro mne terminus technicus, kdy někdo neustále chodí a vykládá, jak někdo s někým, proti někomu, za zády někoho. Jsou politici, kteří to rádi poslouchají a rádi s tím operují. Jsem ten, kdo má raději fakta. Pokud nekoná státní zastupitelství, nekonají orgány činné v trestním řízení, tak tu jsou kontrolní mechanismy a ty mají jednat. Politici by neměli zasahovat do nezávislých soudů, nezávislé prokuratury nebo státního zastupitelství.

Kdo z politiků podléhá pražské paranoie nejvíc?

Neměřil jsem je.

Jak se to měří?

Asi tak, že se jich zeptáte, co všechno si myslí. To nedělám, ale vím, že jsou takoví, kteří věří různým blbostem.

Říká se to o Andrejovi Babišovi?

Říká se leccos o komkoli, a to je právě ta pražská paranoia.