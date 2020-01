Kritizovanou sochu zpěvačky Špinarové Ostrava zřejmě na jaře prodá v aukci

Často kritizovanou sochu Věry Špinarové od Davida Moješčíka umístěnou v Husově sadu v centru Ostravy městský obvod zřejmě na jaře prodá v aukci. Obvod chce změnit i postup při umisťování uměleckých děl do veřejného prostoru. Zakázky by se měly přidělovat na základě odborných soutěží a ne konkrétním autorům.

Socha populární zpěvačky, která vznikla ještě za minulého vedení radnice, měla řadu kritiků. Výrazně se proti ztvárnění umělkyně ohradil i její syn Adam Pavlík.

"Podařilo se nám zhruba po roce uzavřít smlouvu na prodej sochy, protože s panem Moješčíkem jsme zhruba půl roku diskutovali jednotlivé podmínky prodeje," uvedl radní centrální městské části Lukáš Jansa (Piráti). Podle něj autor třeba nechtěl, aby socha byla používána k marketingovým účelům, a nakonec vybral i aukční síň z návrhů předložených obvodem.

Obvod by podle radního chtěl z prodeje sochy získat zpět náklady 680 tisíc korun na vznik a instalaci díla. Minimálně za tuto cenu by tak sochu chtěl prodat, což by se mělo promítnout do vyvolávací ceny. O podmínkách prodeje obvod jedná s aukční síní. "Byli bychom rádi, kdyby aukce proběhla v průběhu jarní aukční sezony," uvedl Jansa. Kdyby se dílo nepodařilo prodat napoprvé, obvod by je zřejmě k prodeji nabídl znovu s upravenou cenou.

Další Moješčíkovo dílo, socha skladatele Leoše Janáčka zatím zůstane na Jiráskově náměstí. Podle Jansy se obvod s autorem shoduje, že by si socha zasloužila lepší umístění, v úvahu přichází například Městská nemocnice Ostrava, kde skladatel zemřel. Obvod ale nechce sochu přemisťovat, než bude jasné, jak takzvaný Kuří rynek bude v budoucnu vypadat.

Do výběru soch se zapojí i veřejnost

Umělecká díla by podle Jansy nově měla být do veřejného prostoru umístěna pouze po odborné soutěži. Radní dodal, že už tak postupují třeba u Památníku válečných veteránů, který má být v parku Čs. letců. Vyhlášena byla architektonická soutěž, ale napoprvé se nepodařilo najít odpovídající návrh. Soutěž se tak opakuje. Více by se měla do diskusí s odborníky zapojit i veřejnost.

Špinarovou v březnu 2017 postihla zástava srdce při koncertu v Čáslavi. Převezena byla do pražské motolské nemocnice, kde zemřela. Socha byla v Husově sadu umístěna v roce 2018.