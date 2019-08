Kritizovanou kampaň o "konci Šumavy" vede firma, která zastupovala exhejtmana Zimolu

před 8 minutami

Jihočeský kraj čelí další kritice kvůli kampani, ve které útočí na správu šumavského národního parku. Kraj za ni zaplatil více než dva miliony korun agentuře, která dříve dělala PR bývalému hejtmanovi Jiřímu Zimolovi (ČSSD) a snažila se vylepšit jeho pověst. K zakázce se firma navíc dostala na základě neuveřejněného tendru, ač to směrnice kraje ve většině případů zakazují. Utajení výběrového řízení údajně povolil Zimolův blízký přítel Antonín Krák, který to však popírá. Uvedl to deník MF Dnes.

Válka Jihočeského kraje s Národním parkem Šumava o řešení kůrovcové kalamity nabrala v posledních týdnech na intenzitě. Hejtmanství spustilo začátkem srpna PR kampaň, ve které interpretuje současnou situaci jako "konec Šumavy" a důrazně kritizuje rozhodování národního parku. Jihočeský kraj nesouhlasí s návrhem zón na Šumavě, zažaloval park i ministerstvo číst článek Ten má ovšem na své straně velkou část vědecké veřejnosti, která kampaň označuje jako manipulativní. "V místech kůrovcové kalamity dochází k velmi rychlé obnově a neexistuje výzkum, který by naznačoval to, co se snažíte nabalamutit veřejnosti," napsal pod jeden z příspěvků vedoucí katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity Bohuslav Binka. To ale není jediné podezření, které v souvislosti s kampaní hejtmanství čelí. O správu krajského webu a účtů na sociálních sítích se stará agentura Ewing. Ta předloni řídila politickou kampaň bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly a podle MF Dnes se ke své současné zakázce dostala za řady nesrovnalostí. Podle deníku kraj tendr neuveřejnil v žádném z úředních věstníků, firmy do výběrové řízení na vedení PR kampaně vybíral sám a nikdo jiný neměl možnost se přihlásit. Hejtmanství má přitom podle svých pravidel povinnost uveřejňovat avízo na všechny tendry nad milion korun, píše MF Dnes. Kraj ale tvrdí, že je vše naprosto v pořádku. "Proběhlo výběrové řízení. Informace jsou k dispozici na internetu," uvedla hejtmanka Ivana Stráská, Zimolova spolustranička z ČSSD. Smlouva sice veřejně dostupná je, podle MF Dnes ale tendr dohledat nelze. Mluvčí kraje Hana Brožková nicméně tvrdí, že kraj využil výjimku zakotvenou v dokumentu. "Podle směrnice mohou dva členové rady kraje rozhodnout o výjimce z uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele. Výjimka je uplatňována pouze v případech, kdy se jedná o zakázku, která klade zvýšené nároky na oslovené dodavatele, jejich mimořádné profesní či jedinečné zkušenosti a podobně," uvedla pro MF Dnes. Příroda si s kůrovcem poradí, jinde jsou na tom hůř, řekl Brabec při návštěvě Šumavy číst článek Nic takového jsem neposvětil, říká zodpovědný radní Aby k tomuto kroku mohlo hejtmanství přistoupit, muselo mít nejprve svolení příslušného radního pro veřejné zakázky, kterým je člen ČSSD Antonín Krák. Ten je podle MF Dnes blízkým přítelem Jiřího Zimoly, se kterým údajně často vyráží na hory. Krák nicméně popřel, že by agentuře napojené na svého přítele zakázku dohodil. "Já si nevybavuji, že bych o něčem takovém rozhodoval. Nic takového jsem neposvětil," tvrdil deníku. Své zapojení do případu odmítá také sám Zimola. "Žádná má spolupráce s agenturou už nejméně rok neexistuje a nijak jsem se nepodílel na výběru dodavatele kampaně, o níž píšete," řekl deníku. Rádi bychom vám představili kampaň Poslední šance pro Šumavu, která reprezentuje naše volání po řešení katastrofické situace jednoho z nejhezčích míst naší země…místa tak blízkého především nám, kteří v Jihočeském kraji žijeme. Jsme přesvědčení, že momentálně uplatňovaná strategie boje proti kůrovci má nenávratné dopady na Šumavu, která doslova mizí a hrozí, že příští generace ji poznají už jen jako měsíční krajinu. Pokud máte o Šumavu starost jako my, sledujte nás. Velmi brzy spustíme speciální web, kde budeme shromažďovat všechny potřebné informace. #sanceprosumavu #jihoceskykraj #kurovec Zveřejnil(a) Jihočeský kraj - oficiální dne 01. August 2019 Šumava nemizí, rychle se zotavuje, tvrdí vědci Jihočeský kraj proti vedení šumavského národního parku vystupuje už delší dobu. Podle kampaně se Šumava mění na "měsíční krajinu", a to kvůli nedostatečným zásahům národního parku proti kůrovci. Podle mnoha odborníků je ale kampaň manipulační a podložená na nepravdivých informacích. "Ve skutečnosti však Šumava naprosto nemizí, naopak se z kůrovcové gradace neobvykle rychle zotavuje. Domnívám se, že tohle by hejtmanku mělo stát její post," řekl například Pavel Kindlmann z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Podívejte se na rozhovor DVTV s vědcem Pavlem Kindlmannem: Kůrovec se jednou sám zastaví, má svoje limity. V nejbližších několika letech ale čeká smrk značná devastace, předpovídá profesor ekologie. | Video: Martin Veselovský | 20:49