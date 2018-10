Zemanovi kritici pozvánku na 28. října nedostali. Je to pro jejich dobro, uvedl Hrad

Aktualizováno před 1 hodinou

Prezidentská kancelář na nedělní ceremionál u příležitosti 100 let založení Československa nepozvala jen minimální počet lidí. Jsou to podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka ti, kteří se stále nevyrovnali se zvolením Miloše Zemana do prezidentské funkce.

Praha - "Chci zdůraznit, že jich je opravdu minimální počet, možná by se vešli do většího výtahu," komentoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na tiskové konferenci nepozvání některých poslanců na oslavu 28. října na Pražském hradě. "Z naší strany jde o určité vyjádření laskavosti. Nechceme těmto lidem způsobovat zbytečné dilema při vědomí, že už takřka šest let úkorně prožívají fakt, že občané České republiky dvakrát ve svobodných a demokratických volbách zvolili prezidentem Miloše Zemana," dodal. Do Vladislavského sálu na slavnostní udílení státních vyznamenání a Zemanův projev pozval Hrad stovky hostů, na následnou recepci do Španělského sálu má přijít až tři tisíce lidí, uvedl dále mluvčí. Někteří poslanci, hejtmani či rektoři, kteří zaujímají vůči Zemanovi kritický postoj nebo při letošních volbách hlavy státu podpořili jeho protikandidáta Jiřího Drahoše, však pozvánku nedostali a zřejmě jim už ani nepřijde. Seznam těch, kteří nejsou na Hradě vítáni, mluvčí zveřejnit nechtěl. Podobná situace nastala už při březnové inauguraci prezidenta i na předchozích oslavách vzniku republiky. Hejtman pozván nebyl, rektoři přijít nechtějí Pozvánku na Hrad nedostal například pardubický hejtman Martin Netolický. "Možná jsem ji nedostal, protože Hrad očekával, že ji s poděkováním vrátím s tím, že mám práci v regionu. A možná mi chtěl ulehčit rozhodování. Asi ve mně Pražský hrad cítí nějakého oponenta, takže by se jim pozvánka neodesílala snadno. A to samé platí o mně - já bych asi pozvání nemohl přijmout vzhledem k tomu, že se v regionu koná spousta zajímavých akcí," uvedl Netolický. Slavnosti se nezúčastní přinejmenším tři rektoři brněnských vysokých škol. Pozvání nepřijmou Petr Oslzlý z Janáčkovy akademie múzických umění ani Danuše Nerudová z Mendelovy univerzity. Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek pozvánku nedostal. Rektor Vysokého učení technického Petr Štěpánek se zatím rozhoduje. "Pozvání na oslavy 100. výročí republiky, které se konají 28. října na Pražském hradě, jsem obdržela. Vzhledem k mimořádné významnosti tohoto svátečního dne jsem se rozhodla oslavit tento den jiným, pro mne důstojnějším způsobem," uvedla Nerudová. Se stejným argumentem odmítl účast již dříve rektor VŠCHT Karel Melzoch. Na Hrad se naopak chystá přijít třeba předseda Senátu Milan Štěch, který dostal pozvánku na konci minulého týdne. Na oslavy půjde, i když s některými jmény oceněných nesouhlasí. "Mám s tím problém, určitě to asi neocením potleskem - jak si v duchu říkám. Ale je to v pravomoci prezidenta republiky a každý si o tom musí udělat úsudek sám," dodal předseda Senátu. Jít, či nejít na Hrad 28. října? Nejít, pokud mi jde o stát, jít, pokud o Zemana číst článek Na oslavy nepřijde ani Jan Farský nebo Petr Gazdík ze STAN. Farský sice pozvánku dostal, ale již má jiný program. Gazdík podle Farského pozvánku z Hradu vůbec nedostal. Víkendové oslavy založení samostatné republiky zahájí Zeman v pátek večer, kdy se setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Následující den se pak zúčastní přísahy vojáků Hradní stráže nebo slavnostního otevření zrekonstruované budovy Národního muzea. Ve státní svátek 28. října se prezident zúčastní tradičního pietního aktu na Vítkově, jmenuje nové generály a zhlédne vojenskou přehlídku na Evropské třídě. Večer předá ve Vladislavském sále vyznamenání a přednese projev. Mezi hosty nebude chybět ani slovenský prezident Andrej Kiska. Oba prezidenti států někdejší federace se znovu potkají po víkendu ve slovenském Martině, kde se v úterý uskuteční oslavy 100 let od přijetí Martinské deklarace. Slováci v ní vyhlásili pro slovenský národ právo na sebeurčení a nezávislost a přihlásili se ke vzniku samostatného československého státu.