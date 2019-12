Kritici Číny v hledáčku Kellnerova Home Creditu. Tajně platil i monitoring senátora

Kampaň PR agentury, kterou platil Home Credit miliardáře Petra Kellnera, se zaměřila i na politiky. Píáristi připravovali konferenci oficiálně pořádanou poslancem ODS, brífovali pražské opoziční zastupitele, kteří poté kritizovali primátora za rozvázání smlouvy s Pekingem, nebo monitorovali k Číně kritického senátora Pavla Fischera. Aktuálně.cz už informovalo i o snaze ovlivňovat obsah médií.

"PPF jako firma nemůže a nechce, ač je z­ toho někdy podezírána, vstupovat do politiky. Naší prací a odpovědností je dobře řídit naše jednotlivé společnosti, dělat poctivě a­ efektivně náš byznys, držet se při tom západních podnikatelských standardů," napsal nejbohatší Čech Petr Kellner ve výroční zprávě své skupiny PPF za rok 2018.

Dokumenty, které získalo Aktuálně.cz, ovšem dokládají, že Home Credit, dceřiná firma PPF, se pokoušel vměšovat i do politiky. A to prostřednictvím PR agentury C&B, která se tak snažila vylepšit image komunistické Číny v Česku.

Konference skrytě pořádaná agenturou lobbující za Čínu

V důležitém tématu česko-čínských vztahů je třeba vyhnout se dvěma extrémům, které v Česku dominují, vysvětloval letos 17. září ve sněmovně poslanec ODS Jan Skopeček, proč uspořádal konferenci s názvem Česko a Čína - příležitosti a limity.

"Jeden ten extrém bych označil za adorování Číny bez uvědomování si jakýchkoliv rizik, která jsou s touto globální ekonomickou velmocí spojena. Extrém ale vidím i na straně druhé, kdy cokoliv, co má čínské adjektivum, je automaticky hystericky kritizováno. Za sebe shrnu, že je normální mít s Čínou standardní, racionální, otevřené vztahy," vysvětloval Skopeček svůj postoj na tiskovém brífinku ve sněmovně.

Po pravici mu v tu chvíli stál ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), neboť pod záštitou jeho ministerstva a také Svazu průmyslu a obchodu Skopeček akci oficiálně pořádal.

Jak však vyplývá z dokumentů, které Aktuálně.cz získalo a jejichž pravost několika způsoby ověřilo, v pozadí konference stála PR agentura C&B Reputation Managament, kterou si najala firma Home Credit International, spadající do impéria PPF Petra Kellnera. Právě u ní si PR agentura přípravu konference nechala proplatit.

Už v květnu si C&B podle dokumentu účtovala peníze za "koncept uspořádání konference v PSP". Na konci července přišla na řadu schůzka s poslancem Skopečkem k připravované konferenci, "prohlídka prostor, konzultace dalšího postupu". Později také "vytvoření seznamu hostů pro konferenci v PSP a jeho aktualizace" či "pozvánky, avízo, žádosti o záštitu" pro konferenci nebo "interní schůzka ke koordinaci příprav konference v PSP".

Ministr Petříček řekl, že o těchto okolnostech neměl tušení. "Česká diplomacie se snaží využít příležitostí, které umožní konstruktivní, věcnou debatu o česko-čínských vztazích. Mezi takové debaty jsem osobně řadil i tu, kterou pořádal poslanec jedné z nejsilnějších opozičních stran na půdě Poslanecké sněmovny," uvedl pro Aktuálně.cz.

Podobně viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar redakci řekl, že netuší, kdo domluvil záštitu, kterou akci dal. "Já jdu tam, kam mě svaz pošle. S kým o tom svaz vyjednával, proč a za jakých okolností, to vám bohužel neřeknu," řekl Špicar.

C&B vymýšlela podle dokumentu, který Aktuálně.cz získalo, i název konference. Například v srpnu za organizaci akce naúčtovala PPF souhrnně 34 hodin práce. Kolik si agentura brala jako hodinovou sazbu, není jasné.

Údaje jsou součástí vyúčtování rozsáhlé mediální kampaně, při níž C&B vykázala úvěrové firmě Petra Kellnera téměř dva tisíce hodin práce. Ne aby vylepšovala jméno Home Creditu, ale image Číny v Česku. Tedy komunistické velmoci, před jejímiž vlivovými operacemi důrazně varuje česká kontrarozvědka BIS.

Kampaň potvrdil deníku Aktuálně.cz při osobní konfrontaci i ředitel a menšinový vlastník C&B Tomáš Sazima. Podle něj ale nebylo cílem manipulovat veřejné mínění. "Smyslem bylo moderovat debatu o Číně, vnášet do ní relevantní prvky. Aby se vyrovnala z extrému, který tady je. Protože to, co tu vůči Číně a její reputaci je, je humus," uvedl Sazima.

V úterý se ke zjištěním deníku Aktuálně.cz vyjádřil skrze svého mluvčího Milana Tománka i sám Home Credit International. "Kategoricky odmítáme tvrzení, že by Home Credit stál za vytvářením 'tajných sítí' na ovlivňování veřejného mínění," napsal mluvčí. Dodal, že nadále bude společnost postupovat a komunikovat v celé věci pouze právní cestou.

Skopeček zjištění, že jeho konferenci ve skutečnosti organizovala PR agentura a fakticky platil Home Credit, popřel. "Pořadatelem konference jsem byl já osobně, konferenci neorganizovala žádná agentura. Dominantní díl organizačních záležitostí jsem zajišťoval já a moje asistentka Magdalena Lišková, tak jako tomu bylo i u předchozích jiných seminářů, které jsem na půdě Poslanecké sněmovny pořádal v minulosti (zajištění volných prostor, distribuce pozvánek, komunikace s řečníky apod.)," uvedl Skopeček.

C&B si ovšem vykázala právě i spolupráci s asistentkami poslance: "Konference v PSP: komunikace s M. Liškovou a K. Bartošovou. Rezervace PS." Veškeré materiály, které dokazují angažmá C&B placené Home Creditem, má redakce k dispozici. Podle informací Aktuálně.cz navíc Sazima některé vybrané novináře na zmíněnou konferenci zval s dovětkem, že Skopečkovi s její přípravou "pomáhal".

Skopeček přiznává pouze to, že se Sazimou spolupracoval na "mediálním vyznění akce". "Za což obdržel honorář. Nevím nic o tom, že by se na financování této konference měla jakkoliv podílet společnost Home Credit ani žádná jiná společnost. Žádný z řečníků ani firem, které řečníci zastupovali, se na konferenci nijak finančně nepodíleli. Ani před, ani po samotné akci jsme o ničem takovém neuvažovali. Žádný z řečníků nedostal ani honorář. Koneckonců konference byla uspořádána jako 'nízkonákladová' a žádný sponzoring nebyl ani potřeba," dodal Skopeček.

ODS se od problematických okolností konference distancovala: "Jednotliví poslanci a senátoři ODS pořádají ročně desítky seminářů podle svého zaměření a zájmu. Tyto akce jsou organizovány přímo zákonodárci a jejich týmy. Obecně aktivity tohoto typu vítáme, vedení ODS ale nedisponuje i vzhledem k množství akcí informacemi o přípravě a průběhu jednotlivých seminářů a konferencí," reagoval na dotazy, zda ODS nevadí, že konferenci jejího poslance o Číně platil Home Credit, mluvčí ODS Václav Smolka.

Jako řečník na akci vystoupil i Vladimír Mlynář, člen vrcholového vedení PPF. Debatu moderoval Pavel Štrunc ze zpravodajského webu Info.cz. Jednatelem a vydavatelem tohoto webu byl do úterý Tomáš Jirsa, zakladatel a většinový majitel PR agentury C&B.

"Interní monitoring" vlivného senátora

Konference, kterou připravovala PR agentura placená Home Creditem, se odehrála jen týden předtím, než na půdě parlamentu proběhla další akce věnovaná Číně. Na veřejném slyšení uspořádaném předsedou výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v Senátu Pavlem Fischerem, který Čínu dlouhodobě kriticky analyzuje, se ovšem nemluvilo zdaleka jen o byznysu.

V posledním ze tří panelů vystoupil i ředitel BIS Michal Koudelka, bývalý velvyslanec při NATO Jiří Šedivý a místopředseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Jan Lipavský. "Pan ředitel BIS Koudelka promluvil o zkušenostech s čínskou rozvědnou činností u nás i v Číně a také o tom, co může českého vědce nebo podnikatele čekat při navazování vztahů s čínskou stranou. Varoval před praktikami, na které nejsme v evropském prostoru zvyklí," komentoval to pak Fischer.

Jak přitom vyplývá z dokumentů, které získalo Aktuálně.cz, Pavel Fischer byl předtím celé dva měsíce sám pod intenzivním drobnohledem C&B. V přehledu vykázaných prací agentura opakovaně dceřiné firmě PPF účtovala "interní monitoring PF". Celkem více než 40 hodin.

Sazima ovšem odmítá, že by dělal cokoliv nelegálního. "Pavel Fischer je relevantní hráč na tomto poli. Proto jsem se díval, co dával na Twitter nebo Facebook. Dával jsem k tomu klientovi (Home Creditu, pozn. red.) vazbu," uvedl Sazima.

Fischera informace překvapila. "Jste první, kdo se na něco podobného ptá. Nemám o něčem podobném žádné poznatky. Rád se seznámím s podrobnostmi. Dokud nebudou jasnější informace, nebudu se vyjadřovat," uvedl předseda senátního zahraničního výboru.

Fischer přitom dlouhodobě s PPF nemá ideální vztahy. Kellnera kvůli kauze Huawei pozval do Senátu na zasedání svého výboru. Ten ale místo toho zamířil na setkání s šéfem Senátu Jaroslavem Kuberou (ODS). Jak už upozornil Deník N, Kuberovou poradkyní pro zahraniční otázky je Pavlína Mlynářová, manželka vysoce postaveného manažera PPF a bývalého ministra Vladimíra Mlynáře. Na rozdíl od Kellnera, který pozvání Fischera doteď nevyslyšel, Mlynářová na zasedání zahraničního výboru pravidelně dochází.

Hostům veřejného slyšení, mezi nimiž byl i ředitel pro vztahy s veřejným sektorem PPF Vladimír Mlynář, Fischer rozdával speciální dotazník. Ptal se v něm na jejich vztahy s Čínou. A i tento dotazník doputoval do C&B. "Analýza dotazníku PF pro hosty slyšení" píáristům zabrala dle výkazu hodinu.

Lidé z PR agentury si naúčtovali i "dohodu s moderátorem o budoucím rozhovoru s PF", tedy Pavlem Fischerem, a to v show Luboše Xavera Veselého. Jak přitom už deník Aktuálně.cz popsal v předchozím textu, C&B obdobně domluvila u Xavera i rozhovor s Vítem Vojtou, tlumočníkem do čínštiny a autorem webu Sinoskop, za kterým stojí také PR agentura placená Home Creditem. K rozhovoru Fischera s Xaverem ale zatím nedošlo.

Xaver spolupráci s C&B popírá. Sazima ovšem přiznal, že mu připravovali podklady pro jeho rozhovor s Vítem Vojtou. "Luboš se v tom tématu neorientuje. Proto jsme mu připravili typy dotazů, které by mohly být pro pořad atraktivní," řekl Sazima.

Útoky na pražské kritiky Číny

Výkazy práce, které má Aktuálně.cz k dispozici, svědčí také o mimořádném zájmu agentury placené z peněz Kellnerovy firmy Home Credit o pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Ten zahájil spor s Čínou, když v partnerské smlouvě s Pekingem uzavřené jeho předchůdkyní Adrianou Krnáčovou (ANO) odmítl pasáž, která Tchaj-wan prohlašovala za součást Číny. Situace nakonec došla až do fáze, kdy po diplomatické roztržce obě strany smlouvu zrušily.

Píáristi naúčtovali Home Creditu "přípravu a rozesílání tiskové zprávy Sinoskopu v reakci na spor Praha-Peking", v níž Hřiba Sinoskop tvrdě kritizoval. Vojta se také jako nezávislý sinolog 18. července názorově v pořadu Události, komentáře střetl přímo s Hřibem. Ovšem "přípravu podkladů pro vystoupení v ČT 24 ke kauze sporu mezi Prahou a Pekingem" opět PR agentura naúčtovala Home Creditu Petra Kellnera.

A Hřiba tvrdě tepali i opoziční zastupitelé Ivan Pilný a Patrik Nacher (oba ANO). "Vy jste něco vyprovokovali. Já po tom článku brečet nebudu, ale vyspělí politici se chovají diplomaticky," řekl Nacher. Pilný zase upozornil na možné ekonomické aspekty ukončení smlouvy. Vojta a jeho Sinoskop pak označili přístup pražského magistrátu za destruktivní "bourání vztahů".

Nyní se v dokumentech získaných deníkem Aktuálně.cz ukázalo, že C&B v záležitosti spolupracovala s politiky. Vykázala totiž také "přípravu reakce opozice na pražském magistrátu na spor Praha-Peking". Aktuálně.cz oslovilo Nachera s Pilným s dotazem, zda svůj postup diskutovali a koordinovali s C&B. A také zda věděli o tom, že činnost PR agentury financuje Home Credit.

"Vůbec nevím, že taková agentura existuje. Neznám ji a ty pány taky ne," reagoval Pilný.

Nacher na přímý dotaz Aktuálně.cz připustil, že mu C&B spravuje sociální sítě. Odmítl však, že by s nimi domlouval postup vůči koalici na pražském magistrátu v záležitosti partnerské smlouvy s Pekingem. "Všichni, kdo mě znají, tak vědí, že na mě nejde vyvíjet tlak, protože já se pak chovám úplně opačně. Moje spolupráce s nimi je čistě ve věci sociálních sítí - příspěvků na Facebook a na Twitter," řekl Nacher.

Tvrdí, že vůči smlouvě s Pekingem jen vystupoval konzistentně s minulým volebním obdobím, kdy ji koalice vedená primátorkou Adrianou Krnáčovou schválila. "K tomu fakt nepotřebuju žádnou přípravu," dodal Nacher.

Jmenovitou spolupráci s Nacherem úvěrová firma podle dokumentů proplácela i v jiných případech. V červenci žádala C&B uhradit "přípravu článků pro P. Nachera a návaznou komunikaci" a "schůzku s P. Nacherem a dohodu o přípravě autorského článku reflektujícího kauzu Huawei".

O týden později vyšel Nacherovi na serveru Novinky.cz komentář. "Je to teprve pár týdnů, kdy v českých médiích vrcholila hysterie o fatálním ohrožení naší státní bezpečnosti. Všichni jsme se třásli strachy. Na vině měl být prý software jisté čínské technologické firmy. Stačilo však jedno setkání amerického a čínského prezidenta a, s trochou nadsázky, je po problému," bagatelizoval v něm Nacher varování českého kyberúřadu před čínskou technologickou firmou. C&B si stejný text naúčtovala jako výsledek své činnosti.

"Já si píši texty sám. Případně jen požádám o nějakou editorskou práci v momentě, kdy toho mám hodně. Jinak si to píšu autenticky sám," vysvětloval to Nacher.

Trvá ale na tom, že si práci agentury C&B platí sám. "A kdo by to hradil? Spojení s Home Creditem by mi přišlo prazvláštní. Jsem tady ten, který kritizuje chování finančních institucí z hlediska nejen poplatků, ale i dalších protiklientských věcí," dodal Nacher.

Doklady o tom, že služby agentury C&B si platil sám, ale zveřejnit nechce. "Nevím, proč bych to dělal," dodal. Na jejich služby prý dostal doporučení. "Od koho neřeknu. Ale je to z politiky," uzavřel Nacher.

Hřib: Je to naprosto nepřípustné

Pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) informace, že byl součástí mediální kampaně firmy C&B, zaskočila. "Po vypovězení sesterské smlouvy jsem osobně čelil tlaku z různých stran, včetně pražských opozičních zastupitelů za ANO. Noticky pro opozici a další aktivity, za kterými stojí velké byznysové firmy a jejich zájmy dirigované ze zahraničí, jsou překročením dosavadních hranic české politiky. Jednalo by se o naprosto nepřípustné jednání všech zúčastněných," uvedl Hřib.

"Tomuto tématu se budeme věnovat tento týden na zastupitelském klubu a nevylučuji ani otevření tohoto tématu na zastupitelstvu hlavního města," dodal primátor.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš mezitím oznámil, že chce vyvolat adekvátní reakci i ve sněmovně. "Vzhledem k informacím serveru Aktuálně.cz o vytváření čínské vlivové sítě firmou Home Credit Petra Kellnera jsme okamžitě iniciovali obnovení debaty pro ustanovení komise pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů. Čínská chobotnice roztahuje svá chapadla v České republice," uvedl Bartoš.