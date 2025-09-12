Domácí

Kriminalita mladistvých v Česku vzrostla za čtyři roky o třetinu, upozornil Rakušan

Kriminalita mezi dětmi a mladistvými v Česku stoupla mezi lety 2021 a 2024 o 33 procent, sebevražda je druhou nejčastější příčinou úmrtí lidí do 24 let. Na tiskové konferenci po jednání ministrů vnitra Salcburského fóra ve Valticích to dnes uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Jedním z témat fóra bylo rostoucí násilí mezi mladistvými.
Ministr vnitra Vít Rakušan v pátek představil český projekt Bezpečné dětství, který přináší komplexní, systematický a jednotnější přístup k prevenci násilí.
Ministr vnitra Vít Rakušan v pátek představil český projekt Bezpečné dětství, který přináší komplexní, systematický a jednotnější přístup k prevenci násilí.

"Ze všech průzkumů vyplývá, že každá koruna, každé euro investované do prevence se vrací," řekl Rakušan. Efekt snažení podle něj bude postupný, je ale nejdůležitější. Zásadní podle Rakušana je, aby téma duševního zdraví nebylo tabuizované. "Musíme vytvořit systém, kdy se každý dovolá o pomoc, a vytvořit atmosféru, kdy se nikdo nebude bát si o pomoc také říct," řekl Rakušan. Součástí jsou ale i opatření týkající se například ochrany měkkých cílů.

Rakušan ministrům představil český projekt Bezpečné dětství, který přináší komplexní, systematický a jednotnější přístup k prevenci násilí. "Samozřejmě jsme se bavili o tragických událostech, které potkaly nejenom Česko, ale i několik dalších států v posledních letech," řekl Rakušan. S ministry řešil také to, jak vytvářet preventivní programy pro nácvik situací, kdy útočí aktivní střelec, jaké jsou systémy varování a jak vzdělávat pedagogy, ale i děti.

Ministr vnitra Slovinska Boštjan Poklukar připomněl útok střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z prosince 2023 nebo střelbu na gymnáziu ve Štýrském Hradci z letošního června. Žádná ze zemí podle něj nemusí být podobných událostí ušetřena, a proto je důležité, aby si státy vyměňovaly zkušenosti a usilovaly o to, aby byly školy pro žáky a studenty bezpečným místem.

Potřeba je podle Rakušana tvrdě postihovat domácí násilí, policie ho musí správně vyhodnocovat a adekvátně na něj reagovat. "Zároveň je potřeba pracovat s oběťmi, ale je potřeba pracovat i s násilníky," uvedl Rakušan. Více než 70 procent pachatelů podobných násilných trestných činů podle Rakušana prošlo nějakým typem despotické výchovy, šikanou nebo ostrakizací ve školním či dětském kolektivu.

 
