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Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence z Rovenska a obvinili ji z vraždy

ČTK
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Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence nalezeného v polovině září v kontejneru v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Obvinili ji z vraždy, hrozí jí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Na webu policie o tom ve čtvrtek informovala její regionální mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

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Ilustrační fotoFoto: HN – Lukáš Bíba
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„Současně vrchní komisař podal návrh na vzetí obviněné do vazby, který byl soudcem akceptován,“ dodala.

Kriminalisté se případem zabývají od 13. září. Mrtvé novorozeně bylo v kontejneru na tříděný odpad. Koncem září oznámili, že při vyšetřování využijí testy DNA. „Plošný screening byl jednou z metod, kterou kriminalisté zvolili v rámci úkonů trestního řízení pro ověření dosud zjištěných skutečností,“ uvedla ve čtvrtek Šrýtrová.

Obdobný případ policisté v Libereckém kraji naposledy vyšetřovali v roce 2017, kdy byl 11. února v kontejneru na domovní odpad v dolním centru Liberce nalezen mrtvý novorozenec, který se narodil živý. Totožnost matky se tehdy kriminalistům zjistit nepodařilo.

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