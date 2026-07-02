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Domácí

Kriminalisté vyšetřují děčínského primáře kvůli údajným vraždám pacientů

ČTK

Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolika pacientů se případ týká, zatím není jasné.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Pexels
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„V současné fázi trestního řízení toto nemohu přesně specifikovat, rozhodně se jedná o více osob. Budou prováděny úkony trestního řízení s cílem objasnit celou věc,“ řekl CNN Prima News žalobce.

Při nedávném interním šetření nemocnice zjistila, že se primář na oddělení v Děčíně dopustil závažných pochybení, některým hospitalizovaným údajně podával nedovolené množství opiátů.

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Trestní oznámení nemocnice podala 26. června, řekl v týdnu televizi CNN Prima News mluvčí Krajské zdravotní Ivo Brániš. Od okresního státního zastupitelství případ převzali krajští kriminalisté.

Krajská zdravotní spravuje v Ústeckém kraji sedm nemocnic se zhruba 4000 lůžky. Kromě Děčína jde o Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice a Rumburk.

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