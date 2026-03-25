25. 3. Marián
Kriminalisté v Praze zadrželi muže podezřelého z vraždy nezletilé dívky

ČTK

Pražští kriminalisté v noci na dnešek zadrželi muže, kterého podezírají z násilného činu vůči nezletilé dívce, případ řeší oddělení vražd. Kvůli vyšetřování a věku oběti nelze sdělit další podrobnosti.

Ilustrační fotoFoto: Ludvík Hradilek
Podle informací CNN Prima News je podezřelým z vraždy dívky předškolního věku její otec, který byl pod vlivem drog.

Server Novinky.cz uvedl, že se čin stal v Praze 4 v blízkosti Novodvorské.

"Případ řeší kriminalisté z oddělení vražd. Vzhledem k probíhajícím úkonům trestního řízení a věku poškozené nemůžeme sdělit žádné další informace," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Iran Israel War

ŽIVĚ Íránci se vysmáli Trumpovu návrhu. Američanům kladou své podmínky pro jednání o míru

Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. Írán americké pokusy o příměří zesměšnil. Z nových zpráv vyplývá, že mezi předběžnými podmínkami, které Teherán stanovil pro případná jednání o příměří, je zavření všech amerických základen v Perském zálivu a finanční odškodnění za americko-izraelské útoky. Nejmenovaný americký činitel označil podmínky za nereálné.

ČR-sněmovna-hospodářství-schůze-FASTPIX, Poslanecká sněmovna

ŽIVĚ "Jste srab, nemáte koule," řekl Jurečka Okamurovi

Jurečka Okamurovi vytkl, že nemá odvahu ani čest se omluvit svojí předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) za to, že ji obviňoval z něčeho, co není pravda. Šlo o údajný nákup služebního BMW, které nakoupila ochranná služba policie ještě pro jejího předchůdce. Ohradil se i proti tvrzení, že Fialova vláda okradla důchodce.

Russia Ukraine War

ŽIVĚ Zatím největší ukrajinský útok: na pobřeží Baltu hoří klíčový ruský přístav

Ukrajinské dronové útoky z noci na dnešek způsobily požár v ruském přístavu Usť-Luga v Baltském moři a připravily o dodávky elektřiny bezmála půl milionu lidí v příhraniční Belgorodské oblasti, uvedly ruské úřady. Protivzdušná obrana zničila 389 bezpilotních prostředků. Podle ruské státní tiskové agentury TASS se jednalo o největší útok v posledním roce.

