Kriminalisté v Praze zadrželi muže podezřelého z vraždy nezletilé dívky

Pražští kriminalisté v noci na dnešek zadrželi muže, kterého podezírají z násilného činu vůči nezletilé dívce, případ řeší oddělení vražd. Kvůli vyšetřování a věku oběti nelze sdělit další podrobnosti.
Podle informací CNN Prima News je podezřelým z vraždy dívky předškolního věku její otec, který byl pod vlivem drog.
Server Novinky.cz uvedl, že se čin stal v Praze 4 v blízkosti Novodvorské.
"Případ řeší kriminalisté z oddělení vražd. Vzhledem k probíhajícím úkonům trestního řízení a věku poškozené nemůžeme sdělit žádné další informace," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. Írán americké pokusy o příměří zesměšnil. Z nových zpráv vyplývá, že mezi předběžnými podmínkami, které Teherán stanovil pro případná jednání o příměří, je zavření všech amerických základen v Perském zálivu a finanční odškodnění za americko-izraelské útoky. Nejmenovaný americký činitel označil podmínky za nereálné.
Jurečka Okamurovi vytkl, že nemá odvahu ani čest se omluvit svojí předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) za to, že ji obviňoval z něčeho, co není pravda. Šlo o údajný nákup služebního BMW, které nakoupila ochranná služba policie ještě pro jejího předchůdce. Ohradil se i proti tvrzení, že Fialova vláda okradla důchodce.
Policisté obvinili v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám 32 lidí.
Válka na Blízkém východě zastihla Evropu v čase, kdy má po zimě téměř prázdné zásobníky plynu. Letos v létě bude muset nakupovat více zkapalněného zemního plynu (LNG), aby je doplnila, a zároveň soupeřit s Asií o menší množství dostupných dodávek.
Ukrajinské dronové útoky z noci na dnešek způsobily požár v ruském přístavu Usť-Luga v Baltském moři a připravily o dodávky elektřiny bezmála půl milionu lidí v příhraniční Belgorodské oblasti, uvedly ruské úřady. Protivzdušná obrana zničila 389 bezpilotních prostředků. Podle ruské státní tiskové agentury TASS se jednalo o největší útok v posledním roce.