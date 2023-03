"Křetínského" firmu obvinili z miliardových úniků, na stíhání kývl nejvyšší žalobce

Náhradu škody přes 157,5 milionu korun má zaplatit šestačtyřicetiletý Jiří Mach, který byl souzen za to, že v roce 2017 způsobil požár firmy Severochema v Liberci. Zároveň mu okresní soud uložil podmíněný trest na tři roky se zkušební dobou na pět let. Machovi hrozilo za obecné ohrožení z nedbalosti dva až osm let vězení, vinu nepřiznal. Verdikt není pravomocný. Na místě se odvolala státní zástupkyně, která požadovala nepodmíněný trest na čtyři až 4,5 roku. Obhajoba žádala zprošťující rozsudek.

Podmíněný trest předsedkyně senátu Romana Staňková zdůvodnila tím, že od události uplynulo už téměř šest let, v té době vedl Mach řádný život a je zaměstnán. "Proto se zdálo soudu, i s ohledem právě na tu uběhnuvší dobu, nepřiměřené a neúčelné mu ukládat nepodmíněný trest i s tím, že právě to zaměstnání zaručuje, byť samozřejmě drobnou, úhradu škody, která je zde opravdu obrovská," řekla soudkyně.

Okresní soud se případem zabýval podruhé, neboť předchozí podmíněný trest a povinnost nahradit přímou škodu ve výši 28 milionů odvolací soud zrušil a případ vrátil k novému projednání. Požadoval, aby okresní soud nechal vypracovat znalecký posudek ohledně výše způsobené škody firmě Severochema. Znalci dospěli k závěru, že přímá škoda byla zhruba 27,3 milionu korun, ušlý zisk 1,25 milionu a náklady spojené s obnovu areálu téměř 129 milionů. Generálnímu ředitelství cel navíc vznikla škoda zhruba 117 tisíc korun.