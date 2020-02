Kremlíkovi na byt půjčili rodiče. Kde vzal dělník s knihovnicí 9 milionů, odmítá říct

Dvoupatrový byt v Praze na Strahově, který si bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) loni za 14,4 milionu korun pořídil, pomohli financovat jeho rodiče. Exministr tvrdí, že mu půjčili 8,59 milionu korun. Není však jasné, kde by k takové částce jeho rodiče-důchodci přišli. Sám Kremlík to odmítá říct a tvrdí, že jde o soukromé zdroje rodiny. Informoval o tom deník MF Dnes.

Bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík si vzal u Hypoteční banky úvěr 7,1 milionu na koupi bytu, zbytek ceny nemovitosti, 6,8 milionu, podle kupní smlouvy doplatil z vlastních prostředků. Kde však k penězům přišel, odmítl sdělit, uvedla MF Dnes.

Odvolával se na to, že má prověrku Národního bezpečnostního úřadu. "V mém zájmu je nemluvit. Víte, co se kolem mojí osoby děje?" uvedl Kremlík.

Po nuceném odchodu z funkce kvůli předražené zakázce na elektronické dálniční známky musel exministr odevzdat oznámení o majetku, který během funkce získal, a také musel uvést, jaké má závazky.

Z oznámení je patrné, že 8,59 milionu korun půjčili exministrovi Vladimír a Věra Kremlíkovi, tedy jeho rodiče. Kremlík s nimi uzavřel smlouvu o zápůjčce peněz pro účely pořízení bytu, jak plyne z dokumentu, který si každý může prohlédnout v Centrálním registru oznámení.

Devět milionů půjčit nemohli, míní sousedi

Rodiče Vladimíra Kremlíka žijí ve středočeské obci u Čáslavi, kde se exministr narodil. Otec exministra v minulosti pracoval jako dělník v Kovosvitu. Matka byla knihovnicí a pracovala pro obec. "Byla tu zastupitelkou, ale to je tak patnáct let zpátky," popsal asi padesátiletý muž. Jeho slova deníku potvrdili i na radnici.

Nad dotazem, jaká je finanční situace rodiny a zda rodiče mohli půjčit synovi 8,6 milionu, se jen pousmál. "Kdybyste řekli tři, tak vám řeknu, že mohli, že jsou šetřiví. Ale devět? Kde by to vzali… Viděli jste ten jejich dům? Ten by potřeboval střechu, opravit…" řekl muž MF Dnes. Kromě domku Kremlíkovi vlastní ještě Škodu Favorit, kterou si před lety pořídili za dvacet tisíc.

Žádost o rozhovor Kremlík odmítl s tím, že se už vyjádřil prakticky ke všemu. "Jako soukromá osoba jsem již zcela mimo jakékoli veřejné funkce. Svoje zákonné povinnosti jsem splnil. Veškeré relevantní informace jsou v katastru nemovitostí včetně nemovitostí, které jsem vlastnil," řekl deníku Kremlík. Kde vzali jeho rodiče, kteří už jsou v důchodu, částku 8,6 milionu odmítl upřesnit. "Jde o soukromé zdroje rodiny," řekl.