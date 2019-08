Kremlík bilancoval 100 dní ve funkci, upozornil na sebe změnou ve vedení ŘSD

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) má za sebou více než 100 dní ve funkci. Jeho nejvýraznějším krokem byly změny ve vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), změny nastaly i v Českých drahách. Další výrazné kroky ministr provedl kolem mýta.

Stát v příštím roce vynaloží na dopravní stavby 87 miliard korun, o pět miliard více, než původně plánoval. O další peníze ze státního rozpočtu už ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) žádat nebude, chce hledat další zdroje jinde.

Kremlík na úvod tiskové konference mluvil o stavu výstavby silniční sítě. "Máme rozestavěno 243 kilometrů dálnic a silnic první třídy. Z toho je 52 kilometrů modernizované dálnice D1, 131 kilometrů dálnic na zelené louce, 60 kilometrů silnic první třídy," informoval Kremlík. V příštím roce by chtěl ministr zahájit 193 kilometrů a v roce 2021 dalších 134 kilometrů.

V současné době jsou podle ministra rozestavěné úseky na dálnicích D3, D6, D11 a D35. Do pěti let chce stát zahájit výstavbu většiny zbývajících úseků dálniční sítě.

Kremlík také přislíbil, že nechá založit pracovní skupinu, která by měla zpracovat vizi dálniční sítě až do 2050. Ministr přislíbil, že ve skupině budou kromě odborníků z ŘSD a ministerstva dopravy také akademici a zástupci soukromého sektoru.

Kremlík také řekl, že je jeho cílem transformovat do dvou let Ředitelství silnic a dálnic na akciovou společnost. Dodal, že cítí ze strany určitý dluh vůči řidičům ve věci koordinace uzavírek. "ŘSD by měla lépe koordinovat uzavírky na dálnicích," řekl Kremlík s tím, že shodou okolností on sám ve čtvrtek uvízl na D1 v koloně kvůli nehodě kamionu.

Kremlík také usiluje o umisťování značek Stop protisměr. "V současné době jich máme umístěno 62, když jsem nastupoval bylo jich méně než deset," informoval Kremlík.

Ministerstvo dopravy také tlačí na SŽDC, aby urychlila výstavbu přejezdů se závorami. "Do konce letošního roku by mělo být 133 ze 164 přejezdů na silnicích první třídy zabezpečeno závorami," uvedl Kremlík.

Kremlík připomněl, že začíná příprava prvního úseku vysokorychlostní železnice z Prahy-Běchovic do Poříčan. Stát také investuje do rekonstrukcí nádražních budov. V současné době se rekonstruuje 102 nádraží za 1,2 miliardy korun. Kremlík upozornil na probíhající rekonstrukci Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží nebo rekonstrukci nádraží v Berouně, která by měla být dokončena ještě v letošním roce.