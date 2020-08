Cena Krejčířovy vily spadla o 27 milionů, stejně ji nikdo nekoupil. Už pošesté

Vila, z níž v roce 2005 uprchl Radovan Krejčíř přímo při domovní prohlídce, se ani na šestý pokus v dražbě neprodala. Během dvou hodin, kdy elektronická aukce probíhala, nikdo nepřihodil a to ani přes to, že cena byla z původních 48 milionů sražena na 21 milionů korun. Co bude s vilou dál se neví. Je ale nepravděpodobné, že by se exekuce - kterou je vila zatížena - v blízké době zastavila.

Hodnotu vily v Černošicích nedaleko Prahy znalci odhadli na 42 milionů korun. Přitom ještě předloni byla vyvolávací cena při jednom z pokusů o dražební prodej více než 48 milionů. Hodnotu domu během let srazili vandalové a nejvíce se na ní podepsal loňský požár. Policie událost vyšetřovala jako obecné ohrožení, nakonec ale případ odložila. Související Pomáhala Krejčířovi plánovat útěk z vězení, teď jeho expřítelkyni soud potrestal Vila má celkem 743 metrů čtverečních. Dalších 333 čtverečních metrů připadlo na klub. Jeho součástí byla také squashová hala a vinný sklípek. Krejčíř koupil dům v roce 1998. Během dalších dvou let dům zrekonstruoval a přestavěl na luxusní sídlo. V objektu měl například i akvárium se žralokem. Co bude s vilou dál je nejasné. Nicméně server e15.cz informoval, že exekuce - kterou je vila zatížena - se může táhnout ještě dlouho. "Exekutoři neradi ukončují exekuce, pokud je potenciál, že ke zpeněžení dojde. Hlavní náklady na znalecký posudek již vznikly a další již nejsou tak zásadní," uvedl pro server advokát Roman Tomek z právní kanceláře Sedlakova Legal. "Každopádně pokud má exekutor za to, že je exekuce bezúspěšná a bude i do budoucna, může řízení zastavit. Toto však na základě zkušeností neočekávám. Exekuce se mnohdy táhnou i přes deset let," poznamenal. V roce 2005 Krejčíř z vily uprchl přímo během policejní domovní prohlídky. Od roku 2013 je ve vězení v Jihoafrické republice. Za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami dostal 35 let. Česko, jež Krejčíře pravomocně odsoudilo na 15 let, dlouhodobě usiluje o jeho vydání.