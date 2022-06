Ombudsman odstoupit nehodlá, odvolat ho nelze. Měl by se změnit zákon, říká právník

Přestože mnozí politici kritizují ombudsmana Stanislava Křečka za to, že odebral všechny pravomoci své zástupkyni Monice Šimůnkové, nemají možnost zasáhnout. Ombudsman je za současné situace neodvolatelný a samotný Křeček dává najevo, že se odstoupit nechystá. V budoucnu by se to však mohlo změnit. "Zvažuji přípravu změny zákona, aby byl ombudsman odvolatelný," říká šéfka sněmovny.

Zákon pominul možnost odvolání veřejného ochránce práv v případě, že se při výkonu své funkce dopustí závažného pochybení, stěžovala si v roce 2016 tehdejší poslankyně ANO a nynější europoslankyně ČSSD Radka Maxová. Snažila se, aby sněmovna možnost odvolání ombudsmana do zákona doplnila. Nakonec se tak nestalo.

Pokud by tehdy ke změně došlo, musel by se nynější ombudsman Stanislav Křeček obávat o svůj post. Politici především z vládních stran ho kritizují za to, že tento týden své zástupkyni Monice Šimůnkové odebral veškerou agendu, které se věnovala, i podpisové právo. Podle Křečka jí chybí vůle a snaha na domluvě, Šimůnková to zcela odmítá a viní Křečka ze šikany.

Hned několik vrcholných politiků, včetně premiéra Petra Fialy, Křečkovo jednání kritizovalo, ale nic s ním nemůžou udělat. Zmiňovaný návrh Maxové totiž v minulosti neprošel a veřejný ochránce zůstává takřka neodvolatelný.

"Možnosti jeho odvolání jsou omezené," sdělil Aktuálně.cz odborník na ústavní právo Jan Kysela. "V zásadě je odvolání přípustné pouze při výkonu jiné výdělečné činnosti nebo členství v politické straně. Jinak by funkce zanikla při převzetí neslučitelné funkce, odsouzení za trestný čin nebo omezení svéprávnosti. Cokoliv jiného, třeba že by ombudsman nic nedělal, by nejdříve vyžadovalo novelizaci zákona," vysvětlil Kysela.

Takové možnosti nyní nepřipadají v úvahu. Třiaosmdesátiletý Křeček není členem žádné strany, není ani trestně stíhaný, natož odsouzený. Pokud jde o zdraví či svéprávnost, chodí na pravidelné prohlídky se srdcem a podle zdrojů z jeho úřadu si nechává vozit podklady k práci, i když třeba odpočívá na chatě. Změna zákona ohledně odvolatelnosti není sice vyloučena, ale nemohla by se vztahovat na nynější Křečkovo období.

Přemluvil mě Zeman, tvrdí Křeček

Sám Křeček dává najevo, že se nechystá odejít a říká, že politici by neměli do jeho práce zasahovat. "Velmi lituji některých nedorozumění, ale naprostá nezávislost ombudsmana musí být zachována i proti mínění některých členů vládní koalice," tvrdí Křeček. Hájí se tím, že má právo vzít své zástupkyni agendu.

Křeček byl v minulosti zástupcem ombudsmanky Anny Šabatové. A vedl s ní obdobné spory ohledně kompetencí a rozdílných názorů na to, co a jak má veřejný ochránce práv dělat. Když oběma skončilo funkční období, Křeček si vyklidil kancelář a myslel si, že se na úřadě neobjeví.

"S manželkou jsme si mysleli, že budeme hodně času trávit na chalupě, že se o ni budeme starat, já budu chodit na ryby a celkově budeme odpočívat. Ale jednou večer zazvonil telefon a volal prezident Miloš Zeman. Zeptal se mě, jestli bych kandidoval na ombudsmana," popsal Křeček v minulosti v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Následovalo zasedání sněmovny, která Křečka zvolila v druhém kole tajného hlasování ombudsmanem. Ze 175 odevzdaných hlasů jich získal 91. Z reakcí poslanců vyplynulo, že jej volili převážně zástupci KSČM, SPD, ANO a někteří sociálních demokraté.

Je to pomsta za Senát, míní Šabatová

Nynější vládní politici už tehdy dávali najevo, že se jim výsledek hlasování sněmovny nelíbí. "Naprosto otřesné, je to degradace celého tohoto úřadu. Jeho názory jsou často až rasistické, navíc je to šiřitel různých dezinformací," stěžovala si tehdejší opoziční poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, nynější předsedkyně sněmovny.

Senát, ve kterém dominují vládní strany, kritizoval Křečka v usnesení minulý týden. "Ve veřejném prostoru dlouhodobě a opakovaně pronáší předsudečné a xenofobní výroky, které mohou ve svém důsledku odrazovat oběti diskriminace vyhledávat pomoc v rámci působení veřejného ochránce práv," odhlasovalo 25 z 45 přítomných senátorů.

Podle bývalé ombudsmanky Anny Šabatové se Křeček mohl mstít za toto rozhodnutí Senátu právě tím, že zasáhl proti své zástupkyni Šimůnkové. Odebrání podpisového práva jde podle ní proti smyslu zákona o veřejném ochránci práv. "Zákon dává do čela dvě osoby, které jsou zvoleny stejným způsobem a ve stejně náročné volbě. Jde o porušení dvaadvacetileté tradice rozdělení kompetencí mezi ombudsmanem a jeho zástupcem. Dává to logiku, aby tam jeden neseděl a netloukl špačky a druhý neměl na práci úplně všechno," řekla Šabatová.

Kritizuje Křečka také za to, že publikuje své názory na sociálních sítích či v článcích. "Lidé, kteří jsou v čele obdobných institucí, by měli zachovávat určitou zdrženlivost. Měli by si uvědomit, že co říkají, může být bráno jako názor té instituce," uvedla. Křeček píše například na blog Aktuálně.cz, kde se v tomto týdnu vyjadřoval ke zmiňované kritice senátorů. V komentáři tvrdil, že není rasista ani xenofob, jak naznačují někteří senátoři.

Aktuálně.cz požádalo Křečka o reakci na nynější dění, ale jeho mluvčí Markéta Bočková uvedla, že ombudsman nechce situaci komentovat, protože prý stojí o zklidnění situace. Pokud jde o vztah k zástupkyni, mluvčí tvrdí, že ombudsman postupuje podle zákona. "To, že měl zástupce svěřené nějaké konkrétní agendy, vycházelo z toho, že s tím přišel dřívější ombudsman Otakar Motejl a pak se z toho stala tradice. Stejně tak je ale možné, aby ombudsman úkoloval svého zástupce konkrétními úkoly, jako úkoluje své asistenty nebo třeba právníky. Vím, že takto chce vůči paní zástupkyni v budoucnosti postupovat," avizuje mluvčí.

Ombudsman možná bude odvolatelný

Radka Maxová je přesvědčena, že sněmovna udělala chybu, když v minulosti nedoplnila zákon o možnost ombudsmana odvolat. "Muselo by to být samozřejmě za jasně daných a omezených podmínek, protože ombudsman má ve společnosti specifické postavení a ovlivňuje životy lidí. Ale ta možnost měla existovat. A já si myslím, že se o tom poslanci začnou opět bavit," řekla Maxová.

Také ústavní právník Jan Kysela je příznivcem úpravy zákona. "Zákon se zjevně pokoušel učinit ombudsmana nezávislým, avšak nejspíše nezvolil vhodnou míru. Vizte například nečinnost při vyřizování občanských podnětů, nečinnost při podávání výročních zpráv nebo případně systematická destrukce celého úřadu. Je asi zřejmé, že v takových případech by mělo být odvolání na místě," míní Kysela.

Je docela možné, že změna zákona nastane, byť Křečka se v tomto volebním období už nedotkne. "Zvažuji přípravu změny zákona, aby byl ombudsman odvolatelný. Není to řešení současné situace, ale může to být poučení z ní," sdělila Aktuálně.cz šéfka Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Podle svých slov si je vědoma neodvolatelnosti Křečka poslanci, ale na pokoji ho nenechá. "Podle zákona se za výkon své funkce sněmovně zodpovídá. A proto budu požadovat, aby svůj bezprecedentní krok k paní zástupkyni zdůvodnil," upozornila.

