„Král Jelimán“ si pochutnával na třešních, už je zpět v ostravské zoo

Lemur kata, který minulý týden utekl z ostravské zoologické zahrady, zatím zůstane v zázemí zoo. Stejně tak jeho bratr. Oba samci se totiž z expozice Ráj lemurů pokusili utéct opakovaně.
Zatímco jednoho se podařilo odchytit, po dalším zoo pátrala několik dnů a o pomoc požádala i veřejnost. Samce se nakonec podařilo najít v zahradě rodinného domu, kde si pochutnával na třešních. Novinářům to řekla zooložka Pavla Slavíčková.
„Dva mladé samce jsme přivezli před pár týdny ze Zoo Hluboká. Samci si zvykali v expozici Ráj lemurů,“ uvedla Slavíčková. Když ale byli do expozice přesunuti ze zázemí i další lemuři, které zahrada chová, mladí samci začali utíkat.
„Když se to stalo poněkolikáté a v neděli jsme jednoho ze samců odchytili mimo zoo, tak jsme se rozhodli, že je přesuneme do zázemí a uvidíme, jak to bude pokračovat. Pro tuto chvíli se do Ráje lemurů nevrátí,“ řekla Slavíčková.
Průchozí expozice Ráj lemurů je v chladnějším období roku zavřená. V letním období do ní mohou návštěvníci vstoupit jednou denně v doprovodu chovatelů a z blízkosti vidět chované lemury. Aktuálně ji obývají tři druhy lemurů - lemur kata, lemur běločelý a lemur červenobřichý.
Na novou skupinku si nezvykli
Na chování nových lemurů mělo podle Slavíčkové určitě vliv spojování s původní skupinou. Ta je podle zooložky na život v expozici zvyklá a žádný ze čtrnácti lemurů, kteří ji obývají, nemá tendence utíkat.
„Jsou s ostrovem obeznámeni, nemají tendence takto prchat a je to pro ně domov. Zatímco pro nové lemury to bylo samozřejmě nové a jednoduchá cesta pro ně byla taková úniková. Jsou to mladá zvířata okolo roku a byla to pro ně nová zkušenost, protože byli poprvé přesunuti z původní zoo,“ řekla zooložka.
Dodala, že o dalším postupu se zatím nerozhodlo, ale spojení původní skupiny s novými jedinci je případně možné i v zázemí, kde by zvířata měla klid a byla také pod větším dohledem.
V expozici žije 11 lemurů kata, dva lemuři červenobřiší a lemur běločelý. Noví samci byli do zoo přivezeni, aby omladili nynější skupinu. „Je to primárně samčí skupina, není to chovná skupina,“ vysvětlila Slavíčková. Pokud jiná zahrada potřebuje chovné samce, může využít právě záložní skupinu samců z Ostravy.
Ráj lemurů je otevřen denně pouze mezi 14:00 a 15:00. V případě nepříznivého počasí či nenadálých provozních důvodů zůstává expozice zavřená.
Visegrádská čtyřka obnoví pravidelná jednání, oznámil Magyar
Maďarský premiér Péter Magyar se před summitem EU, který se za týden uskuteční v Bruselu, plánuje sejít se svým slovenským kolegou Robertem Ficem. Země Visegrádské čtyřky, kam kromě Maďarska a Slovenska patří také Česko a Polsko, obnoví společné porady, na kterých se v minulosti před unijními summity scházely, aby koordinovaly své pozice.
Krejčíková i Lehečka jsou ve čtvrtfinále, na trávě se jim daří
Barbora Krejčíková postoupila v Hertogenboschi do čtvrtfinále. Předloňská šampionka Wimbledonu porazila Belgičanku Hanne Vandewinkelovou 6:1, 6:4. V boji o semifinále se utká s Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou. Jiří Lehečka zahájil úspěšně travnatou část sezony. Ve Stuttgartu dnes otočil duel s Australanem Jamesem Duckworthem a po vítězství 6:7, 6:4, 7:6 postoupil do čtvrtfinále.
ŽIVĚ Ukrajinci zasáhli při útoku muzeum v Sevastopolu. Podle Ruska zničili známý obraz
Útok ukrajinského dronu v Sevastopolu na okupovaném Krymu zničil panoráma zachycující obranu města za Krymské války v polovině 19. století. Ve středu to řekl Ruskem dosazený gubernátor města Michail Razvožajev. Původní obří panoramatické plátno Obrana Sevastopolu malíře Franze Roubauda ale bylo zřejmě zničeno při německém bombardování v červnu 1942 a v budově byla kopie namalovaná v 50. letech.
ŽIVĚ Příměří je naprosto bezvýznamné, reaguje Írán na americké údery
Íránské ministerstvo zahraničí odsoudilo americké útoky na zemi. V prohlášení podle agentury AFP uvedlo, že nejnovější americké údery nejenže porušily příměří, ale učinily ho „prakticky bezvýznamným“.
Pokrok s emisními povolenkami. Státy Evropské unie se shodly nejen na cenovém stropu
Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlament se v noci na čtvrtek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Informovala o tom Rada EU zastupující unijní země.