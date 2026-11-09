Krajští kriminalisté na Plzeňsku vyšetřují pokus o vraždu, dívka skončila v ústavu

Policie na Plzeňsku vyšetřuje od neděle případ, v němž je dívka mladší 15 let podezřelá z pokusu o vraždu příbuzných. Policisté o tom v pondělí informovali na síti X. Dívku policie ještě v neděli zajistila, soud později rozhodl o jejím umístění do diagnostického ústavu.
„Od neděle prověřují krajští kriminalisté čin jinak trestný vraždy ve stadiu pokusu, kterého se mělo dopustit dítě mladší 15 let na svých rodinných příslušnících v jedné obci poblíž Plzně,“ uvedla policie.
Čin jinak trestný je takový skutek, který formálně naplňuje všechny znaky konkrétního trestného činu, ale pachatele za něj nelze trestně stíhat ani odsoudit, protože chybí jeden ze základních prvků trestní odpovědnosti. Jedním z nich je věk nad hranicí trestní odpovědnosti, která je v ČR 15 let.
Další bližší informace s ohledem na počáteční fázi vyšetřování a zejména kvůli nízkému věku podezřelé policie neuvedla.
Místo učitele AI avatar? Ještě dlouho ne. Učitel je do budoucna jedno z nejjistějších povolání
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Tohle vidět nechceme, vložil se Gretzky do pře o sbornou. V Rusku jeho výrok změnili
Dění kolem hokejového mistrovství světa juniorů, kde má poprvé od zahájení války na Ukrajině startovat Rusko, se vyostřuje. Promluvil mimo jiné Wayne Gretzky.
ŽIVĚ Drony udeřily na severozápadě Ruska. Zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši
Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to dnes brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval. V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.
Británie a Francie pořádají velké cvičení, Češi nedorazili. „Nepodporujeme válku,“ tvrdí Okamura
Téměř 5000 vojáků z celkem 11 zemí. Ti všichni se v Polsku účastní velkého cvičení Koalicja 26.2. Evropské armády pod vedením Paříže a Londýna si tak v příštích dvou týdnech chtějí natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká armáda však žádnou techniku ani lidi nevyslala. Proč Praha zůstala stát bokem, řekl Tomio Okamura (SPD).
Martin na bílém koni nedorazí. Meteorologové ale varují před jinou nepříjemností
Pranostika o Martinovi na bílém koni se letos nejspíš nenaplní. Česko čeká v následujících dnech převážně zatažená obloha a déšť, místy se však mohou objevit i mrznoucí srážky a nebezpečná ledovka. Meteorologové zároveň upozorňují na výraznější ochlazení, které přinese mrazivá rána s teplotami až minus sedm stupňů. Vyplývá to z pondělní předpovědi ČHMÚ.
„To je útok na mě!“ Maďarské úřady zatkly Orbánova bratra. Podezírají ho z pašování lidí
Maďarské úřady zadržely Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého premiéra Viktora Orbána, a to kvůli podezření z pašování lidí. V pondělí o tom informovala maďarská média. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným cílem této operace je on sám, napsala agentura MTI.