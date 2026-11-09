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Domácí

Krajští kriminalisté na Plzeňsku vyšetřují pokus o vraždu, dívka skončila v ústavu

ČTK
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Policie na Plzeňsku vyšetřuje od neděle případ, v němž je dívka mladší 15 let podezřelá z pokusu o vraždu příbuzných. Policisté o tom v pondělí informovali na síti X. Dívku policie ještě v neděli zajistila, soud později rozhodl o jejím umístění do diagnostického ústavu.

Policie ČR, ilustrační foto
Policie ČR, ilustrační fotoFoto: Policie ČR
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„Od neděle prověřují krajští kriminalisté čin jinak trestný vraždy ve stadiu pokusu, kterého se mělo dopustit dítě mladší 15 let na svých rodinných příslušnících v jedné obci poblíž Plzně,“ uvedla policie.

Čin jinak trestný je takový skutek, který formálně naplňuje všechny znaky konkrétního trestného činu, ale pachatele za něj nelze trestně stíhat ani odsoudit, protože chybí jeden ze základních prvků trestní odpovědnosti. Jedním z nich je věk nad hranicí trestní odpovědnosti, která je v ČR 15 let.

Další bližší informace s ohledem na počáteční fázi vyšetřování a zejména kvůli nízkému věku podezřelé policie neuvedla.


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