Smrt dítěte není důvod k zastavení stíhání, když rodičům chybí sebereflexe, řekl soud

V pondělí se znovu otevře případ trojice vietnamských rodičů, jejichž dvě děti utonuly. Okresní soud v Mělníku nejprve jejich stíhání bez dalšího zastavil. Nadřízený pražský krajský soud však původní rozhodnutí zrušil. Deník Aktuálně.cz získal neveřejný verdikt odvolací instance. Podle ní bylo zbavení obvinění rodičů vzhledem k jejich chování během vyšetřování a následného procesu neadekvátní.

Kvůli utonutí dvou chlapců v jezeře Lhota poblíž Prahy se dvě matky a jeden otec (druhý na místě nebyl) zodpovídali z usmrcení z nedbalosti. Provinili se tím, že dětem při koupání nevěnovali pozornost. Loni v květnu mělnický okresní soud jejich stíhání bezpodmínečně zastavil, podle soudkyně Markéty Martincové je ztráta dítěte "tou nejtragičtější událostí, která je (rodiče) může postihnout".

Státní zástupkyně Dagmar Čechová se proti takovému závěru ohradila. Souzněla s podstatou verdiktu, že po ztrátě dítěte není nutné rodiče postihovat konkrétními nástroji trestního práva, třeba je poslat do vězení. Ve stížnosti však uvedla, že obžalovaní si vzhledem k nedostatečnému náhledu na svou odpovědnost za tragédii kompletní zbavení obvinění nezaslouží.

Krajský soud v Praze jejím argumentům přisvědčil, kauzu vrátil zpátky do Mělníka. Deník Aktuálně.cz má neveřejný verdikt odvolací instance k dispozici. "Opravdu nelze akceptovat závěr prvého soudu o naplnění účelu trestního stíhání, zvláště pak, není-li z odůvodnění napadeného usnesení zřejmé, z čeho naplnění účelu trestního řízení okresní soud dovozuje," zní jedna z klíčových pasáží rozhodnutí krajského soudu.

Dva způsoby řešení

Trestní stíhání má bez uloženého trestu smysl ve chvíli, pokud se k deliktu pachatel náležitě postaví. Projeví sebereflexi, přizná vinu nebo se snaží své jednání odčinit. Takto o tom mluví trestní řád. Ničemu z toho však obžalovaní rodiče nedostáli. Krajský soud připomíná, že při vyšetřování nevypovídali, proti obvinění podali stížnost a k hlavnímu líčení nechodili. Jedna z matek navíc krátce po tragédii kradla, za což skončila ve vězení.

"Byť se i stížnostní soud v zásadě s postojem prvého soudu ztotožňuje, neboť s ohledem na způsobený fatální následek (smrt dítěte) opravdu nemusí být dán zájem společnosti na postihu obžalovaných, nelze akceptovat zvolení uvedeného procesního postupu (bezpodmínečné zastavení stíhání) pouze proto, že takový následek nastal," vysvětluje odvolací senát soudkyně Lucie Černé. Její rozhodnutí si převzali rodiče minulý týden.

Žalobkyně Čechová má jasnou představu, jak by mělo odpovídající završení případu vypadat. Zmínila dva příklady. "Mohlo dojít k podmíněnému zastavení trestního stíhání nebo k uznání viny a upuštění od uložení trestu," řekla už dříve Aktuálně.cz. Po podmíněném zastavení stíhání by se rodiče pod hrozbou trestu museli do budoucna chovat žádoucím způsobem, konstatování viny by mělo symbolický význam.

Jakou cestou se v pondělí mělnický soud vydá, v tuto chvíli není jasné. Krajská instance mu však uložila jasné zadání. "Úkolem prvého soudu v dalším řízení bude, pokusit se o provedení procesní výpovědi obžalovaných a zjištění jejich postoje k projednávané věci a poté po zhodnocení všech ve věci provedených důkazů a po vypořádání se se všemi námitkami uplatněnými v podané stížnosti (…) znovu rozhodnout."

Místo dozoru společné focení

Mělnická instance má od kraje samozřejmě volnou ruku v tom, k jakému verdiktu dojde. Nicméně si musí počínat pečlivěji než minule. "Bude na nalézacím soudu, (…), dojde-li k závěru, že represe obžalovaných v trestním řízení je nadbytečná, aby případně zvolil jiný způsob, který trestní řád umožňuje a pro nějž by byly podmínky splněny," uzavírá soudkyně Černá.

Rodiče přišli o dva syny ve věku pět a sedm let 2. srpna 2018 v jezeře Lhota v okrese Praha-východ. Děti nechali přes 40 minut bez dozoru, přestože neuměly plavat. Otec vzal hochy nejprve na mělčinu, kde je ve 13:15 opustil. Šel za matkami pro peníze na občerstvení. Za osm minut se vrátil k ženám a až do 14:05 se trojice na pláži vzájemně fotila, aniž by si dětí všímala. Až pak otec zjistil, že děti už na mělčině nejsou.

Sedm minut po půl třetí byla přivolána policie, ale potápěči po 15. hodině našli jen těla. Chlapci se pod vodou udusili. "Došlo k neštěstí, které se může stát kdekoliv. Rodiče rozhodně zásadním způsobem neporušili povinnost se o děti řádným způsobem starat. A už vůbec ne tak, že by tuto povinnost zanedbali všichni," vysvětlil už dříve Aktuálně.cz postoj rodičů k věci jejich advokát Petr Václavek.