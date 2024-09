Češi volí nové senátory. ANO může dosáhnout na největší úspěch od svého založení

Hlasovat se bude do sobotních 14 hodin. Výsledky by podle zkušeností z předchozích voleb mohly být známy do tří hodin po uzavření volebních místností. Volit senátory budou moci lidé na stejných místech, kde před týdnem v prvním kole vybrali 44 nynějších finalistů. Před šesti lety ve finále v obvodech, kde se volí i letos, přišlo hlasovat v průměru 16,5 procenta voličů.