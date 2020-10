Češi rozhodují, kdo příští čtyři roky povede kraje. Vybírají i 27 senátorů

13:49

Volební místnosti budou otevřeny 2. října od 14 do 22 hodin a 3. října od 8 do 14 hodin a lze do nich vstoupit pouze s ochranou dýchacích cest, jako je rouška či respirátor. U vchodu je také potřeba vydezinfikovat si ruce. Roušku se volič sundá pouze na okamžik po vyzvání členem volební komise k identifikaci podle občanského průkazu. Dodržovat by měl dostatečnou bezpečnou vzdálenost od členů volební komise i ostatních voličů.