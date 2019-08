před 32 minutami

Středočeský kraj vypsal výběrové řízení na nového ředitele Památníku Karla Čapka ve Staré Huti na Příbramsku. Přihlášky lze podávat do 11. září. Jmenování předchozí ředitelky Alice Seidlové, která je snachou krajského radního pro školství, pobouřilo kulturní spolky. Seidlová po vlně kritiky oznámila, že rezignuje. Krajská rada ji ale pověřila dočasným řízením instituce. Uchazeči o funkci by měli mít vysokoškolské vzdělání ekonomického, právního, technického nebo humanitního zaměření, manažerské schopnosti, zkušenost s řízením kolektivu a alespoň dvouletou praxi v územním samosprávném celku nebo příspěvkové organizaci. K přihlášce je nutné přiložit koncepci rozvoje památníku do roku 2023.