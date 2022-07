Kouř z požárů zasáhl Česko. Hodnoty znečištění jsou zvýšené jako v zimě, říká expert

Kouř z požárů v Českém Švýcarsku se roznesl po části republiky. Lesní požáry přitom produkují spoustu znečišťujících látek, které zhoršily kvalitu ovzduší zejména v severních, východních a středních Čechách. Podle vedoucího oddělení kvality ovzduší ČHMÚ v Brně Jáchyma Brzeziny nejde o ohrožující stav, v zimě by nás takové hodnoty vůbec nepřekvapily. "Ke zmírnění situace by pomohl déšť," říká.

Jak daleko se kouř z požáru v Českém Švýcarsku dostal a předpokládá se, že bude postupovat?

Jak daleko se kouř dostává, primárně souvisí s tím, jaké jsou meteorologické rozptylové podmínky, v tomto případě směr a rychlost větru. V noci k nám přišla studená fronta, na jejímž čele jsou rychlosti větru výrazně vyšší, proto se znečištění začalo v úterních brzkých ranních hodinách výrazně šířit do okolí.

Nejprve to bylo okolí Hřenska a vzhledem ke směru větru to postupuje zejména na jihovýchod. Například na naší stanici v České Lípě jsme zaznamenali ukázkovou špičku koncentrací prachových částic PM 10, která zcela koreluje s rychlostí větru. A ve chvíli, kdy se rychlost větru snížila, se stejně tak snížily koncentrace prachu.

Něco jsme už zaznamenali na našich přístrojích na Vysočině, nicméně je otázka, jak to bude pokračovat dál. Protože například v Jihomoravském kraji již od brzkého rána vydatně prší. A déšť má velmi pozitivní vliv na kvalitu ovzduší, protože prachové částice jakoby "smývá" k zemi. Takže se to tam neprojeví, a pokud ano, tak určitě v menší míře.

Jak je možné, že se kouř dostal tak rychle přes půlku republiky?

Tomuto se říká dálkový transport. Lidé si často mylně myslí, že to, co dýchají, muselo vzniknout někde v blízkosti. Ovšem takové látky se mohou šířit na obrovské vzdálenosti. Příkladem je třeba saharský písek, který Češi po dešti vidí na svých autech. A když se sem dostane písek ze Sahary, tak není takovým problémem si představit, že se znečištění z Hřenska dostane do dalších částí republiky. Obecně nás tento dálkový transport trápí třeba v zimě, kdy se k nám za určitých proudění dostává znečištění z Polska.

V jakém množství se dostal kouř do dalších oblastí Čech?

Můžeme vycházet z dat, která máme naměřená. Ty koncentrace mohou být relativně vysoké, například v České Lípě jsme se v případě zmiňovaných prachových částic PM 10 dostávali zhruba na hodnotu až 260 mikrogramů na metr krychlový, v hodinové hodnotě. Smogová situace se přitom u PM 10 vyhlašuje u 100, ale až na základě 24hodinového průměru.

Jak moc jsou koncentrace látek z požáru v Českém Švýcarsku škodlivé pro člověka?

Lesní požáry produkují celý koktejl znečišťujících látek. Nejsou to jen částice PM 10, ale i oxid uhelnatý, polycyklické aromatické uhlovodíky, těkavé organické látky, oxidy dusíku a tak dále. To jsou všechno látky, které jsou i definovány v zákoně o ochraně ovzduší jako znečišťující a mají stanovené limity. Nicméně to, jakým způsobem na to budete reagovat, je velmi individuální.

Jak moc je částice škodlivá, je definováno primárně dvěma faktory: složením, čili pokud je na ní přichycen třeba nějaký polycyklický aromatický uhlovodík, je to více nežádoucí, než pokud jde třeba jen o uhlíkovou částici. A za druhé je to ovlivněno její velikostí a tvarem, protože velikost udává, jak hluboko se částice dostane ve vašem dýchacím systému.

U těch větších takový problém není, zachytávají se v horních cestách dýchacích, ty menší se však dostávají až do dolních cest dýchacích a ty úplně nejmenší mohou difundovat až do krevního oběhu. Co se týče lesních požárů, tak většinou ve větší míře vznikají menší částice.

Přestože jsou hodnoty na některých stanicích zvýšené, a někde i výrazně, tak zatím je to pouze krátkodobé zvýšení a dosáhli bychom jich třeba v zimě při nějaké inverzní situaci. Takže určitě to není nějaký život ohrožující stav. V místech, kde jsou koncentrace velmi vysoké, je dobré sledovat náš web a pozor by si měli dát zejména starší osoby, děti, těhotné ženy a potom lidé, kteří trpí chronickými potížemi dýchací nebo kardiovaskulární soustavy, astmatici, pacienti s chronickou obstrukční nemocí a podobně. Měli by například omezit nějakou fyzickou aktivitu.

To je předpokládám doporučení pro lidi z okolí požárů?

Ano, například v Jihomoravském kraji zatím nic významného nevidím, navíc tu prší. Ideální by v tuto chvíli samozřejmě bylo, kdyby pršelo i v místě požárů. Ale bohužel v příštích dnech se v této oblasti výraznější srážky neočekávají.

Takže nevíme, kdy můžeme očekávat, že se situace zlepší?

To nevíme. Na druhou stranu hrál roli příchod studené fronty s vysokou rychlostí větru. Co se týče koncentrací, je to taková jednorázová vlna.

Pokud jsem v Praze nebo Českých Budějovicích, tak se obávat nemusím?

Ne. Například v Praze jsou sice na letní období hodnoty relativně vysoké, ale to je relativní pojem. V zimě by nás takovéto koncentrace vůbec nepřekvapily, jsou obvyklé. U takovýchto koncentrací by krátké vystavení běžným lidem nemělo způsobovat žádné větší obtíže.

