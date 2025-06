Výhodná koupě ojetého vozu na inzerát od neznámého majitele už dostala do potíží řadu lidí. Zjistili totiž, že prodejce vozu je v exekuci. Během pár dní po přepisu vozu v registru jim zavolal exekutor, koupené auto chtěl zabavit a získané peníze použít na úhradu dluhu. Teď se však ukazuje, že někteří lidé přišli na to, jak lze tuto past obejít.

Redakce Aktuálně.cz už dřív informovala o příběhu paní Veroniky. Za ojetý vůz zaplatila sto tisíc korun a tři dny po přepsání jí volal exekutor, auto chtěl zabavit. "Byla jsem v totálním šoku, bylo to přes známého, ani by mě nenapadlo, že je v exekuci a že se něco takového může stát," popisovala pro Aktuálně.cz. Zprvu výhodná koupě vozu se jí tak ve finále prodražila.

Nakonec se dohodla s předchozím majitelem, že když on část dluhu uhradí, ona mu doplatí zbytek. "Jinak bychom o vůz přišli. Exekutor nám řekl, že smlouva o prodeji je neplatná a auto může zabavit, aby ho prodal," vyprávěla Veronika.

Neplatný prodej

Exekutorská komora ČR už varovala, aby lidé prodejce ojetin prověřovali, zda nejsou v exekuci. Přestože přesné statistiky nejsou, exekutoři potvrzují, že případy, kdy zabavují auto, které někdo čerstvě koupil od dlužníka v exekuci, a prodej je tudíž neplatný, jsou stále častější.

Jakmile dlužník dostane oznámení o exekuci, má obecný zákaz nakládat se svým majetkem. I kdyby exekutor o nějakém majetku nevěděl, zpětně může platnost smlouvy o prodeji nebo převodu napadnout.

Někteří exekutoři teď tvrdí, že lidé se naučili tuto past obcházet. "Antedatují smlouvu o prodeji vozu. Dokument nemusí mít ověřené podpisy, takže není složité datum změnit. A s tím nic neudělám," říká frýdecko-místecký exekutor Jaroslav Kocinec.

"To se děje zcela běžně," tvrdí pražský exekutor Lukáš Bažanovský. "Důležitý je rozhodný okamžik, kdy se povinný o exekuci dozvěděl. To znamená, kdy se mu doručila takzvaná nařizovací dokumentace," vysvětluje.

"Pokud povinný auto převedl před tímto datem, tak je to v pořádku a my prodej nemůžeme zpochybnit. Proto někteří dlužníci antedatují kupní smlouvy a posouvají je na dobu před doručením nařizovací dokumentace."

Obrana proti tomu není žádná. "Je to tvrzení proti tvrzení, povinný to doloží listinou, tady je smlouva s datem převodu před doručením nařizovací dokumentace. Údaje v evidenci vozidel jsou pouze evidenční, takže soud vyškrtne věc ze soupisu a auto pak do exekuce nenáleží," uvedl Bažanovský pro Aktuálně.cz.

Podle Bažanovského je velký problém, že centrální registr vozidel nezapisuje údaj o tom, že majitel daného vozidla je v exekuci. "My zasíláme protokoly o soupisu vozidel na místně příslušné odbory dopravy, ale ty nemají povinnost tyto údaje zapisovat," konstatuje.

Před nákupem vozu od dlužníka v exekuci existuje jen jediná obrana. Není však úplně stoprocentní. Kupující si může udělat výpis z Centrální evidence exekucí. Ale ani tam nenajde data o pohledávkách, které vymáhá stát, tedy daňové a správní exekuce.

Řešení je přitom podle některých názorů jednoduché: podobně jako v katastru nemovitostí by se mohl i v registru vozidel objevit zápis, že majitel vozu je v exekuci. Ministerstvo dopravy vidí problém v tom, že neexistuje jediný registr pro všechny exekuce.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) přitom už před rokem tvrdil, že řešení musí přijít z ministerstva spravedlnosti.

"Jsme na to nachystaní z hlediska registru vozidel, ale aby to bylo funkční a nemohlo to nakonec způsobit větší zmatky než prospěch, musely by se všechny exekuční tituly dostat do jednoho registru," řekl Kupka loni.

Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že připravuje změny v podobě jediného registru pro všechny exekuce. To ovšem vyžaduje změnu několika zákonů a může to trvat i několik let.