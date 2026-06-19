Koupání v Česku za čtyři tisíce? Jde to i za pakatel, ukazuje cenová mapa 214 koupališť

Jet se s dětmi vykoupat v tuzemsku, to zní jako levnější alternativa dovolené u moře. Ovšem i v Česku existují letní areály, kde dá čtyřčlenná rodina za jednodenní vstupné tisíce korun. Omezený výběr cenově dostupných koupališť mají zejména Pražané. Unikátní cenová mapa, kterou připravila datová redakce Aktuálně.cz, naštěstí ukazuje i pěkná koupaliště, kde rodině na celý den stačí dvě stovky.
Předpověď počasí na víkend slibuje tropy. Drtivá většina tuzemských koupališť, biotopů, přírodních areálů a akvaparků je již otevřená a připravená na první velký předprázdninový nával. Správný výběr areálu s dobrým poměrem cena/výkon může rodině ušetřit až tisíce korun.
Začněme tím nejdražším koupáním, které si lze v Česku dopřát. Aquapalace Praha, který se navzdory svému názvu nachází v Čestlicích u dálnice D1, si o víkendech a o prázdninách v případě čtyřčlenné rodiny účtuje 3799 korun. Za samotné dítě se platí 1099 korun.
O mnoho levnější není ani vstupenka na tři hodiny, která stojí pro rodinu 3599 korun. Ušetřit lze nákupem předem na e-shopu, kde platí nižší ceny pro všední dny i o víkendu.
Podobně velký a drahý akvapark stojí i v okolí Brna. V Aqualandu Moravia, jenž se rozprostírá na severním břehu vodní nádrže Nové Mlýny, činí rodinné vstupné 3597 korun.
Vstupné je zde pro všechny osoby od šesti let jednotné ve výši 1199 korun. Sleva při nákupu online je ovšem vyšší, do konce června se prodávají vstupenky od 699 korun.
Jedna návštěva za cenu celé sezony
I tak to jsou ovšem pro rodinu částky, za které se dá dojet autem k moři nebo si užít den ve známém obřím akvaparku Tropical Islands u Berlína.
Anebo si pořídit celosezonní permanentku na „obyčejné“ koupaliště. Například letní plovárna v Hluboké nad Vltavou ji nabízí za 600 korun pro dospělého a 300 korun pro dítě. Tato plovárna ležící na ostrově mezi Mlýnským potokem a Vltavou nabízí velký bazén s tobogánem a masážními lůžky, plavecké dráhy, chrliče i dětský bazén se skluzavkou.
Koupání za Prahou za hubičku
Kdo má raději přírodní koupání, ocení libovolně přenosnou permanentku na sto vstupů do biotopu Kotynka v Dobřanech u Plzně. Stojí rovnou tisícovku. V nabídce jsou i zvýhodněné vstupenky na 10 a 20 vstupů za 350, respektive 600 korun.
Pro Pražany, zejména ty bydlící na východě metropole, může být zajímavou alternativou přírodní koupaliště Vyžlovka, které se nachází nedaleko hlavní silnice mezi Říčany a Kostelcem nad Černými lesy. Jednorázové vstupné je zde 70 korun pro dospělého a 40 korun pro dítě, sezonní permanentka za 400 korun se tak vyplatí už při šesté návštěvě.
Obyvatelé západní části Prahy to mají blíž na přírodní koupaliště Tyršák v Rakovníku. Za 210 korun si zde může užívat vody celá rodina, za děti se platí až od sedmi let. Zdejší vodní plocha je tak rozlehlá, že i v největším parnu budou mít plavci dostatek prostoru. Zábavu dětí zajišťuje oblázková pláž, menší tobogán a půjčovna šlapadel.
Menší, ale dobré a levné akvaparky
Cenově dostupnější koupání je k mání i pro ty, kteří holdují akvaparkům. Pro příklad není třeba chodit daleko, ve zmíněném Rakovníku jeden menší mají. Celodenní rodinné vstupné zahrnující vedle bazénu i atrakce vyjde na 740 korun, venkovní areál je dvěma dospělým a dvěma dětem k dispozici za 320 korun.
Ještě blíž Praze je berounská Tipsport Laguna. „Do tohoto aquaparku jezdíme s rodinou až z Prahy, protože v Praze jsme podobně skvělý bazén zatím nenašli. Je to ideální kompromis mezi obyčejným malým bazénem a drahými aquaparky,“ popsala svou zkušenost s ním uživatelka podepsaná jako Katarina Wolfica.
Celodenní vstupné do vnitřních bazénů zde o víkendech stojí 375 korun pro dospělého a 200 korun pro dítě, cena za venkovní koupaliště je za 150 korun pro dospělého a 80 korun pro jeho potomka.
Oproti covidu i dvakrát dráž
Z analýzy ceníků 214 letních areálů v Česku vyplývá, že to jsou zároveň celorepublikové průměry. Meziročně vrostly jen nepatrně, většina provozovatelů letos na ceník nesahala. Průměrné vstupné pro čtyřčlennou rodinu se pohybuje podobně jako vloni okolo 400 korun.
Zdražení je tak zřetelné až v delším časovém srovnání. Před třemi lety stál jeden den u vody pro dva dospělé a dvě děti v průměru 346 korun, o rok dříve 320 korun, v roce 2020 to bylo méně než 300 korun. Mimochodem, čestlický akvapark měl tehdy rodinné vstupné za 1749 korun, tedy méně než polovinu dnešní sazby.
Mohlo by vás zajímat: Hollywoodské hvězdy? Čím úspěšnější, tím pokornější, říká režisér Václav Marhoul.
Když vyhrajeme, zvýšíme daně. ODS už píše nový program. Víme, kdo si pohorší
Ještě před časem to bylo tabu, teď nejsilnější opoziční strana mluví o zvyšování daní. Jde o další otočku, anebo promyšlený plán, který může uspět? Že se neobejdeme bez zvýšení některých daní, začínají otevřeně přiznávat i další opoziční strany.
Překvapení, „tetka Alenka“ promluvila vietnamsky. Naznačila, co chce s menšinou řešit
„Xin chào!“ překvapila vietnamským pozdravem ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová (ANO) ve videu, které zveřejnilo ministerstvo financí. Šéfka státní kasy tím lákala podnikatele jedné z nejpočetnějších menšin v Česku na páteční setkání v brněnské tržnici Vinamo, kde jim chce vysvětlit plánované legislativní změny. Chybět nebude ani diskuse o návratu EET či projektu Kobra 26.
Dokonce i Kapverdy hrají lépe, pustil se do Čechů expert na Jihoafričany
Zápas fotbalistů Česka s Jihoafrickou republikou zařadil trenér Jozef Vukušič k nejslabším na MS. Češi se podle něj uspokojili vedením a přenechali hru Jihoafričanům, kteří přitom nevypadali vůbec nebezpečně, řekl kouč se zkušenostmi z JAR po sledování přímého přenosu se sázkovou kanceláří Tipsport v Praze.
Bez služebního zákona bude hůř! Hrozí politické řádění místo potřebných reforem
Experti Česko, funguj! varují, že zrušení služebního zákona zhorší služby státu. Co s tím?
Český lev, padající lustr a nová hala. Moderní Kongresák ocení nejen Pražané.
Kongresové centrum Praha (KCP) si lidé spojují s konferencemi, plesy, koncerty i muzikály. Právě tady se nově předávají ceny Český lev a ve Fantomovi opery se nad hlavy diváků snesl obří lustr. Teď dominanta u Vyšehradu vstupuje do další etapy. O její proměně pro mezinárodní kongresy i Pražany mluví Roman Sovják, ředitel obchodu a marketingu KCP.