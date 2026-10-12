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Domácí

Šéf tajné služby varoval před ruskými operacemi v Evropě. Babiš mu vzkázal, ať mlčí

ČTK
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Rusko by v následujících měsících mohlo v Česku či jiné demokratické zemi přistoupit k rizikovějším a závažnějším operacím. Na mezinárodní konferenci Aktuální bezpečnostní hrozby v Poslanecké sněmovně to v pondělí řekl ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka.

Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služba, BIS
Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační službyFoto: Aktuálně.cz – Jakub Plíhal
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Zopakoval, že Rusko je pro ČR největší zahraniční bezpečnostní hrozbou a dlouho bude. Podle Koudelky by mohlo například provést sabotážní útoky na objekty, které pomáhají Ukrajině, zaútočit dronem či raketou na sklad zbraní určených pro Ukrajinu nebo uskutečnit omezenou vojenskou akci vůči některé členské zemi Severoatlantické aliance.

„Ta hrozba není aktuální teď, ale v následujících měsících, třeba po vyhlášení nějaké formy mobilizace ji nelze vyloučit,“ prohlásil Koudelka. Není však podle něj třeba podléhat hysterii.

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„Jsme dostatečně silní, abychom všem těmto hrozbám dokázali úspěšně a efektivně čelit. Ale musíme být na ně připraveni,“ dodal. Spolu s přítomnými vrcholnými zástupci policie se Koudelka shodl na tom, že je Česko jednou z nejbezpečnějších zemí světa.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí po jednání vlády Koudelkovi vzkázal, že by bylo dobré, aby si přečetl heslo BIS. Kontrarozvědka na svém webu uvádí, že latinské heslo „audi, vide, tace“ na jejím znaku říká, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a o své práci mlčet.

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„Já nemám zapotřebí tady komunikovat informace našich služeb, ty informace jsou určené pro nás. Já můžu ubezpečit spoluobčany, že ČR spolupracuje se spojenci, dostáváme informace,“ uvedl Babiš. Připomněl také jednání Bezpečnostní rady státu naplánované na příští týden.

Koudelka stejně jako v dřívějších letech poukázal na dezinformační snahy Ruska, kterým musíme čelit zejména budováním silné společnosti. Rusko podle něj není schopné západní demokratické země porazit vojensky ani ekonomicky, a proto se je snaží rozdělit. „Je nutné zúžit operační prostor ruské dezinformační mašinérie,“ uvedl.

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Není možné ruskou hrozbu zpochybňovat, a zlehčovat její přítomnost u hranic jednotlivých států, uvedl šéf BIS. Stejně jako dříve Rusko mluvilo o tom, že ruské obyvatelstvo je na Ukrajině utlačováno, tvrdí nyní podobné věci o Pobaltí. ČR a ostatní demokratické státy musí podle Koudelky Rusku jasně říct, že vědí, co plánuje a že mu nevěří.

Ruský prezident Vladimir Putin v září prohlásil, že se Rusko nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. Zároveň řekl, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva ruskojazyčných obyvatel, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky.

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Řada západních představitelů poté varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Ta od února 2022 čelí ruské invazi.

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