Kdo stojí s prezidentem proti šéfovi BIS. Zpravodajec, který se nedostal na špici

Ve středu ráno zasednou k jednacímu stolu poslanci komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby. Kromě řádných bodů včetně kontroly ekonomické kondice služby jsou připraveni diskutovat i o výhradách prezidenta Miloše Zemana vůči řediteli BIS Michalu Koudelkovi. Prezident uvedl, že se jeho kancelář chystá předat premiéru Andreji Babišovi materiál zpochybňující Koudelkovy kompetence.

"Tímto tématem by se mohla komise zabývat. V takových případech se přijímají deklaratorní usnesení typu, že BIS pracuje a je řízena dobře. V minulosti už jsme se takto několikrát vyjadřovali. Uvidíme, jaká bude na komisi atmosféra. Předpokládám, že v rámci bodu 'různé' se o tom pobavíme," sdělil Aktuálně.cz předseda komise Pavel Bělobrádek.

Prezident Miloš Zeman se kriticky k práci Bezpečnostní informační služby pod vedením Michala Koudelky vyjadřuje dlouhodobě. Kontrarozvědka ve svých zprávách pravidelně upozorňuje na nepřátelské aktivity Ruska a Číny vůči tuzemským institucím. Hlava státu naopak s představiteli obou velmocí pěstuje poměrně vřelé vztahy, v souvislosti s Čínou prosazuje intenzivní ekonomickou spolupráci bez ohledu na její rizika.

Prezidentův odpor vůči současnému vedení BIS vygradoval před necelými dvěma týdny. Miloš Zeman v rozhovoru pro MF Dnes otevřeně promluvil o tom, že se premiérovi Andreji Babišovi chystá zprostředkovat materiál namířený proti šéfovi služby Koudelkovi.

"Jak jste si možná všimli, tak v Kanceláři prezidenta republiky začal pracovat pan Jiří Rom, bývalý šéf analytiky BIS. A ­já panu premiérovi při naší nejbližší večeři předám materiál, který se týká pana Koudelky. Myslím si, že každé rozhodnutí se má argumentovat, a tento materiál bude argumentací," uvedl Zeman v rozhovoru.

Otázky na Roma bez odpovědi

Hradní materiál má údajně podložit prezidentovo rozhodnutí, jímž popáté odmítl vyhovět návrhu vlády povýšit Koudelku do generálské hodnosti. Na otázku MF Dnes, zda má být dokument také podkladem pro odvolání šéfa BIS, Zeman odpověděl: "Domnívám se, že pan Koudelka by měl být odvolán, ale vzhledem k ­tomu, že jeho funkční období vyprší ani ne za rok, tak už to pokládám za trochu bezpředmětné."

Klíčová v souvislosti s přípravou zmiňovaného materiálu byla především prezidentova zmínka právě o bývalém šéfovi analytiky Bezpečnostní informační služby Jiřím Romovi. Rom téměř bezprostředně po svém odchodu ze služby nastoupil v srpnu do bezpečnostního odboru Kanceláře prezidenta republiky, na což upozornilo Aktuálně.cz.

"Kancelář prezidenta republiky zjistila, že BIS se s Jiřím Romem, který znal řadu citlivých informací, nedohodla, kam ze služby odejde, a tak mu KPR nabídla možnost dalšího uplatnění," popsal pak týdeníku Respekt okolnosti Romova příchodu šéf zmíněného odboru prezidentské kanceláře Jan Novák.

Aktuálně.cz se snažilo Jiřího Roma opakovaně zastihnout. Přes sociální síť Facebook dostal několik otázek týkajících se jeho odchodu na Pražský hrad, vztahu ke službě v BIS a loajalitě k ní. Redakce mu poslala i SMS, v níž ho na zmíněné otázky upozornila. Když mu volala, první hovor "vytípnul" a poté ho opakovaně nezvedal. Otázky tak zůstaly bez odpovědi. Týdeníku Respekt, jenž se tématu rovněž věnoval, se vyjádřit odmítl.

Že bývalí zpravodajci vstoupí do služeb politiků, není ojedinělé. Jednou u toho byl i Miloš Zeman. Roku 1998 odešel z postu šéfa odboru BIS zabývajícího se ekonomickou kriminalitou Tomáš Kadlec, stal se poradcem premiéra Josefa Tošovského pro zpravodajské služby. Na Úřadu vlády zůstal i po nástupu premiéra Zemana, pro jehož kabinet vybudoval a poté jako první řídil Národní bezpečnostní úřad. Dnes je kvůli daňovým únikům ve vězení.

"Partyzánská válka" Hradu proti BIS

Ve zpravodajské komunitě podle informací Aktuálně.cz vyvolal odchod Jiřího Roma na Pražský hrad rozruch. Důvodem nebylo to, že BIS neměla o jeho chystaném souručenství s Hradem informace. Nepochopitelnou se stala Romova spolupráce s hlavou státu, která se dlouhodobě ke kontrarozvědce otevřeně chová nepřátelsky.

Rom přitom platil svými názory za kritika špiček politické scény. Lidové noviny v této souvislosti upozornily, že se hlásil k podpoře občanské platformy Milion chvilek pro demokracii. Spolek opakovaně vystupoval na statisícových demonstracích na pražské Letné vůči premiérovi Andreji Babišovi a prezidentu Zemanovi kriticky.

"Kdyby měl prezident s BIS korektní vztahy, tak nástup bývalého vysokého zpravodajce do prezidentské kanceláře bych za zvlášť problematický nepovažoval. Ale jestliže tam člověk jako Jiří Rom přijde v době, kdy prezident vyhlašuje současnému vedení BIS partyzánskou válku, je to proti všeobecné lidské slušnosti. V této branži by se to vůbec vyskytovat nemělo," sdělil Aktuálně.cz bývalý ředitel civilní rozvědky Petr Zeman.

V kontrarozvědce od roku 1991

Petr Zeman zná Jiřího Roma osobně, na počátku 90. let spolu začínali v BIS (Zeman roku 1998 odešel do civilní rozvědky, kterou pak tři roky řídil). Pětapadesátiletý Rom vstoupil do kontrarozvědky v červnu 1991. Ve službě se profiloval v jejím IV. odboru, jenž se zabýval extremismem. Později tento odbor vedl. Koncem 90. let se stal náměstkem služby pro operativní činnost.

Z funkce náměstka ho sesadil Jiří Růžek, který vedl BIS v letech 1999 až 2003. Růžek náměstka Roma zbavil jeho funkce ke konci své ředitelské éry. Důvodem bylo podezření, že Rom je ve spojení s ruskými tajnými službami. Vyšetřování však po odchodu Růžka vyšumělo od ztracena. O jeho zjištěních dodnes nemůže nikdo vzhledem k jeho tajné povaze otevřeně mluvit.

Na špičkového analytika, který vyhodnocuje informace operativců z terénu, se Rom vypracoval v průběhu ředitelování Jiřího Langa. Lang velel službě mezi roky 2003 a 2016. Nedlouho po jeho nástupu Rom převzal coby vrchní ředitel řízení celé analytiky. Ačkoliv nebyl náměstkem, pozice vrchního ředitele tomu fakticky odpovídala a z tohoto titulu patřil Rom k nejužšímu vedení služby.

Vztahy Roma s tehdejším ředitelem Langem procházely různými fázemi vývoje, nikdy však nebyly ideální nebo naopak nepřátelské. Nicméně Lang si šéfa analytiky úplně k tělu nepustil, na místo náměstka Roma nikdy nevrátil.

Přeskupení v BIS a Romův odchod

Ambice Roma mířily na nejvyšší místo v rámci BIS. Když v létě 2016 vláda do čela služby postavila Michala Koudelku, jejich vzájemné vztahy se zhoršily. Rom z pozice vrchního ředitele analytiky spolupracoval s ministerstvy, dalšími státními úřady či přednášel na akademické půdě. Při těchto výstupech měl přitom - podle informací Aktuálně.cz z bezpečnostní komunity - vystupovat proti službě a jejímu velení kriticky, což BIS zaregistrovala.

Vztahy Roma s vedením služby se dále zkomplikovaly v loňském roce. Tehdy proběhla ve službě reorganizační změna, v jejímž rámci se analytika zařadila do kompetencí náměstka pro operativní činnost. V praxi to znamenalo, že za ni zodpovídal zmíněný náměstek, funkce vrchního ředitele ztratila svou výlučnost a hlavně přístup do nejužšího vedení služby. Na jeho porady už místo Roma docházel náměstek pro operativu.

Bezpečnostní informační služba Bezpečnostní informační služba je jednou ze tří zpravodajských služeb země, jde o kontrarozvědku s vnitřním polem působnosti. Sbírá, třídí a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, demokratické zřízení a ochranu ekonomických zájmů České republiky.

Vedle zbývajících zdejších služeb, civilní rozvědky a Vojenského zpravodajství, spolupracuje i se západními agenturami. BIS se zodpovídá vládě, s jejím vědomím jí může zadávat úkoly i prezident. Kabinet i hlava státu jsou také příjemci jejich informací, v roce 2018 jich od BIS obdrželi na 400. Poznatky kontrarozvědky využívá i policie.

Veřejnou výroční zprávu vydává BIS na podzim, popisuje v ní především obecné bezpečnostní trendy. Konkrétní poznatky shrnuje utajená výroční zpráva. Od srpna 2016 řídí BIS plukovník Michal Koudelka.

Toto přeskupení vedlo k tomu, že Rom požádal o uvolnění ze služby. Podle informací Aktuálně.cz ani nedodržel původní dvouměsíční výpovědní lhůtu, ale ze své vůle odešel okamžitě. O jeho cestě na Hrad v tu chvíli přitom nikdo nevěděl. Co přesně k ní vedlo, není jasné. Zbývá jen citované vyjádření šéfa bezpečnostního odboru Hradu Jana Nováka, že Romovi zkrátka nabídl práci.

"Pokud je to pravda, je to za hranou"

Jméno Jiřího Roma se v souvislosti s Milošem Zemanem neobjevilo poprvé. Týdeník Respekt upozornil, že roku 1997 Zeman coby šéf Poslanecké sněmovny disponoval údajnými materiály dokládajícími snahu ODS o ovládnutí policie. Ukázalo se však, že jde o bezcennou složku. Zemanovo tvrzení ale podpořila reportáží novinářka televize Nova Lenka Králová, která byla agentkou BIS a jejímž řídícím důstojníkem byl Jiří Rom. "Byla chyba, co jsem udělala, a už pro BIS nepracuji," řekla tehdy Králová.

Podle vyjádření prezidenta Zemana se nyní zdá, že Romův úkol je přispět k výrobě kritického dokumentu na adresu šéfa BIS. "Pokud to je pravda, je to za všemi možnými etickými hranicemi, které jsem si dokázal představit," řekl Aktuálně.cz bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák.

Lze jen spekulovat, jestli už dokument existuje, co bude jeho obsahem a do jaké míry se na něm bude podílet sám Rom. Podle informací Aktuálně.cz z bezpečnostní komunity nikdo nepředpokládá, že pod materiálem bude podepsaný. Současně je vyloučené, aby se v dokumentu objevily informace, s nimiž Rom přišel do styku ve službě. Váže ho mlčenlivost, za porušení zákona o utajovaných skutečnostech by riskoval trestní postih.

"Materiál bude předán při pravidelné schůzce pana prezidenta s panem premiérem a ta se dosud neuskutečnila. Až to bude aktuální, o jednání budeme informovat," sdělil k tomu Aktuálně.cz hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Termín schůzky zatím není jasný. Podle dostupných informací však setkání prezidenta s premiérem do konce tohoto měsíce není v plánu.

Atak kvůli Rosatomu, míní poslanec

Zůstává otázka, do jaké míry může dokument rozehrát hru o Koudelkovo odvolání. Zákon o zpravodajských službách neurčuje konkrétní důvody pro odvolání ředitele BIS. Zbavit funkce ho může vláda podle své libovůle na návrh premiéra. Pokud by v jeho rozhodování hrál roli zmíněný materiál, měli by se s ním seznámit i ministři. Ještě předtím má konec šéfa BIS projednat sněmovní komise pro kontrolu BIS a sněmovní výbor pro bezpečnost.

Sněmovní výbor pro bezpečnost se na nadcházející schůzi sejde začátkem listopadu. Jeho místopředseda Lukáš Kolářík předpokládá, že aktuální dění kolem Jiřího Roma a případného ataku Hradu na šéfa BIS Michala Koudelku bude jedním z témat.

"Osobně si to dávám do souvislosti s tím, že v tuhle chvíli se dokončuje tendr na dostavbu Dukovan, přičemž ruský Rosatom je jedním ze zájemců. BIS přitom před ním otevřeně varuje, takže možná to je snaha Hradu o dehonestaci ředitele Koudelky," řekl Aktuálně.cz Kolářík.

Mluvčí BIS Ladislav Šticha odchod Jiřího Roma a jeho práci pro Pražský hrad odmítl komentovat. K otázce opětovného nepovýšení ředitele Koudelky na generála uvedl následující: "BIS se na procesu povyšování nepodílí. O návrzích rozhoduje vláda a pan ředitel si velmi váží nominace na povýšení i jejího zdůvodnění."