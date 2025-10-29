Kotek: Slz padlo víc, než jsem čekal. Soukromí syna pro mě bylo při natáčení zásadní

Kotek zvažoval natáčení seriálu i kvůli riziku narušení soukromí a s ohledem na svého syna. "Řekl jsem, že jediná možnost, abych s tím byl v pohodě, je, že si to budu sám režírovat a produkovat, že budu mít absolutní kontrolu nad tím, co jde ven. Řekl jsem televizi, že nechci mít nad sebou žádného dramaturga, který mi bude říkat: Dejte tam víc toho dítěte," vysvětluje.
Na televizních obrazovkách se touto dobou také vedle Farmy vysílá i reality show Zrádci, kterou Kotek moderuje. "Teď je mě všude hodně. Myslím, že oba projekty mají společné to, že jsem otevřený sociálním sítím a komunitě kolem těchto dvou pořadů. Role hradního pána mě strašně baví," říká s tím, že o své účasti ve Zrádcích přemýšlí jako o herecké roli spíše než jako o moderátorské.
Podle herce většina lidí, kteří do show přijdou s tím, že chtějí být zrádci, svou roli za pár dní přestane zvládat. "Je to hrozně těžké. Hodně záleží na nastavení, s jakým lidé do Zrádců jdou. Některé rány mezi lidmi zůstávají nezahojené i po konci natáčení," popisuje.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:00:06 - 00:06:36 Jaký měl Vojtěch Kotek sen o biofarmě a jaká byla realita jejího budování pod dohledem kamer? Kolik triček propotil a kolik slz vypustil při její stavbě?
00:06:36 - 00:14:45 Jakou roli hraje jeho rodina v projektu farmy? Měl někdy slabší chvilku, kdy pochyboval o svém rozhodnutí? A jak se rozhodl ohledně odhalování soukromí svého syna v dokumentu?
00:14:46 - 00:22:34 Jak se integroval do vesnice a co se naučil o soběstačnosti a biofarmaření? Jak se mu podařilo získat důvěru místních obyvatel po příchodu do obce a jak moc jsou místní pro seriál a Kotka důležití?
00:22:34 - 00:29:50 Jak vnímá své současné kariérní směřování a zkušenosti z reality show Zrádci? Jak se cítí v roli "hradního pána" a jak se projevuje stádní myšlení ve Zrádcích a jaký dopad má lhaní na vztahy účastníků po skončení hry?
00:29:50 - 00:33:59 Jaký má pohled na veřejné dění a jak se podle něj mají překonávat názorové rozdíly? Proč se jako známá osobnost nechce vyjadřovat k politice?