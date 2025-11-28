Domácí

Kostelecké uzeniny neměly nárok na dotaci kvůli střetu zájmů Babiše, potvrdil soud

před 56 minutami
Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost společnosti Kostelecké uzeniny ze skupiny Agrofert a potvrdil, že firma kvůli střetu zájmů tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) v roce 2018 neměla nárok na dotaci z Programu rozvoje venkova. NSS rozhodnutí zveřejnil ve čtvrtek na svém webu.
NSS stejně jako městský soud shledal, že střet zájmů přetrvával i po převedení akcií Agrofertu do svěřenských fondů, protože jejich nastavení zajišťovalo ochranu zájmů Andreje Babiše.
NSS stejně jako městský soud shledal, že střet zájmů přetrvával i po převedení akcií Agrofertu do svěřenských fondů, protože jejich nastavení zajišťovalo ochranu zájmů Andreje Babiše. | Foto: Reuters

Dosud se NSS zabýval spory firem z Agrofertu o dotace, které jim nebyly vůbec poskytnuty a snažily se je získat prostřednictvím žalob. V případě Kosteleckých uzenin jde o odlišnou situaci - dotaci původně schválil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), ale ministerstvo zemědělství ji následně zrušilo s odkazem na střet zájmů tehdejšího premiéra.

Zakladatel Agrofertu Andrej Babiš byl v letech 2017 až 2021 předsedou vlády. Koncern byl tehdy vložený do svěřenských fondů, nicméně podle správních orgánů jej Babiš nadále nepřímo ovládal. Firma se proti odejmutí dotace na inovaci technologie výroby masných výrobků bránila žalobou u Městského soudu v Praze, který ji zamítl. Nyní společnost neuspěla ani s kasační stížností.

