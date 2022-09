Kostel svaté Ludmily v Praze se stal bazilikou, slavnostní mši odsloužil arcibiskup

Pražský arcibiskup Jan Graubner v pátek sloužil mši při příležitosti vyhlášení kostela sv. Ludmily na náměstí Míru v Praze bazilikou. Čestný titul basilica minor udělil kostelu papež František v červenci. Graubner v kázání připomněl roli světice jako patronky vzdělávání a výchovy. Výchova podle něho doplňuje vědění a jedno bez druhého vede k nesvobodě. Sv. Ludmila je pátou bazilikou v Praze.

Titul takzvané menší baziliky propůjčuje papež významným kostelům, v Praze jej dosud držely kostely svatého Jakuba Staršího na Starém Městě, Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, svaté Markéty v Břevnově a svatého Petra a Pavla na Vyšehradě.

Kostelů nesoucích titul basilica minor jsou stovky, nejvíce jich je v Itálii. Vyšší titul je basilica maior, je vyhrazen šesti nejvýše postaveným římskokatolickým kostelům.

Slavnostní mše se konala při příležitosti povýšení kostela a svátku sv. Ludmily. Povýšení pražského kostela na baziliku s sebou podle arcibiskupa Graubnera nese povinnosti, jako je zvlášť pečlivé slavení vybraných svátků, ale i privilegia, jako je možnost vydávat tzv. plnomocné odpustky. "Můžeme říci, že jsme mimořádně spojení s papežem. V tomto kostele máme konat vzorovou liturgii, máme být příklad pro ostatní," řekl Graubner.

Arcibiskup v kázání připomněl, že sv. Ludmila je patronkou církevních škol na paměť toho, že vychovala později svatořečeného knížete Václava. Výchova a vzdělání jde podle něj ruku v ruce, stejně jako vědění a jednání. "Ke správnému jednání nestačí vědět, ale je nutná vůle a vypěstované ctnosti, abychom byli schopni usilovat o to, co jsme poznali. A to je právě úkolem výchovy, a pak sebevýchovy," řekl.

Základní kámen ke stavbě chrámu sv. Ludmily byl položen 25. listopadu 1888. Slavnostní vysvěcení kostela se konalo 8. října 1893. Kostel je jednou z dominant Vinohrad, je postaven z režných cihel a s břidlicovou střechou ve stylu severoněmecké cihlové gotiky.

Jeho tvůrcem je architekt Josef Mocker, který žil v letech 1835 až 1899, a chrám vznikl jako potvrzení významu tehdy samostatného města Královské Vinohrady, které vzniklo v druhé polovině 19. století za pražskými hradbami.

Při pohledu zvenčí vytváří architektura kostela dojem gotické katedrály s věncem chórových kaplí. Průčelí stavby dominuje schodiště oblíbené třeba při četných svatbách. Vstupní tympanon představující žehnajícího Krista se sv. Ludmilou a sv. Václavem je dílem Josefa Václava Myslbeka. Interiér zdobí ornamentálně-figurální výmalba v takzvaném nazarénském stylu.

