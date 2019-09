Kosovo si nemůže dovolit mezinárodní konflikt. Neudělá nic, říká Cyril Svoboda

Kosovo si na mezinárodní půdě potřebuje vydobýt podporu co největšího počtu zemí. Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody (KDU-ČSL) tak zřejmě jen svěsí hlavu a Zemanova slova nechá bez odezvy. Myslí si, že konflikt s českou diplomacií by zemi pouze uškodil.

Budou mít Zemanova slova o Kosovou pro Českou republiku nějakou dohru, nebo jen tak vyšumí do ztracena?



Dle mého soudu vyšumí. Potěší někoho v Srbsku, někoho v České republice a v obou zemích se chvilku povede vášnivá debata. To je tak všechno.

Ze strany Kosova tedy nemáme očekávat žádné diplomatické kroky?

To v žádném případě. Kosovo není uznáno ani všemi státy Evropské unie a žádné viditelné kroky dělat nebude. Právě proto, že usiluje o uznání dalšími zeměmi. Jakýkoliv otevřený konflikt na mezinárodním poli mu může situaci maximálně zkomplikovat, ale nikoliv usnadnit. Jsem si naprosto jist, že Kosovo nebude dělat nic. A pokud bude, udělá chybu.

Kdyby Česko přeci jen uznání Kosova odvolalo, nebylo by první zemí, která tak učinila. Už ho odvolala více než desítka převážně malých afrických a oceánských států, naposledy africké Togo…



O tom nevím. Já ale vycházím z Montevidejské úmluvy, která rozlišuje uznání státu "de iure" a "de facto". My jsme jako Česká republika přistoupili k uznání "de iure", tedy k bezpodmínečnému a neodvolatelnému uznání Kosova jako samostatného státu. Otázkou ale hlavně je, jaký by vůbec měla Česká republika důvod, aby tento krok zrušila. A to říkám jako lidovecký ministr, který tehdy hlasoval proti uznání Kosova. Přesto je to dnes už hotová věc, Kosovo jsme uznali, tečka.

Pokud tomu dobře rozumím, Srbsko se snaží získat na svou stranu co nejvíce států tak, aby zabránilo vstupu Kosova do OSN…



Ano, je to tak. Zájmem Srbska je, aby Kosovo nebylo chápáno jako suverénní stát. A charakteristiky suverenity státu jsou tyto - musí jít o státní území, na kterém je státní obyvatelstvo a nad nímž je vykonávána suverénní moc státu. Pak je tam ale ještě poslední podmínka - uznání mezinárodním společenstvím. No a Srbové chtějí mít stále možnost říkat - podívejte, chybí vám ten poslední prvek, stále vás podstatná část států neuznala. Čím víc takových států je, tím samozřejmě pro Srby lepší.

Je reálné, že v nejbližší době Kosovo vstoupí do OSN? Mluví se o tom?

Já jsem o tom neslyšel, což tedy nutně neznamená, že se o tom nikde nemluví. Nedával bych však Kosovu příliš velkou naději. Státy, které Kosovo neuznaly, to udělaly z vážných důvodů a zatím se podle mě nestalo nic, co by mělo jejich názor změnit.

Kosovo nikdy neuznalo například Slovensko nebo Řecko. Pociťují tyto státy ze strany Kosova na mezinárodní scéně nějakou nevraživost?



Nepociťují. Při vší úctě ke Kosovu, podívejte se na tamní obrat mezinárodního obchodu, na počet zahraničních investic, na jeho vojenský a strategický význam. Nechci se Kosova dotknout, ale ta země není tak velká a významná, aby hrála nějakou důležitou roli.

Kosovo si tedy nemůže dovolit na někoho se otevřeně zlobit?

Samozřejmě, že může, ale každý krok tohoto typu by se mu spíše vymstil. Nepřesvědčíte totiž ty, o jejichž uznání usilujete, tak, že budete zdůrazňovat, že vám někdo, kdo už vás jednou uznal, chce uznání zase vzít.

Měla by česká vláda nějak reagovat na Zemanova slova?

Ne, to tedy neměla. O to prezidentovi přesně jde. Aby se o tom doma mluvilo, aby to bylo velké téma. Ideální by bylo, kdyby vláda jen řekla, že máme s Kosovem uzavřené vztahy a že v nich není žádný problém. To stačí. Zemanovi jde jen o to zčeřit vody, ale žádné reálné důsledky jeho slova podle mě mít nebudou a neměla by mít.

Přesto, Srbsko už je na mezinárodním poli významnější zemí než Kosovo. Nemůže nám tato "kovbojská diplomacie" Miloše Zemana pomoci třeba v zahraničním obchodu či ve vzájemných investicích?

Já si to nemyslím, protože znám i české podnikatele. Ti nebývají dojati z nějaké věty, kterou pronese hlava státu. Jim jde o to, jestli jsou jejich investice smluvně chráněné, jaké je v té dané zemi podnikatelské prostředí, jestli se dostanou do výběrového řízení a tak podobně. Zajímá je, do jaké míry tam mohou dělat byznys. A na to mají, alespoň z mé zkušenosti, podobné výroky pramalý vliv. Něco jiného by bylo, kdyby se vůči Kosovu rozhodla změnit svou politiku sama vláda. Ta se ale k ničemu takovému nerozhodla.

Zeman tvrdí, že jsou v čele Kosova váleční zločinci a odkazuje se na zprávu haagského mezinárodního tribunálu. Máte o tom nějaké povědomí?

Vím, že se o tom mluvilo. Tu zprávu si ale přesně nepamatuji. Je to však nepodstatné. Také v čele jiných států, ať už Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a ostatně i Srbska byli u moci lidé, kteří byli posléze postaveni před mezinárodní tribunál. To přeci ale nemůže mít žádný vliv na existenci státu. Kam bychom přišli, kdyby stát přestal existovat jen proto, že se do jeho čela dostal někdo, kdo spáchal trestné činy, ač by šlo o zločiny proti lidskosti. V tom případě bychom museli zrušit kdejaký africký stát. To, že je někdo takový hlavou státu, ještě nečiní ten stát samotný nelegitimním.

Může mít prezident Zeman pro svá slova i jiný motiv, než to, že má rád Srbsko a nemá rád Kosovo, jak tvrdí?

To se zeptejte jeho. Já do jeho hlavy nevidím. Určitě se o tom ale bude živě spekulovat a myslím si, že Miloš Zeman bude rád, že tomu tak je. To téma bude žít. Prezident republiky je potěšen, když provokuje. S velkou chutí si určitě přečte i tento rozhovor a řekne si "výborně se mi to povedlo, udělali rozhovor s Cyrilem Svobodou a on to komentuje, to jsem přesně chtěl".