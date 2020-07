Korupční kauza v Praze 1. Začalo se hrát o peníze exšéfa místní ODS, který zemřel

Bývalý šéf jednoho ze dvou sdružení ODS v Praze 1 Martin Skála figuruje v korupční kauze i po své náhlé smrti. Byl hlavním aktérem případu, v němž se za úplatky rozhodovalo o pronájmu městského majetku. Po jeho skonu soud odblokoval peníze, jejichž výše přibližně odpovídala přijatému úplatku. Státní zástupce se však postavil proti, částka by podle něj měla pro výstrahu zůstat státu.

Martin Skála coby šéf finančního výboru a člen majetkové komise podle žalobce spřáteleným podnikatelům za všimné zařídil, aby se dostali k pronájmu několika nemovitostí v Praze 1. Na úplatcích měl inkasovat 300 tisíc korun, spolu s dalšími lidmi skončil u soudu jako obžalovaný. Policie u něj zajistila 270 tisíc korun. Skálovi za zneužití pravomoci úřední osoby a sjednání výhody při veřejné zakázce hrozilo až deset let za mřížemi.

Třiapadesátiletý Skála letos v únoru náhle zemřel. Obvodní soud pro Prahu 1 v důsledku toho podle zjištění Aktuálně.cz neveřejně rozhodl, že zajištěné peníze odblokuje. "Vzhledem k tomu, že trestní stíhání proti němu bylo pravomocně zastaveno pro nepřípustnost z důvodu úmrtí, rozhodla jsem o zrušení zajištění předmětné částky," vysvětlila Aktuálně.cz soudkyně Dana Šindelářová, která má případ na starosti.

Zmíněné peníze nepocházely z úplatku, ten se kriminalistům dohledat nepodařilo. Ze Skálova majetku proto zablokovali 270 tisíc korun jako takzvanou náhradní hodnotu. Pokud by se politikovi prokázala vina, peníze by s velkou pravděpodobností propadly státu. Dozorový státní zástupce Jan Lelek je přesvědčený, že soud by měl podle toho zajištěnou částku spravovat i po Skálově úmrtí. Podal proto stížnost.

Společensky vysoce nebezpečné jednání

"Hlavnímu pachateli byla kladena za vinu korupční trestná činnost. Přestože zemřel, mělo by být v rámci trestního řízení dáno najevo, že se jedná o společensky vysoce nebezpečné jednání, které by mělo být postiženo na majetku toho pachatele," vysvětlil Aktuálně.cz žalobce Lelek, který řídí Obvodní státní zastupitelství v Praze 1.

Samotného Skálu by se zabrání peněz pochopitelně nedotklo. Nicméně Lelek má za to, že částka přibližně odpovídající výši úplatku by měla zůstat v rukou státu. Zmiňuje nežádoucí možnost odblokování peněz ve prospěch Skálových blízkých. "Mám za to, že soud se měl zabývat tím, jestli nelze uložit opatření zabrání náhradní hodnoty, a to osobám, které tu částku nabyly nebo mohou nabýt v rámci dědického řízení," podotkl.

Zabrání věci, nebo ne? Státní zástupce Jan Lelek se ve své stížnosti proti rozhodnutí o zrušení zajištění peněz odolává na § 101 odstavec 2e trestního zákona. Ten říká, že "soud může uložit zabrání věci, která je (…) je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti, pokud hodnota věci tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti není ve vztahu k hodnotě věci tvořící zprostředkovaný výnos z trestné činnosti zanedbatelná, a pokud taková věc (…) náleží jiné osobě, na kterou pachatel takovou věc převedl nebo která ji jinak nabyla."

Na Městském soudu v Praze nyní leží verdikt, zda se takto dá nahlížet i na zjištěných 270 tisíc korun po Skálově náhlém úmrtí.

Soudkyně Šindelářová naopak argumentuje, že její červnové rozhodnutí by automaticky neznamenalo přesun peněz Skálovým pozůstalým. Odblokování považuje za první krok k finálnímu verdiktu o jejich dalším osudu. "Rozhodovala bych, jestli je někomu vrátím, dám do dědického řízení, nebo vyvolám řízení o zabrání věci," podotkla. Poslední varianta by směřovala k tomu, o co usiluje žalobce. V takovém případě by zůstaly státu.

O Lelkově námitce rozhodne Městský soud v Praze. Kdy tak učiní, není v tuto chvíli jasné. Mezitím pokračuje projednávání trestní kauzy na Obvodním soudu pro Prahu 1, další líčení proběhne v září. Podstatou případu je Skálovo údajně korupční ovlivňování soutěží o tři nebytové prostory v ulicích Dlouhá, Jungmannova a Samcova. Praha 1 je chtěla pronajmout ke komerčním účelům v roce 2016.

Vlivný politik v Praze 1

"Obviněného (podnikatele) informoval (Skála) před zveřejněním záměru na pronájem, o tomto záměru tedy věděla obchodní společnost dříve než ostatní soutěžitelé. Po zveřejnění záměru osobně řešili parametry veřejné soutěže, zejména taktiku ke stanovení vhodné výše nabídkové ceny, která by znamenala vítězství," stojí v obžalobě.

Ze Skálovy pokoutní intervence těžil podnikatel Petri Tomaj, který získal pronájem v Dlouhé. Od Tomaje za to zastupitel dostal 300 tisíc korun, dalších 300 tisíc měl přislíbeno. V soutěži o zbylé podnájmy měl Skála takto spolupracovat s dalšími dvěma podnikateli, ti však přes jeho pomoc prostory nezískali. Po politikově smrti zůstali obžalovaní tři lidé a dvě firmy, jejich podíl na případu se projedná i s důkazy proti Skálovi.

Martin Skála byl v minulosti vlivným politikem v Praze 1, členem zastupitelstva byl od roku 2006. Svůj mandát obhájil ve volbách 2010 i 2014. V zastupitelstvu se vypracoval na šéfa finančního výboru a člena majetkové komise. Před svým zatčením v únoru 2017 řídil jedno ze dvou sdružení ODS v Praze 1. Po obvinění složil funkci zastupitele a ze strany odešel. V průběhu vyšetřování strávil dva měsíce ve vazbě, vinu odmítal. Podle informací Aktuálně.cz třiapadesátiletý Skála náhle zemřel letos v únoru.