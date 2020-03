Korupční kauza v Praze 1 půjde do finále bez hlavního aktéra, exšéf místní ODS zemřel

Korupční kauza spjatá s pronájmem části městského majetku v Praze 1 se uzavře bez toho, aniž by soud projednal roli hlavního obžalovaného. Podle zjištění deníku Aktuálně.cz zemřel Martin Skála, který byl klíčovou postavou případu. Podle státního zástupce právě on manipuloval výběrová řízení tak, aby v nich zvítězili s ním spříznění podnikatelé. Důkazy shromážděné o jeho činech se však projednají.

Než ho policie v únoru 2017 zatkla, Martin Skála platil za výraznou postavu politiky v Praze 1. Jako předseda řídil jedno ze dvou tamějších sdružení ODS. Zasedal také v místním zastupitelstvu, kde byl členem majetkové komise a vedl finanční výbor. V roce 2016 plánovala městská část pronajmout tři nebytové prostory ke komerčním účelům, Skála měl tehdy spřízněným podnikatelům za úplatu dávat informace o podmínkách soutěže.

Státní zástupce ho obžaloval ze zneužití pravomoci úřední osoby a sjednání výhody při veřejné zakázce, Obvodní soud pro Prahu 1 začal kauzu projednávat v listopadu 2018. Ale podle zjištění Aktuálně.cz musí případ vypořádat bez Skály. "Jedna obžalovaná osoba zemřela, z tohoto důvodu je její trestní stíhání nepřípustné a bude zastaveno," potvrdila Aktuálně.cz místopředsedkyně obvodního soudu Dana Šindelářová.

Podle informací Aktuálně.cz třiapadesátiletý Skála zemřel náhle v únoru, v kruhu nejbližších příbuzných už měl také pohřeb. Zastupitele Prahy 1 o Skálově nečekaném skonu informoval bývalý radní David Bodeček (Piráti) na posledním jednání zastupitelstva. "Je mi líto, že na budově úřadu nevisel černý prapor, tak jsem alespoň považoval za vhodné na to kolegy upozornit," sdělil Aktuálně.cz Bodeček, který je opozičním zastupitelem.

"Trestní věc je tím poznamenána zcela zásadně, protože ta osoba byla hlavní pachatel," sdělil Aktuálně.cz šéf Obvodního státního zastupitelství v Praze 1 Jan Lelek, který vyšetřování případu dozoroval a podal v něm obžalobu. Podle Lelka Skálův nečekaný skon může ovlivnit preventivní dopad předpokládaného rozsudku. "Výsledek řízení už nebude takový, jako by při běžném chodu věcí měl být."

Úplatek 300 tisíc

Podle informací Aktuálně.cz se příslušný senát obvodního soudu sešel k neveřejnému zasedání v pondělí 16. března. S největší pravděpodobností rozhodoval právě o zastavení Skálova stíhání, ale výstup z jednání není jasný. Soud bude tento rok pokračovat v hlavním líčení se zbývajícími pěti obžalovanými, jimiž jsou tři podnikatelé a dvě firmy.

Jádrem případu je Skálův údajný zásah do soutěží o tři nebytové prostory v ulicích Dlouhá, Jungmannova a Samcova. "Obviněného (podnikatele) informoval (Skála) před zveřejněním záměru na pronájem, o tomto záměru tedy věděla obchodní společnost dříve než ostatní soutěžitelé. Po zveřejnění záměru osobně řešili parametry veřejné soutěže, zejména taktiku ke stanovení vhodné výše nabídkové ceny, která by znamenala vítězství," stojí v obžalobě.

Zastupitelem od roku 2006 Martin Skála byl členem zastupitelstva v Praze 1 od roku 2006, svůj mandát obhájil ve volbách 2010 i 2014, ačkoliv naposledy se dostal do zastupitelstva coby náhradník. Před svým zatčením v únoru 2017 vedl jedno ze dvou sdružení ODS v Praze 1.

Po svém obviněním obratem rezignoval na zastupitelské křeslo a opustil i ODS, což s povděkem kvitoval i tehdejší šéf pražské ODS Filip Humplík. Skála během stíhání strávil necelé dva měsíce ve vazbě. V průběhu vyšetřování odmítl, že by se dopustil čehokoliv nelegálního.

Tímto způsobem získal pronájem v Dlouhé podnikatel Petrit Tomaj, Skála od něj podle žalobce inkasoval úplatek 300 tisíc korun a stejnou částku měl přislíbenou. Obdobně se někdejší politik ODS podle žalobce domlouval ve zbylých soutěžích s jinými podnikateli, ale ani jeden z nich neuspěl. V jednom případě vybrala městská část někoho jiného, druhá soutěž skončila bez vítěze.

Trestní odpovědnost ostatních není dotčená

Náhlým úmrtím Skály se pro další obžalované situace nemění. Státní zástupce upozornil, že soud jejich podíl na případu řádně projedná. "Trestní odpovědnost ostatních osob není dotčená," uvedl. V tomto ohledu dostanou v síni prostor i důkazy, které se primárně týkají Skály. "Z těchto důkazů musí být vyhodnoceny důkazy vůči ostatním. Úmrtí dotyčné osoby neznamená, že se přestanou řešit důkazy, které prokazovaly jeho vinu," shrnul Lelek.

Obvodní soud pro Prahu 1 v únoru ještě před Skálovým úmrtím rozhodl, že trestní spis předá k Vrchnímu soudu v Praze. Chtěl od něj rozhodnutí, zda kauza nenáleží soudu vyššího stupně, tedy pražskému městskému soudu. Měl za to, že Skálovy činy měly být vyhodnoceny podle přísnějšího paragrafu jako přijetí úplatku, z tohoto důvodu by kauza náležela vyšší instanci. Po Skálově skonu ale případ zůstane na obvodu.

Skála byl také obviněným v kauze údajně nevýhodného prodeje pronájmu desítek městských bytů z roku 2012, kde policie loni v červnu začala stíhat více než tří desítky bývalých i stávajících zastupitelů. Letos v lednu dozorový žalobce stíhání zrušil, aby policie svá podezření důsledněji doložila. Na prověřování kauzy ale Skálovo úmrtí vliv mít nebude. Jeho možné provinění spočívalo "jen" v tom, že pro prodej hlasoval.

Na údajně "podstřelený" prodej upozornil policii právě David Bodeček ještě coby občanský aktivista. Když se po volbách roku 2018 dostal do zastupitelstva, setkával se s kolegy, o které se po jeho podnětu začali kriminalisté zajímat. "Většina se k tomu postavila čelem. Zrovna Martinu Skálovi jsem říkal, že v důsledku mi to je líto. On mi odpověděl, že nemusí, že ta podstata, po které jsem šel, byla správná. Mluvil na rovinu, za tohle jsem si ho vážil," uvedl Bodeček.