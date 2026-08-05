Koruna Macinkovi na kebab. Účet Motoristů plnili jen recesisté a vlastní ministr

Na transparentním účtu Motoristů sobě se za poslední měsíc objevily přesně tři dary. Jeden recesistický za korunu, druhý v hodnotě tří stovek. A pak přece jen trochu „tučnější“ příspěvek za rovný milion, který přišel od firmy Medical Investments, která patří rodině motoristického ministra Borise Šťastného. Zbylé sněmovní strany na tom byly za první měsíc prázdnin o něco lépe.
Dary od lidí i straníků jsou zdrojem, z něhož strany financují třeba předvolební kampaně. A v letošním roce proběhnou hned dvoje volby – komunální do zastupitelstev měst a obcí i do třetiny Senátu.
U Motoristů na transparentním účtu ale příliš živo nebylo. Za poslední měsíc dostala strana tři dary, z toho jeden za korunu a se vzkazem: „Na kebab Macinkovi, aby mu to nebylo líto. Kašpaři výfukáři.“
V červnu to sice bylo co do kvantity o něco lepší, kdy vážně míněných darů – dva byly opět recesistické – bylo devět, jejich celková hodnota ale byla lehce přes 130 tisíc korun. A ani při pohledu od začátku letošního roku to nebylo pro Motoristy o nic lepší. Od ledna do května dostala strana na darech přes 170 tisíc korun. Z toho 100 tisíc poslal podnikatel Tomislav Procházka.
Macinka problém nevidí
Server Aktuálně.cz se obrátil na předsedu Motoristů a vicepremiéra Petra Macinku s dotazem, zda bude vedení strany situaci i s ohledem na volby nějak řešit.
Macinka na to odpověděl, že sponzoring mají rozjednané krajské organizace a obecní buňky, kde volby budou probíhat. „Centrála strany bude financovat celorepublikovou podporu. Náklady nebudou nijak závratné, jsme schopni to pokrýt částečně sponzorsky a částečně z vlastních zdrojů,“ popsal.
Šéf Motoristů tak žádný problém nevidí. „Komunální volby navíc mají volnější pravidla, kdy není nutné vše hnát přes transparentní účty, ale dárci mohou třeba zaplatit něco rovnou jen na základě smlouvy, která je pak součástí kontrolované zprávy,“ podotkl Macinka.
Na dotaz, zda je tedy podle něj situace ohledně darů a jejich četnosti v pořádku, Macinka odpověděl: „Ano, protože financování kampaně je zajištěné.“
Mezi dárci pak už přes dva roky nefiguruje jméno podnikatele a asi nejznámějšího sponzora Motoristů Richarda Chlada. Ten podle výpisu z transparentního účtu straně přispěl dvakrát v roce 2024, kdy jí dohromady poslal 100 tisíc korun. Motoristům ale pomáhá jinak.
Z výroční zprávy strany za rok 2025 vyplývá, že jí poskytl bezúplatné plnění za více než 600 tisíc korun. Šlo o služby jako zapůjčení sportovních akcí, pořádání akce nebo výroba i demontáž billboardu.
Podobně je na tom SPD
Ani hnutí SPD na tom v červenci nebylo, co se darů týče, nejlépe. Podle údajů na transparentním účtu dostalo v prvním měsíci prázdnin 268 tisíc korun. Dárců ale mělo přece jen více než Motoristé.
V červnu sice hnutí Tomia Okamury obdrželo 615 tisíc korun, ale to je pro něj zcela výjimečný měsíc. Za leden až květen letošního roku totiž na darech získalo okolo 220 tisíc korun.
Zbylé sněmovní strany na tom byly za první měsíc prázdnin o něco lépe. Piráti získali podle výpisu z transparentního účtu přes 935 tisíc korun. Další partaje pak už dary počítaly v milionech. Lidovci obdrželi přes 2,8 milionu korun. Hnutí STAN pak čtyři miliony korun
To hnutí ANO dostalo na darech od straníků a podporovatelů jen za červenec přes 7,1 milionu korun. A v TOP 09 byli straníci a dárci štědří – straně se sešlo na transparentním účtu přes 7,4 milionu korun, kdy rovný milion poslal straník Jiří Ptáček. A ještě štědřejší dárce měla ODS, kteří jí poslali jen během července přes 10,4 milionu korun.
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