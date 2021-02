Koronavirus se masivně šíří mezi žáky v otevřených školách a školkách

Počet žáků, kteří navštěvují otevřené školy a mateřské školy, nakažených koronavirem prudce roste. Podíl žáků s onemocněním covid-19 je v současné době o 38 procent vyšší, než činí průměr v Česku za všechny věkové kategorie, vyplývá z průzkumu Pedagogické komory. Jde o nejvyšší číslo od počátku pandemie.

Ačkoliv počet nemocných dětí celkově vzrostl kvůli lepší dostupnosti testování, podíl nakažených dětí přitom nejvíce roste právě ve věkových skupinách, které se vzdělávají prezenčně, tedy mezi předškolními dětmi a žáky prvních a druhých tříd. Například počet dětí ve věku pěti let i žáků ve věku sedmi let pozitivně testovaných na covid-19 je výrazně vyšší, než v případě žáků ve věku třinácti let, kteří se vzdělávají distančně, vyplývá z průzkumu.

Výrazně roste také podíl dětí a nejmladších žáků na celkovém počtu nově nakažených v České republice (v přepočtu na sto tisíc obyvatel). Zatímco ve věkové skupině 19 až 64 let je podíl nově nakažených necelých 13 procent a mezi dospívajícími od osmi do osmnácti let 16 procent, u čtyřletých a pětiletých dětí let je to nyní téměř 21 procent a u šesti a sedmiletých dokonce 22 procent.

V počtu nově nakažených za týden na sto tisíc obyvatel tak podíl dětí v předškolním a raném školním věku už od ledna dokonce překonává průměr za všechny věkové kategorie.

"Aktuální situace v českých mateřských školách je opravdu velmi vážná. Uzavření mateřských škol (s výjimkami pro děti rodičů IZS a dalších klíčových profesí), jak tomu bylo například donedávna v Německu, by určitě přispělo ke snížení mobility a tím i počtu nově nakažených nejen mezi dětmi a pracovníky mateřských škol, ale rovněž mezi jejich rodinami (dětí i pedagogů)," uvedl prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

Premiér Andrej Babiš ve středu připustil, že by k uzavření mateřských škol mohlo dojít, protože právě ony jsou častým ohniskem šíření nákazy. Ze studie Institutu pro sociální a ekonomické analýzy přitom nedávno vyplynulo také to, že rodiče často do školek posílají dokonce i děti s příznaky onemocnění.

Podle vyjádření ministra školství Robert Plagy se ve středu ve vládě hovořilo i o možném uzavření základních škol. Podle něj by se ale školy měly zavřít až jako poslední možnost, jak nákazu zastavit.

Také ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek minulý týden uvedl, že od začátku ledna se covid-19 čím dál víc šíří i mezi dětmi ve věku šesti až deseti let. Ve školkách podle něj jde sice o malá ohniska v průměru kolem šesti lidí, přesto to podle něj ukazuje, že se epidemie nyní zhoršuje.

Ještě minulý týden přitom vláda hovořila o tom, že by se od 1. března mohly školy zpřístupnit studentům posledních ročníků a postupně chtěla za pomoci antigenního testování otevřít celý první stupeň. Od záměru však upustila, v současné situaci, kdy epidemie sílí, by podle ní bylo obnovení výuky a tedy i mobility statisíců žáků, příliš velkým rizikem, zvláště s ohledem na to, že antigenní testy nejsou příliš spolehlivé.

