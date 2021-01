Kvůli koronaviru se zvýšila roční úmrtnost, v Německu dokonce o čtvrtinu

Živě

Úmrtnost v Německu a Francii byla loni výrazně nad průměrem posledních let, v Německu o čtvrtinu, ve Francii o devět procent. Informovaly o tom agentury DPA a AFP. Experti to dávají do souvislosti s pandemií covidu-19. Podle německého statistického úřadu byla celková úmrtnost v zemi například v týdnu před Vánocemi o 24 procent vyšší než činil průměr v posledních letech.

