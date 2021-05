Německo vyřadí Slovensko ze seznamu rizikových zemí. Nebude třeba karanténa ani test

Živě

Německo s účinností od neděle přestane považovat Slovensko za epidemicky rizikovou oblast. Při cestách ze Slovenska do Německa tak již nebude povinná karanténa, a to bez ohledu na to, zda cestující má plné očkování. Vyžadován nebude ani test. Naopak Británie se vrací na seznam oblastí s mutacemi koronaviru. Události kolem pandemie v Česku i ve světě sledujeme v on-line reportáži.

Živě