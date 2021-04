Koronavirus se nekontrolovatelně šíří v Indii, za den přibylo přes 300 tisíc případů

Policie na španělském ostrově Mallorca zatkla 40letého muže kvůli podezření, že nakazil 22 lidí koronavirem. Muž chodil do práce a do posilovny, ačkoliv měl kašel a horečku. Několik dnů měl příznaky koronaviru, čímž znepokojoval svoje kolegy, ale odmítl jít domů. Na test sice šel, ale nečekal na výsledek a druhý den se vrátil do práce a vyrazil si i do posilovny. Když se ho lidé z práce snažili poslat domů, posmíval se jim, při kašlání si sundával roušku a říkal jim: "Všechny vás nakazím." Covid-19 od něj chytlo pět kolegů, 14 členů rodiny a tři návštěvníci posilovny.