V Brazílii za jediný den zemřelo 3650 lidí, země představila dvě domácí vakcíny

Obyvatelé Prahy mohou ode dneška při cestování MHD využívat po zimní přestávce opět všechny přívozy přes Vltavu. Na svých trasách jich popluje sedm a platí na nich běžný tarif MHD. Loni přívozy přeplavily 694 000 cestujících a 154 000 jízdních kol.

Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD, připomněl, že na všech přívozech zapojených do systému Pražské integrované dopravy platí veškeré jízdní doklady platné pro pražskou MHD včetně mobilní aplikace Lítačka a SMS jízdenek.

Celoročně jsou v provozu přívozy P1 ze Sedlce do lokality Zámky a P2 z Podbaby do Podhoří. Ode dneška se lidé svezou opět přívozy P3 od Lihovaru na Veslařský ostrov, P4 z Císařské louky do zastávky Kotevní, P5 z Císařské louky na podskalskou Výtoň, P6 spojující Lahovičky a Modřany a P7 přívoz nazývaný Holka plující od Pražské tržnice přes Štvanici na Rohanský ostrov.