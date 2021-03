V Česku v pátek přibylo skoro 15 tisíc nových případů, o 1750 více než před týdnem

Ústecký kraj omezí od 17. března na 38 linkách přibližně 100 školních spojů. Momentálně jsou spoje využívány minimálně, protože vláda školy uzavřela kvůli šíření covidu. Půjde o spoje, které jezdí pouze ve všední dny v časech od 7:00 do 8:00 a od 12:00 do 15:00, tedy v době školní přepravní špičky. Protože spoje využívají i jiní cestující než zaměstnanci škol nebo školáci, vyjedou některé prázdninové spoje. ČTK to řekl vedoucí krajského odboru dopravy Jindřich Franěk.

Omezení se dotkne všech okresů. Lidé se ve vybraných časech například nedostanou z Teplic přes Duchcov do Oseka, z Chomutova přes Jirkov či Strupčice do Mostu či z Chomutova přes Kadaň do Podbořan. Lidem na Děčínsku nepojede spoj z České Kamenice do Srbské Kamenice. Omezení čeká i cestující mířící z Litoměřic do Libčevsi či z Roudnice nad Labem do Horních Beřkovic.