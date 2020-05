Do Česka se vrátí filmové štáby, zdravotníci a sociální pracovníci dostanou odměny

Do Česka se velmi krátce po uvolnění restrikcí zavedených vládou v reakci na pandemii covidu-19 začnou vracet zahraniční filmové štáby. Napsal to dnes americký magazín Variety, který rovněž připomněl, že je Česko jednou z nejvyhledávanějších filmových destinací na světě. Zahraniční herci a členové štábů podstoupí test na koronavirus těsně předtím, než opustí svou zemi a další test po 72 hodinách po příjezdu do Česka. Po dobu, dokud nebude znám výsledek druhého testu, přitom zůstanou v karanténě. Tímto způsobem se mohou vyhnout tomu, aby v izolaci museli pobývat 14 dní po příjezdu.