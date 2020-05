Do Česka se vrátí filmové štáby, zdravotníci a sociální pracovníci dostanou odměny

07:19

V Japonsku řada prefektur již několik dní v řadě nezaznamenala žádné nové případy koronaviru. Zrušení stavu nouze pro tyto oblasti je proto na dohled, řekl dnes ministr Nišimura. Dodal však, že by chtěl nadále v zemi omezovat společenské kontakty o 80 procent. Japonsko tento týden prodloužilo celostátní stav nouze do konce května. Již tehdy však činitelé uvedli, že situaci znovu zhodnotí v polovině měsíce a opatření uvolní tam, kde to dovolí vývoj pandemie.