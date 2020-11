Koronavirus mělo už půl milionu Čechů. Na jak dlouho mohli získat imunitu, není jasné

V Česku se od začátku epidemie prokázala nákaza covid-19 už u půl milionu lidí, přičemž nejvíce z nich se jich nakazilo během podzimu, kdy počty infikovaných skokově přibývaly. Podle virologa Pavla Plevky je sice imunita vůči druhému nakažení nejistá, většina těchto lidí má ale šanci alespoň na lehčí průběh onemocnění.

Od března, kdy se virus v Česku prokazatelně začal šířit, přibylo nejvíce případů na podzim. Prvních deset tisíc případů si Česko připsalo za déle než čtvrt roku od začátku epidemie. Na prvních sto tisíc se "čekalo" až do října a ještě koncem téhož měsíce jich bylo třikrát více. Posledních sto tisíc nakažených do nynějšího půl milionu se v listopadu potvrdilo za 19 dní.

V posledních dnech počty nakažených klesají a reprodukční číslo R se již přes týden drží pod hodnotou jedna, i proto vláda opět plánuje uvolňování opatření a postupné otevírání obchodů podle protiepidemického systému PES.

Molekulární biolog Pavel Plevka však upozorňuje, že virus má stále potenciál způsobit další vlnu infekcí. "Půl milionu určitě neznamená promoření populace, stále je to jen pět procent všech Čechů. To rozhodně neindikuje žádnou skupinovou imunitu," popisuje Plevka.

Diskuse o tom, zda se u koronaviru vůbec imunita vůči onemocnění vytvoří a jak dlouho by mohla trvat, probíhá už od jara. "Zatím to nikdo z dlouhodobého hlediska nemůže vědět, protože ten vir známe jenom přibližně rok. Ukazuje se ale, že alespoň několik měsíců imunita trvá, ať už protilátková nebo buněčná," říká Plevka.

To dává alespoň určitou naději, že infikovaní nemoc znovu nedostanou alespoň tři měsíce po jejím prvním prodělání. "Je také velká šance, že kdyby se lidé nakazili znovu, budou mít průběh onemocnění lehčí," dodává virolog pro Aktuálně.cz.

nejvíce "promořené" okresy počet nakažených za celou dobu epidemie na 100 tisíc obyvatel Uherské Hradiště 6 641 Pelhřimov 6 345 Benešov 6 329 Zlín 5 938 Náchod 5 882 Žďár nad Sázavou 5 761 Havlíčkův Brod 5 718 Prostějov 5 635 Vsetín 5 617

Koronavirus už nejspíš mělo přes milion Čechů

Kdy se z půl milionu prokázaných onemocnění covid-19 stane dvojnásobek, lze jen těžko odhadovat. Ve značné míře záleží také na politických rozhodnutí a na tom, jaká protiepidemická opatření budou v budoucnu platit. I ministr zdravotnictví Jan Blatný očekává, že plánované uvolňování opatření určitě zmírní pokles počtu nakažených, případně ho může i zcela zastavit. Lidé se totiž začnou opět více potkávat a právě množství sociálních kontaktů ovlivňuje míru rizika šíření viru více než cokoliv jiného.

Ačkoliv statistiky ministerstva zdravotnictví uvádějí, že se od začátku epidemie nakazilo půlmilionu lidí, jde o pouze potvrzené případy. Ve skutečnosti jejich počet bude daleko vyšší.

"Pokud budeme vycházet z informací ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška, můžeme říct, že v podzimním období je nezachycených infekcí až čtyřikrát víc oproti potvrzeným nákazám pomocí PCR testů," popisuje Plevka a domnívá se tak, že skutečný celkový počet nakažených už přesáhl jeden milion.

Dá se totiž předpokládat, že mnoho lidí se koronavirem nakazilo, ale ve statistikách uvedení nejsou, protože nebyli vůbec otestováni. Svědčí o tom zejména vysoký podíl pozitivních testů, který stále přesahuje dvacet procent. Na základě toho lze podle odborníků usuzovat, že řadu pozitivních lidí se nepodaří odchytit, což nakonec přiznává i samo ministerstvo zdravotnictví.

V nemocnicích jsou často bezpříznakoví pacienti

Co víme o půl milionu nakažených? Většina lidí nemocí projde bez jakýchkoliv příznaků či s obtížemi srovnatelnými s běžným nachlazením. Ze statistik vyplývá, že jen čtyři procenta nakažených vyžadují hospitalizaci. Číslo se ale výrazně liší, pokud se zaměříme pouze na populaci starší 65 let. V této skupině v nemocnici kvůli covid-19 končí kolem 30 procent všech nakažených.

Z půl milionu lidí muselo být k úterní půlnoci hospitalizováno 37 155 lidí. Ne všichni pacienti v nemocnicích ale mají vážný průběh. Aktuální stav naopak ukazuje, že tam leží i bezpříznakoví pacienti, kteří nemají příbuzné, kteří by se o ně doma postarali. U některých lidí s mírným průběhem zase lékaři vzhledem k jejich zdravotnímu stavu předpokládají, že se jejich stav může náhle zhoršit, a proto jsou v nemocnici už nyní, aby se na to dalo včas reagovat.

Konkrétně je v nemocnicích aktuálně 2 539 osob s lehkými nebo žádnými příznaky. To je téměř polovina z necelých pěti a půl tisíce hospitalizovaných. Se středním nebo těžkým průběhem je v péči lékařů téměř tři tisíce osob, přičemž 882 lidí je na jednotkách intenzivní péče.

Očekává se, že čísla nakažených porostou nadále minimálně do doby, než se objeví velké množství účinné vakcíny. Ačkoliv první Češi by ji mohli dostat už na začátku příštího roku, pro většinu populace bude k dostání pravděpodobně až na podzim příštího roku. "Co je podstatné, je proočkovanost rizikových skupin. Mladí lidé mohou na vakcínu čekat i déle, jejich infekcí se zdravotní systém nezahltí," vysvětluje Plevka.

Video: O šíření viru aerosolem s Petrem Smejkalem