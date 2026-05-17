„Korejci nejsou stěhovaví ptáci.“ Automobilka brzdí, třesk Nošovice čeká na podzim

Po dvaceti letech od okamžiku, kdy se místo pěstování zelí na polích v podhůří Beskyd rozjela stavba továrny Hyundai, přicházejí mnohoznačné zprávy. Nošovický závod korejské automobilky dlouhodobě snižuje počty vyrobených vozidel a v uplynulých měsících museli jeho zaměstnanci častokrát zůstat doma. Velké změny v podniku, který zaměstnává necelé tři tisícovky lidí, by prý mohly přijít na podzim.
Na přelom tisíciletí, kdy se region pod Lysou horou bouřil, už se tu moc nevzpomíná. Příběh o tom, jak pole pro tradiční pěstování zelí rozjezdily stavební stroje a úrodná půda se proměnila v zarovnané stavební parcely, je dnes pouze vzdálená historie.
Jedinou hlasitou a dost stresující vzpomínkou, která člověka na pomezí obcí Nošovice a Dobré na Frýdeckomístecku vrací do roku 2006, kdy formálně vznikla společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, je nekonečná kolona vozidel. Ta se na silnici vedoucí z automobilky tvoří po konci každé směny.
I když hned od začátku politici místním obyvatelům a korejským investorům slibovali, že rozsáhlý výrobní závod budovaný pro tisícovky dojíždějících zaměstnanců a velké množství kamionů a nákladních vozidel dostane „vlastní“ sjezd na blízkou dálnici D48, mimoúrovňová křižovatka dodnes končí ve vysoké trávě. Existuje jen na papíře.
Věci se konečně pohnuly až loni. Ředitelství silnic a dálnic nejdřív získalo územní rozhodnutí, na podzim se pak soud vypořádal se žalobou ekologů. Nyní přijde na řadu vykupování pozemků a v roce 2028 by se mohlo začít stavět.
„Nikdy nedávejte souhlas“
„Pro obec je to z hlediska bezpečnosti zásadní projekt,“ těší nošovického starostu Jiřího Myšinského (SNK). „Do průmyslové zóny směřuje denně třicet až čtyřicet tisíc vozidel,“ popisuje realitu, zatímco pod otevřeným oknem jeho kanceláře co chvíli projede auto.
Právě vymodlenou odbočku považuje dodnes za zásadní chybu. V Nošovicích totiž silnou dopravu způsobuje nejen automobilka, ale i Pivovar Radegast. „Nikdy nedávejte souhlas, dokud vám nedají infrastrukturu,“ radí Myšinský ostatním starostům, kteří nyní vyjednávají o stavbě fabrik.
A i když to přímo v Nošovicích vypadá, že jediným problémem zdejšího průmyslu je neexistující křižovatka, lokální pohled klame. Sama automobilka Hyundai totiž uvnitř obrovských hal řeší zásadní komplikace.
Že nejde o přehlédnutelné potíže, dokazuje dlouhodobě klesající produkce. V roce 2025 tu sjelo z linek celkově 276 175 vozů, což bylo méně oproti plánu. A letos bude číslo zase nižší. Počítá se „jen“ se 264 760 novými automobily.
„Výrobní plán pro letošní rok plníme na sto procent,“ popisuje stav za první čtyři měsíce Jan Rodek, mluvčí společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC). „Vyrobeno bylo 89 400 vozů,“ mluví v absolutních číslech.
Zpomalující takt výroby se promítá i v personální situaci. Už v roce 2025 musela nošovická automobilka zastavit nábor nových posil. Podle Jana Rodka sice továrna letos propouštění neplánuje, ovšem vize nepočítají ani s žádným růstem.
„Upravili jsme rychlost výrobních linek, což vedlo k postupnému snížení počtu zaměstnanců. Nyní nábory postupně obnovujeme v závislosti na aktuální fluktuaci a provozních potřebách.“
Test na alkohol před vstupem do areálu
Před jednou odpolední je na obřích parkovacích plochách před továrnou zaplněných stovkami osobáků zaměstnanců jen ticho a velké horko z vyhřátých kapot, do nichž se opírá ostré květnové slunce. Šrumec se děje jen kolem hlavní brány, kudy se tam a zpátky trousí skupinky zaměstnanců.
Míří do přístřešku připomínajícího autobusovou zastávku. To je jedno z mála míst, kde si mohou zapálit cigaretu. Nikde uvnitř fabriky není kouření povoleno.
„HYUNDAI WAY CESTA NA MĚSÍC - nová sportovní výzva pro zaměstnance“ či „DO PRÁCE S ČISTOU HLAVOU - test na alkohol můžete preventivně podstoupit před vstupem do areálu.“ To jsou některá z hesel, která procházejícím kuřákům blikají nad hlavou pod střechou hlavní recepce.
„My jsme tež dostali od Korejců,“ odmítá mladá žena s místním přízvukem pozvání od staršího kolegy na kávu k černému přívěsu. Pojízdná kavárna s bohatou nabídkou teplých nápojů a francouzských dezertů stojí jen pár metrů od vrátnice.
„Zaměstnanci tu nemají dotované pití,“ směje se baristka při dotazu novináře. „Manažeři chtěli lepší kafe, tak jsme tu každý všední den od března do června,“ vysvětluje, proč pojízdná prodejna Kafe U Maliny zaparkovala právě před Hyundai.
S blížící se druhou odpolední prostranství rychle ožívá. Ještě před chvílí zcela opuštěné zastávky se proměňují v hlučné autobusové nádraží, kam spoje přivážejí zaměstnance z Ostravy, Karviné či Jablunkova. Po krátké přestávce řidiči opět startují a odvážejí domů lidi z ranní směny.
„Situace se tu od loňska zlepšila,“ odpovídá mladý muž ve slunečních brýlích, když se ho reportér deníku Aktuálně.cz ptá, jak se mu v automobilce pracuje. Naráží na to, že se tu musela několikrát zastavovat výroba a lidé zůstávali s nižším platem doma.
„Na pohodu,“ přidává se jeho kolega, který v prstech mačká prázdnou plechovku od právě vypitého birellu. „Nejdřív jsem byl na lakovně v automobilce, to byla blbá práce, ale teď už dělám jako operátor v Mobisu, sestavuju baterky a to mě baví,“ pokračuje.
Tato dodavatelská firma propojená s Hyundai dodává fabrice nejen akumulátory, ale třeba i kompletní moduly, jakými jsou palubní desky či nápravy vozidla.
„Uvidíme, jaká bude nová kolektivní smlouva, ale teď to odbory vyjednaly dobře,“ říká další z nošovických zaměstnanců.
„Doby, kdy tu dělalo 3100 lidí, jsou pryč“
Odborářským bossem v HMMC je Patrik Fupšo. Současnou kondici nošovické automobilky hodnotí bez emocí: „Každou hodinu nesjede 66 automobilů jako dřív, ale pouze šedesát. Stavy se snižují - sice se nepropouští, ale za ty, kdo přirozeně odchází, se nenabírají noví. Doby, kdy tu dělalo 3100 lidí, jsou pryč. Teď máme 2730 zaměstnanců.“
Souhlasí s tím, že stanovené tabulky se plní. „Jedeme podle plánu. Nevyrábí se ani auto navíc, v minulých letech přitom byla snaha plány překonávat,“ přibližuje nynější mentální nastavení fabriky.
Z odborářského webu je zřejmé, že v uplynulých měsících byly jedním z hlavních témat časté odstávky výroby. Anebo třeba lednová „individuálně nařízená dovolená“, která se prý týkala „vyšších stovek, ne-li rovnou tisíců“ zaměstnanců. I kvůli tomu se odboráři obrátili na inspektorát práce. Podle nich šlo totiž o hromadné čerpání dovolené, k němuž vedení HMMC potřebuje jejich svolení.
„Už jsem zaměstnavateli sdělil, že tohle do budoucna nebudeme akceptovat,“ nastiňuje šéf odborů v rozhovoru s reportérem deníku Aktuálně.cz. A rovnou ukazuje i dopis od ministerstva práce, na které se letos v březnu obrátil.
Žlutou barvou v něm má zvýrazněno: „Pokud je takový postup ve skutečnosti motivován provozními důvody a směřuje k tomu, aby ve stejném období čerpala dovolenou podstatná část zaměstnanců, půjde o hromadné čerpání dovolené bez ohledu na jeho formální označení.“
Nicméně Jan Rodek, mluvčí HMMC, s takovými slovy nesouhlasí. A vedení automobilky brání: „Vyjádření oblastního inspektorátu práce z března letošního roku potvrdilo, že jsme při určování dovolených postupovali v souladu se zákoníkem práce a nebyly shledány žádné nedostatky.“
Na podzim přijde velká změna
Snižující se produkce a poměrně napjatá personální situace šponují náladu v době, kdy se Hyundai chystá na velké změny. Řada expertů v této souvislosti zmiňuje letošní podzim a zimu. „To přijde velká změna,“ ví třeba i nošovický starosta Jan Myšinský.
Takové signály z korejské centrály skutečně vycházejí už několik měsíců. A co konkrétně to znamená pro Nošovice? „Vše se upíná k závěru roku, kdy by měla být spuštěna výroba úplně nového Tucsonu. První půlrok se pak nezastavíme,“ čeká šéf odborů Fupšo.
SUV Hyundai Tucson je pro nošovický provoz naprosto zásadním modelem, podle Fupša tvoří dvě třetiny jeho veškeré výroby. Právě příchod nového Tucsonu a reakce trhu ukáže, jaká je budoucnost podbeskydské továrny.
„Očekáváme, že to bude lepší než poslední dva roky, kdy se jen tak nějak přežívá. Nový model se už několik roků neuvedl, následující tři čtyři léta by se to mělo změnit,“ tlumočí Patrik Fupšo představy korejských manažerů, kteří chtějí portfolio automobilky rychle osvěžit.
„Oni nejsou stěhovaví ptáci jako Němci,“ věří také starosta Myšinský, že velká automobilka Nošovice neopustí.
Závěr její první „dvacetiletky“ tu ale ukazuje, že žádný velký rozvoj se neočekává a Moravskoslezský kraj spojený s upadajícím těžkým průmyslem bude muset rychle začít hledat v jiných odvětvích. Automobilová výroba region nezachrání, jak se čekalo po roce 2000, kdy muselo zdejší hlávkové zelí ustoupit bagrům.
