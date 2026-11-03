Korč je opět primátorem Frýdku-Místku. Tentokrát bez ANO

Primátorem 53titisícového Frýdku-Místku se v úterý opět stal Petr Korč z hnutí Naše Město F-M (NMFM). Na úterním stavujícím zasedání pro něj hlasovalo 30 ze 43 přítomných zastupitelů. Město povede koalice regionálního hnutí Naše Město F-M a uskupení Společně pro Frýdek-Místek, se zástupci lidovců, ODS, TOP 09 a STAN. Ve 43členném zastupitelstvu bude mít převahu 27 hlasů.
Na koaliční spolupráci se obě uskupení dohodla hned po volbách. Koalice stojí na půdorysu původní koaliční spolupráce, ale bez ANO.
Právě toto hnutí coby koaliční partner se v červnu podílelo na odvolání Korče z postu primátora, které navrhla tehdejší opozice. Korč se tak do primátorského křesla vrací zhruba po pětiměsíční pauze.
V 11členné městské radě má podle koaliční dohody vítěz voleb sedm zástupců, Společně pro Frýdek-Místek zbývající čtyři.
Kromě primátora bude v radě pět uvolněných náměstků, jejichž posty jsou plně placené, a pět neuvolněných radních, kteří za výkon funkce neberou plný plat. Tři náměstci budou z uskupení Naše Město F-M, dva ze Společně.
Primátor bude odpovědný například za zahraniční styky a dopravu. Prvním náměstkem primátora zastupitelé zvolili Marcela Sikoru (Společně pro Frýdek-Místek), který se nadále bude věnovat sociální oblasti či zdravotnictví.
Náměstky se stali za NMFM Jiří Kajzar, který bude mít na starosti finance a investice, Tomáš Pyško bude zodpovědný za školství, památkovou péči a kulturní rozvoj a Petr Gaj za bezpečnost, požární ochranu i řízení městské policie.
Za Společně pro Frýdek-Místek se náměstkem stal Lukáš Slíva, který bude mít v gesci životní prostředí či územní plánování. Radu doplnili za NMFM Zbyněk Šostý, Kamila Šponerová a Kristýna Blahutová a za Společně pro Frýdek-Místek Adrian Hutyra, který bude pečovat o místní části města, a Martin Kleinwächter.
Primátor byl zvolen současně s celou radou města, nové vedení získalo v hlasování větší podporu, než je počet členů v koalici. „Jsem rád, že pro složení nového vedení města hlasovalo více než ta koaliční většina. Samozřejmě je to dobrý signál do budoucna. Jen to podporuje mou snahu a myšlenku, aby město konečně získalo silnou a pevnou koalici,“ řekl Korč. V minulosti se vedení města často měnilo.
Korč zopakoval, že cílem koalice je ekonomicky udržitelné město, které se bude rozvíjet a bude vstřícné k lidem všech věkových kategorií. „Našim cílem je zvrátit trend úbytku obyvatel,“ řekl primátor.
Nejdůležitějším úkolem nového vedení je teď podle něj příprava rozpočtu pro příští rok. „Musíme se vyrovnat s aktuální situací, kdy víme, že přichází další povinnosti a bohužel i náklady na municipality. Musíme sestavit rozpočet tak, aby byl udržitelný a zároveň musíme najít prostředky na investice, kterých je celá řada,“ doplnil Korč.
Už nyní je podle něj jasné, že nebude možné všechny investice uskutečnit tak, jak jsou připraveny, aniž by se změnil tok peněz od státu k obcím nebo aniž by se město zadlužilo.
Vítězné Naše Město F-M získalo ve volbách 20 mandátů, ANO má osm křesel, Společně pro Frýdek-Místek sedm mandátů. Po třech zastupitelích mají uskupení rEvoluce a Přátelé FM, dvě místa bude mít SPD.
V opozici tak budou ANO, Přátelé FM někdejšího primátora Michala Pobuckého, rEvoluce a SPD. Do konce roku chce nová koalice připravit programové prohlášení.
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