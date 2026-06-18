„Kopou do mne s jakousi systematičností.“ Zemřel politický vězeň Jiří Wolf

V úterý 16. června zemřel Jiří Wolf, politický vězeň a signatář Charty 77. Byl jedním z těch, kdo před dvaceti lety obvinili Josefa Vondrušku, tehdejšího komunistického poslance a bývalého totalitního bachaře z Minkovic, za týrání odsouzených. Česká justice však nakonec Vondrušku osvobodila, což Jiří Wolf komentoval velmi hořce, připomíná historik Petr Blažek.
„Dne 16. června 2026 zemřel v Praze bývalý politický vězeň, signatář Charty 77, spisovatel pohádek a ponocný Jiří Wolf,“ uvedl na Facebooku historik Petr Blažek, ředitel Muzea paměti XX. století.
„Narodil se 5. ledna 1952 v Jindřichově Hradci. Vyrůstal v dětském domově. Poprvé byl zatčen za krádež psacího stroje, na kterém psal letáky. Strávil tehdy ve vězení půl roku,“ přiblížil dále Blažek.
„V roce 1977 byl zatčen se svým přítelem Františkem Hrabalem, se kterým založil Výbor proti diktatuře. Psali letáky s prohlášeními výboru a také nápisy na zdech a silnici na podporu Charty 77 a proti komunistickému režimu. V kriminále strávil Wolf tehdy tři a půl roku,“ pokračuje historik.
„Jiří Wolf napsal o brutálních poměrech ve vězení v Minkovicích zprávu, kterou za pomoci Anny Šabatové poslal do zahraničí. Snažil se o vystěhování do exilu, ale byl zatčen a odsouzen k šesti letům vězení. Strávil je ve Valdicích, odkud byl propuštěn ve špatném zdravotním stavu. Účastnil se demonstrací v roce 1989,“ napsal ještě nyní Petr Blažek.
„Miloval filcunky“
Před dvaceti lety, na základě svědectví Jiřího Wolfa, Vladimíra Hučína a Jiřího Gruntoráda, se policie zaměřila na tehdejšího komunistického poslance Josefa Vondrušku. Bývalý bachař minkovické věznice byl obžalován z několika případu týrání vězňů v letech 1979 a 1980.
„On miloval především filcunky, což byly osobní prohlídky. Navlékal si gumovou rukavici a odsouzeným strkal ukazováček do řitních otvorů, aby se přesvědčil, zda v zadnicích něco nepašují z práce do tábora na baráky,“ vzpomínal ve svých zápiscích na Vondruškovy metody politický vězeň Jiří Wolf.
„Kope do mne, přidává se k němu i jeho kolega. Kopou do mne s jakousi systematičností, z jejich výkřiků je znát radost a potěšení, jaké jim tento sportovní výkon činí. Bolestí si ani neuvědomuju, že jsem se pomočil. Po zemi jsou drobné cákance krve,“ popsal násilí disident.
„Mám roztržený horní ret. Fyzická bolest se slévá v nelidské utrpení. Kopou, kam se trefí, nevyhýbají se žádné části těla. Jednou jsou to nohy, podruhé hlava, ledviny, břicho nebo záda,“ popisoval další praktiky Jiří Wolf.
Bachaře osvobodili
V roce 2008 pak byl Vondruška obžalován. Věc se táhla několik let, než byl v roce 2014 bývalý bachař definitivně Krajským soudem v Liberci osvobozen. „Snažil jsem se pracovat co nejlépe a zároveň v mezích slušnosti, která se od příslušníka ozbrojeného sboru očekává,“ řekl Vondruška novinářům.
Jiří Wolf, který měl po dlouhém věznění v totalitních lágrech zdravotní následky, to podle historika Petra Blažka „komentoval velmi hořce“. Stanislav Němec, Wolfův advokát, po soudním jednání mluvil podobně: „Bohužel to ukázalo bezmocnost zdejší justice tváří v tvář bezpráví páchanému předchozím režimem.“
Vondruška pak navíc po státu žádal pětimilionové odškodnění za nemajetkovou újmu údajně způsobenou kvůli neoprávněnému stíhání. Soud mu nakonec přiznal 121 tisíc korun.
Blažek nyní zavzpomínal, že Jiřího Wolfa vídal jako ponocného ve středověkém kostýmu na Karlově mostě v Praze. Dostal prý od něho i dvě knihy pohádek, které napsal.
Dle smutečního oznámení proběhne poslední rozloučení s Jiřím Wolfem v poledne ve čtvrtek 25. června v nové obřadní síni na pražských Olšanských hřbitovech.
Ředitelem správy Krkonošského národního parku se stal lesník Moravec
Ředitelem Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve čtvrtek ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce. Moravec byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Böhnische, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu.
Ronaldo šokuje zlověstnou bilancí. Střet s realitou zesílil tvrdý výrok konžského soka
Cristiano Ronaldo na šestém světovém šampionátu: milník, na který s napětím čekala celá fotbalová planeta. S očekáváním, zda jednačtyřicetiletá ultimátní legenda zavře ústa pochybovačům a pomůže Portugalsku z pozice hrotového útočníka k "povinnému" vítězství nad Demokratickou republikou Kongo. Nestalo se a Ronaldo je terčem kritiky, s níž ale zásadně nesouhlasí trenér Roberto Martínez.
ŽIVĚ Prezidenti Trump a Pezeškján podepsali memorandum o porozumění mezi USA a Íránem
Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě, ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masúd Pezeškján. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost, napsal server Axios. Oficiální podpisová ceremonie ve Švýcarsku, která byla plánovaná na pátek, je nyní nejistá.
NATO se musí vrátit ke kořenům, řekl Hegseth. Chce „tvrdou vojenskou alianci“
Severoatlantická aliance se musí vrátit ke svým kořenům jako tvrdá vojenská aliance a Spojené státy budou otevřeně upozorňovat na země, které stále neplní své závazky, řekl ve čtvrtek v sídle NATO americký ministr obrany Pete Hegseth.
Proč je kolo nejlepší hračka na světě? Josef Dressler to dětem i dospělým ukazuje už 30 let
Když se řekne hračka, většina lidí si představí něco, co se vejde do dětského pokoje. Josef Dressler by k tomu přidal ještě jednu věc: kolo. A dost možná by ho dal na první místo. Protože kolo není jen dopravní prostředek ani sportovní vybavení.