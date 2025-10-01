Domácí

"Jen jedna putyka." Dvě města na Královéhradecku ukazují, jaké rozpory v kraji panují

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 1 hodinou
Kopidlno na okraji Královéhradeckého kraje je s něčím málo přes dva tisíce obyvatel typickým českým maloměstem. A to i se všemi jeho neduhy: od chybějících služeb až po nefunkční obecní hospodu. V příštích letech má ale vykvést, plánují zdejší radní. Zato Nová Paka s bohatou historií, mohutnou architekturou a živoucím centrem působí naprosto protikladně, což odrážejí i volební výsledky.
Na autonomní vlak nebo modernější soupravu teď člověk v Kopidlně nenarazí ani náhodou. Regionální spoje tu ještě stále stojí na starých a nekomfortních Regionovách.
Na autonomní vlak nebo modernější soupravu teď člověk v Kopidlně nenarazí ani náhodou. Regionální spoje tu ještě stále stojí na starých a nekomfortních Regionovách. | Foto: Ondřej Stratilík

Příjezd do ranního, poněkud ospalého Kopidlna může mnohé překvapit. Je to totiž pouhých pár měsíců, co sem dorazily v plné parádě špičky české železniční dopravy včetně ministra dopravy Martina Kupky (ODS) a rozplývaly se nad zdejším unikátním technologickým projektem. Soukromá dopravní společnost AŽD totiž na zdejší lokálku na jaře vypustila první pravidelný zcela autonomní vlak.

V polovině září však nic na nádraží nevzbuzuje dojem, že člověk dorazil na místo nejmodernějšího výdobytku české železniční sítě. V jednoduché čekárně z 80. let se schovává několik lidí před chladným větrem, venku dva zaměstnanci Správy železnic opravují digitální tabuli, která by měla ukazovat, kdy přijede vlak. Ale neukazuje.

Obědová restaurace v Kopidlnu. Večer si tu pivo nedáte, zavírá odpoledne.
Obědová restaurace v Kopidlnu. Večer si tu pivo nedáte, zavírá odpoledne. | Foto: Ondřej Stratilík

"Kdysi tu fungovala hospoda, kde se člověk mohl ohřát a dát si něco k jídlu, teď tu není nic," zvedá muž ve středních letech ruku směrem k oprýskané budově za nádražím. "Hospody jsou vůbec místní slabina," podotkne mnohoznačně. Jeho slova dokreslují zašlé výlohy se záclonami a reklamní vývěska jednoho z českých pivovarů.

Nádražní ticho přeruší výstražný zvuk blízkého přejezdu. A za chvíli už do stanice vjíždí žlutá souprava Regionova, jeden z nejkritizovanějších motoráků na českých železnicích. Plakátek na špinavé nástěnce uvnitř čekárny však slibuje, že už letos v prosinci by se měly na trati z Kopidlna do Jičína objevit nové vlaky.

"Budou bezbariérové, nízkopodlažní a také vybaveny wi-fi, elektrickými zásuvkami 230 V a USB konektory," dělá chutě reklamní leták Českých drah.

"Potenciál to má"

Autonomní "Kopidlnku" nechce přeceňovat ani zdejší starosta Karel Žižka (NK). Když se jej reportér deníku Aktuálně.cz v jeho kanceláři na vlaky zeptá, odpovídá celkem jasně. "Lidi přijedou jen o víkendu. Vliv na život ve městě to moc nemá," popisuje.

Zatímco o prázdninách odtud speciálně vybavený motorák do Dolního Bousova jezdí každý den, od září do října pouze o sobotách a nedělích. "Potenciál to má, chci ale mluvit s lidmi z AŽD, aby zlepšili nádraží," ví Žižka o nevalném stavu stanice a vytahuje z knihovny několik velkých složek.

V nich jsou architektonické vizualizace toho, jak by chtěl v příštích letech zrenovovat centrum města a propojit náměstí s blízkým rybníkem a zámeckým parkem místní zahradnické školy. 

Starosta Karel Žižka slibuje, že město čekají dobré roky.
Starosta Karel Žižka slibuje, že město čekají dobré roky. | Foto: Ondřej Stratilík

I tak si je ale starosta vědom toho, že jen tohle k oživení Kopidlna stačit nebude. "Dřív tady fungovaly čtyři hospody, teď jen jedna putyka," souhlasí s tím, že chybějící restaurace, kde by se místní scházeli, je problém. V budově bývalého kina sice jedna funguje, ale odpoledne po obědech brzo zavírá.

"Podporujeme všechny podnikatele," tvrdí s tím, že je třeba v Kopidlně obnovit služby za každou cenu, třeba i odpuštěním nájmu. Po smrti místního zubaře ale zatím jiný nepřišel. Obnovit by se tu v příštích měsících měla alespoň lékárna, chystá se také bistro s posezením.

Rozvoj by se prý mohl rozjet v dalších letech, kdy po tříleté stavbě kanalizace za 80 milionů korun budou v rozpočtu volné peníze. "Nemáme co nabídnout lidem, kteří by se chtěli vrátit," popisuje Žižka odchody mladých do větších měst.

Skleník v zámecké zahradě je zmenšenina vídeňského Schönbrunnu.
Skleník v zámecké zahradě je zmenšenina vídeňského Schönbrunnu. | Foto: Ondřej Stratilík

Žižka ale tvrdí, že život ve městě upadá i kvůli tomu, že během několikaletých restrikcí způsobených covidem se místní odnaučili scházet. Když prý Kopidlno pořádá společenskou akci, dorazí spíš přespolní.

"Mladí nechodí"

Není přitom příliš jiných měst, která by měla hned v centru anglický zámecký park a v něm oranžérii - zmenšenou kopii vídeňského Schönbrunnu. Všechno je nyní součástí střední školy, kde se vzdělávají mladí zahradníci a zahradnice. Někteří z nich během poledne přicházejí i k místní trafice.

A ta působí trochu jako zjevení z 90. let. Plné stojany denního tisku a magazínů, uvnitř bohatá nabídka tabákových výrobků či papírnického sortimentu, propisek a gum. Všechno tu už 43 roků prodává paní Věra.

Zpoza skleněného okýnka říká, že otevřeno má každý den včetně víkendů. "Chodí nakupovat hlavně střední a starší generace, mladí ne. Obraty jsou ve srovnání s 90. lety poloviční," počítá Věra.

Výsledky sněmovních voleb v roce 2021
(procenta z platných hlasů, zdroj: ČSÚ)

strana ČR Královéhradecký kraj Kopidlno Nová Paka
Spolu 27,79 28,58 17,05 23,60
ANO 2011 27,12 26,99 36,08 23,87
PirSTAN 15,62 15,13 11,00 23,50
SPD 9,56 9,05 10,34 9,84
Přísaha 4,68 4,73 4,95 4,29

Prodávat tu musí jen ona, žádného dalšího zaměstnance by prý trafika nedokázala uživit. Zatímco si tu mladší muž přichází koupit po obědě "jeden ten úzký doutníček", Věra běduje na to, že i když z Kopidlna služby vymizely, vietnamských večerek je tu dokonce "patero".

Bohatě zásobená trafiky paní Věry připomíná 90. léta.
Bohatě zásobená trafiky paní Věry připomíná 90. léta. | Foto: Ondřej Stratilík

Pro starou trafiku představují konkurenci. A Věra ví, že pokud její byznys nepohřbí Asiati, konec přijde s rozvojovými plány radnice. Kiosek totiž stojí na městském pozemku, kde by měla vzniknout promenáda spojující náměstí s rybníkem. O stěhování na jiné místo ale zatím prý neuvažuje, počítá s tím, že zavře nadobro a odejde do důchodu. A s ní zmizí i dlouholetá součást každodenního života Kopidlna.

"Díky za obchvat"

To, jak dokáže železniční doprava oživit a zprůchodnit město, dokazuje naopak Nová Paka. Město vzdálené od Kopidlna třicet kilometrů severovýchodním směrem nabízí úplně jiný pohled na urbanistické fungování. Byť jde samozřejmě o daleko důležitější a větší centrum.

Centrum Nové Paky žije.
Centrum Nové Paky žije. | Foto: Ondřej Stratilík

Chvíli před druhou odpolední je peron stanice Nová Paka město plný studentů blízkého gymnázia a středních škol. Všichni pak odjíždějí domů moderní motorovou soupravou. Ještě než vlak přijede, loučí se u přejezdu tři dívky.

"V Pace mi nic nechybí. Jsou tu třeba dobré kebaby, skoro všude mám navíc jako studentka nějakou slevu," popisuje s úsměvem a dodává, že až motorák s kamarádkou odjede, půjde si před odpoledním tréninkem koupit jednu tureckou specialitu.

Skříňka novopackých fotbalistů ukazuje, že se zatím moc nedaří.
Skříňka novopackých fotbalistů ukazuje, že se zatím moc nedaří. | Foto: Ondřej Stratilík

Pár stovek metrů od centra je pak rozlehlé sportovní středisko, kde je jak fotbalové hřiště, tak hokejový stadion a třeba i lyžařský vlek. "Mně se v Pace už několik desítek roků žije dobře. Nikam nemusím, všechno je po ruce. A jsem rád za to, že se tu furt vaří pivo," říká starší muž, když odpoledne vychází z místní hospody U Stránských.

Reportér deníku Aktuálně.cz vyrazil i na místní radnici za starostou Pavlem Bouchnerem (SPNP). Ale v kanceláři ho nezastihl a ani mu později nezvedal telefon.

"Já si myslím, že to tu vedou celkem dobře," dává se s novinářskou návštěvou do řeči starší paní, která jde v odpoledním slunci kolem Pivovarského rybníka. "Hlavně jsem ráda, že tu konečně udělali obchvat!" pokračuje.

Novopacký pivovar zdobí historická brána.
Novopacký pivovar zdobí historická brána. | Foto: Ondřej Stratilík

Osmikilometrový bypass Nové Paky za téměř dvě miliardy korun je zbrusu nový, otevřel se letos v srpnu. Díky němu je prý město, které do léta leželo na jedné z hlavních tras z Prahy do Krkonoš, klidnější. 

Jak v Kopidlně, tak v Nové Pace v minulých volbách zvítězilo hnutí ANO. I když tedy v podkrkonošském městě byla ta výhra velmi hubená. Jestli se situace bude opakovat, ukáže už sobotní večer.

 
