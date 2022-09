Nagyová to proti Vystrčilovi neotočí, v Senátu zůstane nejsilnější Spolu, míní expert

Nespokojenosti voličů s rostoucími životními náklady se Andreji Babišovi z opozičního hnutí ANO podařilo využít jen částečně. Přestože se v prvním kole senátních voleb jeho kandidátům dařilo, ve druhém je úspěch nečeká. Politolog Lubomír Kopeček naopak předpokládá solidní výsledek kandidátů vládní koalice. Komentuje i duel šéfa Senátu Miloše Vystrčila z ODS a obžalované Jany Nagyové z ANO.

Hned v prvním kole získalo ANO jednoho senátora, dalších sedmnáct jeho kandidátů postoupilo do druhého. Hnutí tak zaznamenalo svůj nejlepší výsledek v senátních volbách. Jaký sledujeme trend?

Je to úspěch a posílení, na druhou stranu to není žádné volební zemětřesení. Klub Proregion, který má ANO v Senátu s ČSSD a čítá devět senátorů, se při dobrém výsledku rozroste, ale rozhodně nebude největší. Nejsilnější klub si zjevně udrží ODS s TOP 09.

Kandidátů spjatých s vládní koalicí Spolu postoupilo do druhého kola devatenáct, přičemž se Jiří Růžička v Praze 6 a Petr Fiala na Orlickoústecku dostali do Senátu už v prvním kole. Mohou si tedy v ODS, KDU-ČSL a TOP 09 gratulovat?

Když se dívám na výsledky vládních stran v Senátu, s výjimkou kandidátů navržených STAN, kteří dopadli špatně, se nezdá, že by ODS, TOP 09 a lidovci skončili výrazným oslabením. V danou chvíli to rozhodně nevypadá na katastrofální výsledek v druhém kole. Naopak bych řekl, že po druhém kole to může v kontextu nynějšího negativního naladění proti vládě vyznít spíše jako solidní výsledek.

Znamená to, že se ANO s SPD nepovedlo udělat z voleb referendum o vládě, ke kterému vyzýval Andrej Babiš?

S výrazem referendum o vládě bych pracoval opatrně. Snaží se ho protlačit Andrej Babiš a Tomio Okamura, je to chytlavé, primárně jde ale o komunikační tah. V senátních - a ještě více v komunálních volbách je ale nárůst populistických a extremistických hlasů evidentní. Hlavním zdrojem vzestupu podpory ANO je právě využití nespokojenosti s vládou ve větších městech.

Problém přitáhnout pirátské voliče

Vládní Piráti byli v senátních volbách neviditelní. Máte pro to vysvětlení?

Je dobré vnímat, že úspěšní kandidáti vládních stran za sebou obvykle měli širší koalici a nešlo jen o jednu navrhující stranu. Pro Piráty to ale obvykle neplatilo. Při jejich voličském zázemí, které je dnes kolem sedmi či osmi procent, je to hodně velký handicap.

Další důvod může být problém přitáhnout vlastní voliče k volbám. Většina voličů Pirátů je mladších a Senát je pro ně málo srozumitelná instituce. Ve chvíli, kdy jejich strana kandidovala v komunálních volbách v městech, které se často míjely se senátními obvody, jim chyběla chuť k senátním volbám přijít.

Jaké nasazení v kampani čekáte od Babiše před druhým kolem voleb?

Nasadí mnohem více energie, než bývalo běžné. To je zjevné. Prohlášení o tom, že Senát je zbytečná instituce, od něj nezazní. Přestože to tak dříve říkal. Bude se snažit udělat ze senátních pokračování komunálních voleb. Ale byl bych hodně opatrný k výsledku.

Co máte na mysli?

Někde je to po prvním kole otevřené, to je případ obou brněnských obvodů - Jičína, Ostravy nebo Pardubic -, kde jsou síly vyrovnané. Je také otázka, kteří kandidáti dokážou do druhého kola přitáhnout voliče. Může to dopadnout tak, že ANO uspěje v polovině obvodů, kde má po prvním kole kandidáta. Nečekal bych nic výraznějšího.

"Nagyová moc velkou šanci nemá"

Jak čtete výsledek na Vysočině, kde do druhého kola půjdou se 45 procenty předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS a se 30 kandidátka ANO Jana Nagyová, obžalovaná v kauze Čapí hnízdo?

Nepřekvapil mě. Kampaň, kterou tam nasměroval Babiš, byla hodně intenzivní, takže Nagyovou posunula do druhého kola. Jenže šance, že by ji to při stávajícím poměru sil dostalo do Senátu, není moc velká. Vystrčil neměl daleko k vítězství už v prvním kole, což půjde obtížně otočit.

Ukázalo se však, že podstatné části voličů nevadí kandidátka obžalovaná z hospodářské trestné činnosti.

Zjevně nevadí. Ale hlasy pro kandidáty ANO je možné číst tak, že jsou v první řadě pro stranu jako takovou, případně pro jejího předsedu. Osoba kandidáta či kandidátky hraje většinou v hlasování voličů ANO vedlejší roli.

Na Karlovarsku proti sobě půjdou zástupci ANO a SPD, poprvé tak půjde o čistě populisticko-extremistický střet. Znamená to něco obecnějšího?

Je to trochu náhoda. Odstup kandidátky SPD od zbylých byl opravdu malý. Výsledek přesto odráží posílení SPD, což je ještě více vidět v komunálních volbách u okresních a krajských měst. V některých je strana na osmi či deseti procentech.

Na to, jak velký mívala SPD problém překročit pětiprocentní volební klauzuli u komunálních voleb, je to velký skok. Podle mě tento úspěch trochu zaskočil i Tomia Okamuru. Kandidátce SPD v karlovarském obvodu bych ale dával malé šance. Minimálně někteří poražení kandidáti z prvního kola podpoří její konkurentku.

Podobně to dopadlo na Kroměřížsku, kde s kandidátkou ANO postoupila proruská aktivistka Jana Zwyrtek Hamplová. Ze Senátu tak vypadla obhájkyně křesla Šárka Jelínková z KDU-ČSL. Jak vidíte tento výsledek?

Je tam víc faktorů. Jedním z nich je opět náhoda, rozdíl mezi Hamplovou a Jelínkovou byl minimální. Druhý platí pro celé senátní volby. Tedy vliv aktuální situace, hlavně energetické krize, vysoké inflace a z toho plynoucí nálady mnoha lidí, která se promítla do hlasování a postrčila Hamplovou nahoru. Konečně také došlo k rozbití hlasů, protože další poražený kandidát byl ze STAN se solidním výsledkem, měl podobný politický profil jako senátorka Jelínková. Výsledek je, že Jelínková neuspěla.