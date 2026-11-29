Předávání cen Zlatý slavík vyvolalo kontroverze. Ne snad tím, kdo byl či nebyl oceněn, ale výkonem moderátorské dvojice Ondřeje Sokola a Aleše Hámy. Oba jsou známí tím, že nejdou pro drsnější vtip daleko. Tentokrát si vzali na paškál partnerské peripetie a rozchody některých celebrit. Jenže podle kritiků byl výkon moderátorů „trapný, hloupý a sprostý“.
Sokol s Hámou neušetřili prakticky nikoho. Komentovali třeba rozvod zpěvačky a vítězky Slavíka Ewy Farné s manželem Martinem Chobotem. „Na rozdíl od Conchity Wurst (rakouský zpěvák vystupující jako žena – pozn. red.) bude Ewa Farna už definitivně bez Chobota,“ zaznělo z pódia. Salvy smíchu se však v sále nedostavily.
„To nebylo dobrý, k smíchu to nebylo,“ konstatovala podle deníku Blesk zpěvačka po konci přenosu.
Na řadu ale přišly i další celebrity a jejich rozchody – telegraficky Ornella Koktová, Agáta Hanychová, Jitka Boho a Lukáš Langmajer, michelinský šéfkuchař Radek Kašpárek, bývalý fotbalista Martin Fenin a další.
„Naši nabídku předat cenu radostně přijali všichni expartneři Agáty Hanychové. Od rána se nám štosují před Forem Karlín,“ prohlásil během přenosu Háma.
Musil: Přiznejte si, že to není vaše parketa
Kriticky se na adresu dvojice Sokol a Háma vyjádřil moderátor Jan Musil. Podle něj do naplnění pojmu „slavnostní večer“ chybělo mnoho. A za vinu to dával právě moderátorům.
„Nejsem puritán. Mám rád humor, vtip a legraci. Pokud se to hodí a vyjde to, pobaví se nejeden člověk. Tentokrát se to ale minulo tak nějak všechno, a ne poprvé,“ uvedl na sociální síti Musil.
Podle Musila je moderátor člověk, který provází večerem, posouvá jeho průběh a graduje jej. „Hlavní slovo sice má on, ale to jen proto, aby dal vyniknout těm, kterým večer patří,“ podotkl.
„Oběma (Hámovi se Sokolem) bych ale poradil jedno. Příště prosím vynechejte profesi moderátorů takového pořadu, který vyžaduje úctu a slušnost. Nebylo to hezké, nebylo to dobré, nebylo to uctivé, ale ani vtipné. Bylo to trapné, hloupé a sprosté,“ rozčílil se Musil, který na dálku vzkázal moderátorům Slavíka, aby si přiznali, že toto není jejich parketa.
A vzkaz měl i pro televizi Nova. „Takto jste chtěli, aby vypadal už po několikáté slavnostní večer na vaší stanici? Nedivil bych se, kdyby příště na vyhlašování této ankety do sálu nikdo nepřišel. To ale z úcty k fanouškům kolegové a kamarádi umělci nikdy neudělají,“ dodal Musil.
„Oni totiž vědí, co je úcta, slušnost a poděkování v přímém přenose, byť jim tam zřejmě nebylo příjemně.
Možná je to jen můj dojem, ale napsat jsem svůj pocit chtěl. Všechno má mít podle mě svoje hranice.“
Rozčílená Basiková
Ve videu se na sociální síti rozčilovala nad průběhem večera i zpěvačka Bára Basiková. „Normálně jsem v šoku. Myslím si, že jsem úplně normální, že se umím bavit, že jsem pro každou srandu, i když je za čarou. Mám ráda i nekorektní humor, černý humor. A mám ráda Sokola i Hámu. Ale to, co jste teda byli schopní předvést v tom přímém přenosu, mi připadá absolutně strašné. Trapné, nevkusné, nechutné. Strašně zbytečné, na sílu,“ řekla zpěvačka.
„Já nevím, jestli je k tomu tlačí vedení, nebo dramaturgie, nebo já vůbec nevím. Bylo to opravdu ubohé. A myslím si, že trefovat se do zoufalých nebo nešťastných a céčkových celebrit je fakt ubohost. A vůbec komentovat všechny ty věci tak, aby všechny urazily, aby všechny ponížily… Proč?“ divila se Basiková, která nechápe, proč se k tomu moderátoři uchylují v době, kdy je snadné každému dát „čoud“ na sociálních sítích.
Podle zpěvačky měl být večer pojatý úplně jinak, jako oslava muziky a úspěchů interpretů. Basiková se také divila, proč mezi diváky chyběly některé výrazné tváře české hudby. Namátkou zmínila Marii Rottrovou, Dana Bártu nebo Kamila Střihavku.
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