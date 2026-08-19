Kontroly odhalily stovky případů nelegálního prodeje kratomu a drog

Při kontrole zaměřené na nelegální prodej kratomu a další drogy se našla pochybení u 63 procent z tisíce kontrolovaných prodejen. Protiprávního jednání se dopustily v 900 případech, ve 373 trestného činu. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) ve středu výsledky jarní čtyřtýdenní akce představil členům vládní rady pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, poté je sdělil novinářům.
"Zajištěno bylo téměř půl milionu výrobků a dalších 17 000 výrobků bylo nařízeno zlikvidovat," řekl. Z oběhu tak podle něj zmizelo 3000 kilogramů hašiše, 1300 kilogramů kratomu, 11,7 tuny sušiny nízkopotentního konopí a 22,6 kilogramu syntetických kanabinoidů. Kontroloři identifikovali 169 rizikových webů a nechali zablokovat 25 internetových obchodů.
"Kontroly nám odhalily právní mezery, které kvůli řadě chybných legislativních rozhodnutí v minulosti umožňují trhu obcházet současná pravidla," řekl Metnar. Podle něj vzniklo 26 návrhů na změny zákona a dalších 17 návrhů na nelegislativní opatření.
Vést mají k lepšímu vymáhání současných omezení a větší ochraně dětí a mladistvých. "U online prodeje sjednotíme ověřování věku, včetně ověření při převzetí zásilky, aby se k rizikovým výrobkům nemohly dostávat děti a mladiství," uvedl. Posílit chce také pravomoci hygienických stanic nebo sjednotit evidenci přestupků u právnických osob a podnikajících fyzických osob tak, aby bylo možné lépe postihovat opakované porušení zákona.
Na otevřené kontrolní akci, která vycházela z dubnového usnesení vlády, se vedle policie podíleli celníci, Česká obchodní inspekce, hygiena, Státní zemědělská a potravinářská inspekce i hasiči. Podle dřívějšího vyjádření ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha cílila na produkty z CBD, které jsou podle něj často obohacovány polosyntetickými nebo plně syntetickými kanabinoidy, a také na nelegálně prodávaný kratom.
Nyní je prodej kratomu, látky se stimulačními či uklidňujícími účinky, povolený regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí. Cílem akce je masivní snížení nabídky produktů s těmito látkami.
Takzvaný lex kratom, který z doporučení vychází, zahrnuje novely o návykových látkách, spotřební dani či o dani z přidané hodnoty. Připravily ho resorty zdravotnictví a financí. Podle plánu by měl platit od ledna příštího roku.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu k návrhu uvedl, že v něm počítá například s úplným zákazem prodeje bylinných směsí ke kouření v automatech. Ty bývají napuštěné psychoaktivními látkami. "Tam vidíme obrovský problém z reálné praxe a nefunguje u automatů ověřování věku," dodal. Chtěl by také vyšší sankce a usnadnění kontrolní činnosti.
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