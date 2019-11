Kontroloři našli v účetní závěrce ministerstva kultury chyby za 2,7 miliardy

Opravy dálnice D1 v Kraji Vysočina pro letošek skončily. V noci na pondělí zmizela poslední dopravní omezení i v úsecích u Větrného Jeníkova na Jihlavsku a Velkého Meziříčí na Žďársku. Stavební práce budou pokračovat od příštího jara. V ostatních krajích je na D1 omezení ještě u Brna, kde by opravy měly skončit do středy, o víkendu by mělo zmizet poslední omezení na opravovaném mostu na 27. kilometru u Hvězdonic na Benešovsku.

ŘSD nyní připravuje rozmístění elektronických dopravních značek, které budou ve dvou úsecích D1 na Vysočině upozorňovat kamiony na zákaz předjíždění v případě špatného počasí nebo husté dopravy. "Budeme je instalovat tak, aby nejpozději 1. prosince stály a byly funkční," řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘDS) Jan Rýdl Opatření bude zatím platit od prosince do konce února příštího roku. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden uvedl, že zákaz předjíždění kamionů bude ve směru na Brno od 79. kilometru po 103,5. kilometr a na Prahu od 133,5. kilometru do 104. kilometru.