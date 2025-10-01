Kontrolní úřad kritizuje Černochovou za opožděný nákup raket, ta kritiku odmítá

Nákup 48 protiletadlových střel Derby za 2,8 miliardy od izraelské vlády projednala vláda před dvěma lety. Kontroloři NKÚ podle Seznam Zpráv zjistili, že ministerstvo obrany mělo k dispozici od listopadu 2021 časově omezenou nabídku, která byla o 400 milionů nižší. Ministerstvo ji ale nechalo vypršet s vysvětlením, že tehdy nemělo na nákup peníze, uvedly
"Druhá cenová nabídka společnosti Rafael z listopadu 2022 již zahrnovala zvýšení ceny střel o přibližně 395 milionů korun, tedy na 2,76 miliardy," popsal NKÚ. Jeho zpráva vznikla při kontrole zakázek na protivzdušnou obranu, kterou úřad uzavřel uzavřel v půlce září. Konečnou zprávu NKÚ nezveřejnil kvůli tomu, že obsahuje utajované informace.
Ministerstvo obrany kritiku odmítá. "Rozpočet ministerstva obrany neumožňoval v roce 2021 využít nabídky, neboť v tomto roce byla placena zálohová platba smlouvy na pořízení systému SHORAD a další plánované platby již běžících akvizičních projektů," uvedl mluvčí ministerstva David Šíma.
Protiletadlový raketový systém krátkého dosahu (SHORAD - Short Range Air Defence) je určen k ochraně měst, jaderných elektráren, letišť, průmyslových center či jiných důležitých objektů. Slouží k detekci i eliminaci letadel, dronů, vrtulníků nebo řízených střel s plochou dráhou letu. Ve výzbroji české armády má od roku 2027 nahradit zastaralý sovětský systém 2K12 KUB.
Střely typu Derby česká armáda bude využívat v rámci protiletadlového raketového systému SPYDER, o jehož nákupu ministerstvo rozhodlo v roce 2021. Dodavatelem systému je izraelská státní společnost Rafael. Ministerstvo nyní uvedlo, že s firmou Rafael dojednalo výhodné podmínky včetně spolupráce s českými firmami a slevy za včasné objednávky za téměř 14 milionů dolarů (290 milionů korun).
Ministerstvo obrany v úterý, tedy tři dny před sněmovními volbami, oznámilo nákupy armádní techniky za zhruba 15 miliard korun. Pořídí modulární bojové komplety, radiostanice s příslušenstvím a pasivní radiolokátory. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) byly zakázky součástí dlouhodobého plánu, také podle opozice armáda tuto techniku potřebuje.